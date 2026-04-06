يعترف فينيسيوس جونيور بأنه «لم يستطع التوافق» مع تشابي ألونسو في ريال مدريد، ويدافع عن شراكته مع كيليان مبابي
انفصال إداري في البرنابيو
ظهر فينيسيوس في قاعة المؤتمرات الصحفية قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وألقى رسالة قوية بشأن تجربته السابقة تحت قيادة ألونسو. واستذكر المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا مشاركاته الـ33 تحت قيادة المدرب السابق، والتي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، على الرغم من الافتقار الملحوظ إلى التفاهم المهني بينهما.
وفي معرض حديثه عن الخلافات ونموه تحت قيادة ألفارو أربيلوا، الذي حل محل ألونسو، قال فينيسيوس: "كانت الفترة التي قضيتها مع تشابي تجربة تعليمية؛ لقد تطورت كشخص. لم أستطع التواصل معه، لكنني أتمتع بعلاقة رائعة مع أربيلوا، وقد منحني ثقة كبيرة، تمامًا كما فعل [كارلو] أنشيلوتي".
غالبًا ما أثارت تبديلات ألونسو ردود فعل متوترة من البرازيلي، الذي أظهر إحباطه في كثير من الأحيان، لا سيما في فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو في أكتوبر. وأضاف: "لم تكن لحظة سارة، وقد اعتذرت للجميع. أحب أن ألعب كل مباراة ولم أتمكن من لعب أي منها. لاحقاً، بعد أن تهدأ الأمور، يمكنك أن تدرك أنك ارتكبت خطأً. أنا شاب وكل يوم هو تجربة جديدة يمكنك من خلالها أن تتطور."
فينيكوس يدافع عن علاقته "الرائعة" بمبابي
على الرغم من الآراء الخارجية التي تشير إلى أن وجود فينيسيوس ومبابي معاً قد أدى إلى اختلال التوازن التكتيكي في ريال مدريد، يظل المهاجم السابق لفلامنغو مصراً على أن شراكتهما تزدهر. ورفض الادعاءات التي تتحدث عن انعدام الانسجام، مشيراً إلى التفاهم المتبادل بينهما باعتباره عاملاً أساسياً في سعي النادي لتحقيق المجد القاري.
ورداً على المنتقدين الذين يشيرون إلى أن الهجوم المليء بالنجوم يفتقر إلى التوازن الدفاعي، أضاف فينيسيوس: "يقول الناس الكثير من الأشياء، لكن كيليان دائماً ما يسجل الأهداف ويساعدنا. علينا أن نكون مترابطين غدًا، لديّ ترابط لا يصدق معه داخل الملعب وخارجه. بالطبع يزعجني ذلك، وعلينا أن نفهم ما يريده النادي. لا يمكننا تغيير ما يأتي من الخارج. إذا كنا معًا، فإننا نجعل الفريق أفضل".
النضج من خلال الأوقات الصعبة
وبصرف النظر عن علاقاته مع أعضاء الجهاز الفني وزملائه في الفريق، سلط فينيسيوس الضوء على تطوره الشخصي بعد أن مر بفترات من تراجع المستوى وتعرضه لانتقادات الجماهير. وأرجع الفضل في حالته البدنية والنفسية الحالية، التي يعتقد أنها وصلت الآن إلى ذروتها، إلى أخلاقياته المهنية سواء في النادي أو في المنزل.
قال فينيسيوس: "لقد بذلت دائماً كل ما في وسعي من أجل الفريق. لا أعتقد أنني مررت بفترة طويلة دون تسجيل أهداف، مثلما حدث عندما كنت صغيراً وكنت أفتقر إلى التركيز، لكنني تعلمت من تلك الفترة السيئة الأخيرة، واللاعبون الجيدون دائماً ما يقلبون الأمور رأساً على عقب. أنا في حالة جيدة جدًا الآن. مررت بأوقات صعبة عندما كان المشجعون يصفرون عليّ. لعبنا مع المنتخب الوطني والأمور أكثر تعقيدًا، لكنني أعمل بجد مع النادي وفي المنزل لأكون جاهزًا بنسبة 100٪ لمساعدة الفريق".
تحديد ليلة أوروبية أمام بايرن
يواجه ريال مدريد الآن اختباراً حاسماً في مسيرته هذا الموسم، حيث يستضيف بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 أبريل. وستخضع الخطة التكتيكية التي يعتمدها أربيلوا لتدقيق شديد قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب الحاسمة على ملعب أليانز أرينا بعد ثمانية أيام. ويجب على فينيسيوس أن يثبت أن التناغم بينه وبين مبابي قادر على تحقيق النتائج المرجوة على أكبر المسارح، لإسكات الجدل الدائر حول الاستقرار العام للفريق.