يصر ريو فرديناند على أن «نيمار قادر على فعل أشياء لم يستطع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فعلها»، معارضًا تقييم واين روني الذي وصفه بأنه «ليس لاعبًا من الطراز الأول»

خلال الحلقة الأخيرة من بودكاسته "Rio Ferdinand Presents"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا أن قدرات نيمار الخارقة تقريبًا في التعامل مع الكرة كانت تميزه في السابق عن جميع لاعبي عصره، بما في ذلك ميسي ورونالدو في بعض الأحيان. قال فرديناند: "لا أعتقد أن الأمر كان محادثة بين واين ونيمار؛ لا أعتقد أن الأمر كان كذلك". "أنا أحد أكبر المعجبين بواين وأكون الأعلى صوتًا في الإشادة بواين عندما نتحدث عما فعله، وما حققه عندما تقارنه بغيره من العظماء، حسنًا.

"لكن يجب أن أقول إن نيمار كان قادراً على فعل أشياء لا يستطيع أي لاعب آخر في العالم فعلها. وأنا أتحدث عن ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث أنه كان قادراً على فعل أشياء لا يستطيع هذان الاثنان فعلها، صحيح؟

"هناك لحظات تنظر فيها إليه وتفكر، 'حسناً، هذا هو وريث العرش.' كان قريباً جداً من ذلك في مرحلة معينة من مسيرته عندما كان في برشلونة."