يصف جوزيه مورينيو الوضع بـ"المحزن"، ويقول إن بعض لاعبي بنفيكا "لا يعيشون كرة القدم"، ويعترف بالهزيمة في سباق لقب الدوري البرتغالي بعد التعادل "الضعيف" مع كاسا بيا المهددة بالهبوط

بعد صافرة النهاية، انتقد مورينيو النتيجة بشدة، معرباً عن أسفه لفقدان السيطرة على مصير بنفيكا في السباق على المركز الثاني. وكشف عن حديث صريح ألقاه في الاستراحة، حيث انتقد انضباط اللاعبين التكتيكي والتزامهم العام بمتطلبات اللعبة.

وفي حديثه إلى قناة Sport TV، قال مورينيو: "أكثر من حادثة [هدف كاسا بيا]... أود أن أقول أكثر من ذلك: لم نخسر نقطتين فحسب، بل خسرنا آخر فرصنا في المنافسة على اللقب، وفقدنا السيطرة على مصيرنا في احتلال المركز الثاني. لم يعجبني الشوط الأول؛ وفي الاستراحة تحدثنا عما يتعين علينا تغييره من الناحية التكتيكية، وحاولت أن أجعلهم يفهمون... لأن هناك من يبدو أحياناً أنهم لا يعيشون كرة القدم، ولا يتنفسون كرة القدم؛ ويبدو أنهم ينسون الواقع أحياناً.

"قمت بحسابات بسيطة لهم. إذا لم نفز بهذه المباراة، فإن الصراع الصعب ولكن الممكن على اللقب سينتهي، ولن نكون قادرين بعد ذلك على الاعتماد على أنفسنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني؛ هذا هو ما كان على المحك."

وأضاف: "لم يؤثر الحكم على النتيجة، لكنه كان له تأثير كبير على مباراة سيئة. كان بنفيكا سيئًا في الشوط الأول من حيث الموقف، ثم تحسن بعد ذلك على جميع المستويات، لكن المباراة انتهت، وبعبارة أخرى، انتهت البطولة بموقف مهمل، وهو ما لا يمكن أن يحدث عندما تكون متقدمًا 1-0."