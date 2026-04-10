يصر فيكتور جيوكيريس على أن أرسنال قادر على التغلب على «التوتر»، في حين يزعم النقاد أن الفريق يخاطر بفقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

قاد جيوكيريس مسيرة أرسنال نحو هدفه النهائي طوال معظم الموسم، وهو الآن يحث زملاءه على التركيز والاستمتاع بمرحلة السباق النهائي على اللقب، على الرغم من ثقل الآمال والتوقعات الملقاة على عاتقهم. وفي حديثه لموقع football.london، أشار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أن الشعور بالضغط هو جزء طبيعي من المنافسة على أعلى المستويات.

وقال جيوكيريس: "أعتقد أن الشعور بالتوتر يعني أن الأمر مهم بالنسبة لك. أعتقد أنه ليس من السيئ أن تأخذ الأمر بالطريقة الصحيحة وتوجه تلك الطاقة في الاتجاه الصحيح. لذا، أعتقد أن الشعور بالتوتر ليس أمراً سيئاً. الأمر يصبح سيئاً فقط إذا حولته إلى شيء سلبي، وهذا يعتمد على كيفية تعاملك مع تلك المشاعر".