يظل إيقاف إنزو فرنانديز عن اللعب مع تشيلسي ساريًا، حيث استبعد ليام روزينيور عودته للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي رغم محادثات "التصالح" واعتذار لاعب الوسط
تم تأييد العقوبة الداخلية
أكد مدرب تشيلسي أن فرنانديز سيقضي ما تبقى من عقوبة الإيقاف لمباراتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تم توقيع عقوبة على الفائز بكأس العالم بعد ظهور مقابلة أعرب فيها عن رغبته في العيش بالعاصمة الإسبانية، وهو ما فُسر على نطاق واسع على أنه تلميح إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.
وقد غاب لاعب الوسط بالفعل عن فوز البلوز الساحق 7-0 على بورت فالي أثناء قضاء المباراة الأولى من عقوبته. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمباراة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج، يصر روزينيور على موقفه فيما يتعلق بانضباط النادي والقيم التي يتوقع من فريقه التمسك بها خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم.
روزينور يكشف عن اعتذار «جاد» من لاعب خط الوسط
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المواجهة مع مانشستر سيتي، كشف روزينيور أنه أجرى عدة محادثات مع لاعب بنفيكا السابق لمعالجة الموقف. وقال مدرب تشيلسي: «أجريت محادثة جيدة حقاً، بل أجريت ثلاث أو أربع محادثات مع إنزو. لقد اعتذر لي وللنادي، وسنتعامل مع هذا الأمر بعد المباراة المهمة يوم الأحد».
وحرص المدرب على التأكيد على أنه على الرغم من أن الخطأ كان جسيمًا، إلا أنه لا يعتقد أنه يعبر عن شخصية فرنانديز. وأضاف: "إنها محادثة جادة حول أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإنزو. قلت له في كل خطوة على هذا الطريق إنني لا أشكك في شخصية إنزو، ولا أشكك في هويته كشخص. أعتقد أن الناس يرتكبون أخطاء ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة حدود الخطأ".
التركيز على الثقافة بدلاً من المواهب الفردية
أثار قرار استبعاد أحد أغلى لاعبي النادي من مباراة ضد أحد المنافسين على اللقب الدهشة، لكن روزينيور يؤكد أن بناء ثقافة جماعية متماسكة للفريق أهم من تلبية رغبات الأفراد. ويركز حالياً على قيادة النادي للعودة إلى مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا في المباريات السبع الأخيرة من الموسم.
قال روزينيور عندما سُئل عن تأثير الإيقاف: "كرة القدم هي رياضة جماعية. لا يتعلق الأمر بالأفراد. لا يتعلق الأمر بإلحاق الضرر بنفسك". "هناك قيم وثقافات معينة أؤمن بها، ويؤمن بها هذا النادي، تجعل الفريق أقوى إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. لقد فرضنا عقوبة. اتخذنا قرارًا، وأنا اتخذت قرارًا، وما أريده من إنزو هو أن يمضي قدمًا من هنا ويحقق مسيرة مهنية متميزة".
تتفاقم مشاكل الإصابات لدى فريق «البلوز»
ينضم فرنانديز إلى قائمة طويلة من الغائبين، من بينهم فيليب يورغنسن، وليفي كولويل، وريس جيمس، وتريفو تشالوباه، وجيمي جيتنز - في الوقت الذي يستعد فيه فريق غرب لندن، الذي يعاني من نقص في صفوفه، لمواجهة فريق بيب جوارديولا. وأكد روزينيور استمرار إيقاف لاعب الوسط، وشدد على ضرورة التركيز التام خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، قائلاً: "لا، لن يلعب يوم الأحد. لكن آمل أن يكون بعد ذلك جزءاً أساسياً من الفريق في المستقبل." وفي حين أشار المدرب إلى أنه لا تزال هناك "عقبات" يجب تجاوزها، حذر من أن فريقه لا يستطيع تحمل أية أخطاء أمام مثل هذا الخصم القوي.