يصر فينسنت كومباني على أنه لا توجد خطة مثالية للتغلب على ريال مدريد، بينما يثق مدرب بايرن ميونيخ بأن هاري كين لم «يفقد إيقاعه» رغم معاناته من الإصابات

تظل مواجهة ريال مدريد على أرضه أحد أصعب التحديات في عالم كرة القدم. ورغم خسارته الأخيرة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا، والتي جعلته يتأخر بسبع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، يُنظر إلى العملاق الإسباني على أنه ملك دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج باللقب الأوروبي في مرات أكثر من أي فريق آخر. لا يخدع المدرب نفسه بشأن صعوبة المهمة، حيث يعترف بأن محاولة إبطال مفعول حامل لقب دوري أبطال أوروبا تماماً هي مهمة مستحيلة.

ومع ذلك، فإن بايرن ميونيخ هو أيضًا أحد أكثر الفرق الأوروبية تألقًا هذا الموسم. فقد خسر الفريق مباراتين فقط في جميع المسابقات - أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا وعلى أرضه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني - وفاز في 11 مباراة وتعادل في اثنتين من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وفي معرض حديثه عن التحدي المتمثل في المنافسة في المراحل المتقدمة من البطولة، قال كومباني: "في هذا المستوى، كل فريق خطير. نعم، قد نتلقى هدفاً، لكننا نستطيع أيضاً تسجيل هدف. لا يمكنك أبداً وضع خطة لعب ضد فريق مثل ريال مدريد تقضي على كل المخاطر. لهذا السبب يأتي الناس لمشاهدة مثل هذه المباريات".