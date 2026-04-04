بيب جوارديولا يعترف بأنه سيوافق على بيع رودري إلى ريال مدريد بعد تصريحات الفائز بجائزة الكرة الذهبية بشأن عودته إلى إسبانيا
إغراء البرنابيو
تحدث مدرب مانشستر سيتي بصراحة عن جاذبية ملعب البرنابيو في أعقاب تكثف التكهنات حول مستقبل رودري على المدى الطويل. بعد تعليقاته بشأن احتمال انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، اكتسبت الشائعات حول عودته إلى وطنه زخماً كبيراً. اعترف جوارديولا بأن جاذبية النادي الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة هي عامل فريد لا يمكن لعدد قليل من المحترفين تجاهله. وأعرب عن تفهمه التام للأسباب التي قد تدفع لاعب خط الوسط الأساسي في فريقه إلى التفكير في العودة إلى المدينة التي ولد فيها.
حرية الاختيار
تمسك غوارديولا بسياسته الراسخة المتمثلة في السماح للاعبين بالرحيل إذا لم يعودوا يرغبون في البقاء في ملعب «إيتيهاد». وأكد أن هذه الفلسفة تنطبق على كل فرد من أفراد فريقه، بغض النظر عن دورهم كركائز أساسية في النجاحات الأخيرة للفريق.
"لا أعتقد أن هناك لاعباً واحداً سيرفض فرصة اللعب لريال مدريد، وأنا أتفهم ذلك تماماً... فهو ولد في إسبانيا"، أوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي. وعندما سُئل عما إذا كان سيحافظ على موقفه بعدم عرقلة رحيل أي لاعب، أجاب: "بالتأكيد. إذا كان أحد اللاعبين غير سعيد، فعليه أن يغادر. أعتقد دائمًا أنه إذا كان سعيدًا، وآمل أن يكون سعيدًا، ولكن إذا لم يكن سعيدًا، فما عليه سوى أن يطرق باب المدير الرياضي".
التمني بالاستمرارية
على الرغم من انفتاحه على فكرة الانتقال، شدد مدرب مانشستر سيتي على القيمة الهائلة التي يضيفها لاعب أتلتيكو مدريد السابق إلى خطته التكتيكية. فقد أصبح رودري القلب النابض لفريق سيطر على الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، ولا يزال المدرب يأمل في بقاء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مانشستر.
وقال المدرب: "أتمنى أن يبقى رودري في هذا النادي لأطول فترة ممكنة لأنه لاعب رائع، لاعب من الطراز الأول، لكن الحياة تسير على هذا النحو للجميع".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، سيظل رودري مركزًا على مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال. وسيواجه الفريق ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتوجه إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في الدوري.