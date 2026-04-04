يطالب نادي بوتافوغو بـ 125 مليون يورو من نادي ليون، حيث يتخذ النادي البرازيلي إجراءات قانونية عقب رحيل جون تيكستور
صراع داخلي يقسم مجموعة إيجل لكرة القدم
يُقال إن المبلغ المستحق الذي يقدر بملايين اليورو ينبع من مساهمات مالية حيوية قدمها نادي بوتافوغو إلى ليون في نهاية عام 2022. ووفقًا للنادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، فقد تم تقديم هذه الأموال على شكل قروض لإنقاذ الفريق الفرنسي عندما كان يتعرض لضغوط هائلة من البنوك. في ذلك الوقت، وبعد فترة وجيزة من استحواذ شركة تيكستور القابضة على النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي، كان ليون يواجه خطر التعرض لعقوبات مالية شديدة.
أثبتت المساعدة التي قدمها النادي البرازيلي أنها حاسمة، حيث ضمنت لليون تجنب الهبوط الإداري وتأهله في النهاية إلى الدوري الأوروبي. ومع ذلك، فقد تلاشت تمامًا روح التعاون التي ميزت الأيام الأولى لنموذج الأندية المتعددة في أعقاب الخلافات بين شركاء مجموعة إيجل، مما أدى إلى تخلي تيكستور عن دوره القيادي في ليون. وقد اتُهمت الرئاسة الحالية لليون بخرق اتفاقيات التعاون من جانب واحد ووقف المدفوعات للأندية الأخرى ضمن الشبكة.
تأثير مدمر على خطط نادي بوتافوغو
بالنسبة لنادي بوتافوغو، لم يكن توقيت هذا النزاع المالي ليكون أكثر إرباكًا مما هو عليه الآن. على الرغم من الموسم التاريخي الذي شهده عام 2024، والذي توج فيه النادي بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، إلا أن عدم سداد الديون من الجانب الفرنسي تسبب في أضرار هيكلية جسيمة. وأعرب مجلس إدارة النادي عن أن تخلف النادي الفرنسي عن السداد قد عرّض مشروعهم الرياضي طويل الأمد للخطر، وقيد قدرتهم على التحرك في سوق الانتقالات.
أدى هذا العجز إلى تعطيل تجديد عقود لاعبين مهمين ومنع إتمام صفقات التعاقد مع لاعبين جدد. والأهم من ذلك، يزعم مسؤولو بوتافوغو أن هذه الديون كانت السبب المباشر لحظر الانتقالات الذي فرضته الفيفا على النادي في نهاية عام 2025. وقد ترك عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد بطل أمريكا الجنوبية في موقف ضعيف في الوقت الذي يسعى فيه للدفاع عن ألقابه، مما أدى إلى اتخاذ قرار باتخاذ إجراءات قانونية رسمية.
ديون متزايدة عبر شبكة الأندية المتعددة
تشير الوثائق القانونية التي قدمها نادي بوتافوغو إلى أن التزامات ليون المالية تتجاوز حدود البرازيل. وكشف النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقراً له أن النادي الفرنسي مدين أيضاً بنحو 12 مليون يورو لنادي آر دبليو دي إم بروكسل. ويُعد النادي البلجيكي أيضاً أحد أعضاء محفظة "إيجل فوتبول"، مما يشير إلى أن انهيار التعاون المالي يؤثر على جوانب متعددة من رؤية تيكستور الكروية العالمية.
أجبر هذا الفشل المنهجي في الوفاء بالاتفاقات الداخلية نادي "غلوريوسو" على إعطاء الأولوية لسلامته المالية على حساب الولاء للشبكة. من خلال الكشف عن هذه الديون علنًا وعبر المحاكم، يشير بوتافوغو إلى انهيار تام في العلاقة بين الأذرع المختلفة لمشروع إيجل فوتبول، الذي كان يُروَّج له في السابق باعتباره نموذجًا ثوريًا لتبادل المواهب والاستقرار المالي عبر القارات المختلفة.
نادي بوتافوغو يتعهد باسترداد كل سنت
في بيان رسمي شديد اللهجة، أوضح نادي بوتافوغو أن لجوئه إلى القضاء هو خطوة «لا رجعة فيها». ويبدي النادي تصميمه على محاسبة نظيره الفرنسي لضمان استمرار طموحاته الرياضية. وشدد البيان على أن النادي لن يتسامح بعد الآن مع الضغوط المالية الناجمة عن رفض نادي الدوري الفرنسي الأول سداد القروض الطارئة التي قدمها له منذ سنوات.
وجاء في البيان: "من الآن فصاعداً، يتخذ بوتافوغو هذه الخطوة التي لا رجعة فيها: سيتخذ [النادي] جميع الإجراءات القانونية المعمول بها لاسترداد كامل المبالغ المستحقة من أولمبيك ليون وضمان استمرارية ومتانة مشروعه الرياضي." ومع بدء الإجراءات القانونية، يبدو مستقبل الشراكة بين هذين الناديين التاريخيين غير قابل للإصلاح، حيث يستعدان لخوض معركة حاسمة في المحاكم.