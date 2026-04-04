يطالب نادي بوتافوغو بـ 125 مليون يورو من نادي ليون، حيث يتخذ النادي البرازيلي إجراءات قانونية عقب رحيل جون تيكستور

يُقال إن المبلغ المستحق الذي يقدر بملايين اليورو ينبع من مساهمات مالية حيوية قدمها نادي بوتافوغو إلى ليون في نهاية عام 2022. ووفقًا للنادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، فقد تم تقديم هذه الأموال على شكل قروض لإنقاذ الفريق الفرنسي عندما كان يتعرض لضغوط هائلة من البنوك. في ذلك الوقت، وبعد فترة وجيزة من استحواذ شركة تيكستور القابضة على النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي، كان ليون يواجه خطر التعرض لعقوبات مالية شديدة.

أثبتت المساعدة التي قدمها النادي البرازيلي أنها حاسمة، حيث ضمنت لليون تجنب الهبوط الإداري وتأهله في النهاية إلى الدوري الأوروبي. ومع ذلك، فقد تلاشت تمامًا روح التعاون التي ميزت الأيام الأولى لنموذج الأندية المتعددة في أعقاب الخلافات بين شركاء مجموعة إيجل، مما أدى إلى تخلي تيكستور عن دوره القيادي في ليون. وقد اتُهمت الرئاسة الحالية لليون بخرق اتفاقيات التعاون من جانب واحد ووقف المدفوعات للأندية الأخرى ضمن الشبكة.