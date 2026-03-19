Getty Images
ترجمه
يصر دييغو سيميوني على أن برشلونة «أفضل» من أتلتيكو مدريد بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
سيموني يمهد الطريق لمواجهة عملاقة
نجح أتلتيكو في تجاوز مباراة الإياب الصعبة التي أقيمت في شمال لندن ليصل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم أن الفوز بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين على توتنهام يوحي بتأهل سهل، إلا أن الفريق الإسباني اضطر إلى تحمل فترات من الضغط قبل أن تظهر جودة لاعبيه في النهاية. وقد تعرض الفريق للهزيمة في مباراة الإياب بعد أن سجل تشافي سيمونز ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة ليضمن فوز الفريق المضيف بنتيجة 3-2.
- Getty Images Sport
مدرب أتلتيكو يعترف بخطورة البلوغرانا
وفي تصريح له عقب تأهل أتلتيكو إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية المرموقة، سارع سيميوني إلى تحويل تركيزه نحو منافسيه المحليين. وفي حين قد يلجأ العديد من المدربين إلى الألاعيب النفسية، كان مدرب أتلتيكو صريحًا بشأن التفاوت في القوة بين الفريقين قبل انطلاق المواجهة.
وقال سيميوني، وفقاً لما نقلته صحيفة "آس": "برشلونة أفضل منا، لكن هذا سيحفزنا على المنافسة، ونأمل أن يكون ذلك بأفضل طريقة ممكنة". "نحن نحاول منافسة برشلونة،
وهو الفريق الذي وقعنا في مواجهته. لا شك لدي في أنهم أفضل فريق هجومي في أوروبا. احتمال مواجهة برشلونة في ربع النهائي يمثل تحدياً على أعلى مستوى وسيتطلب منا تقديم هذا المستوى".
الثبات على أكبر المسارح
يُعد الفوز على توتنهام المرة الثامنة خلال 13 عامًا التي يقود فيها سيميوني فريق أتلتيكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه أحيانًا لأسلوب الفريق أو التوقعات الموضوعة عليه، فإن المدرب يعتقد أن سجله الحافل يتحدث عن نفسه.
وقال: "أحياناً لا حاجة للكلمات. فالحقائق والأرقام تتحدث عن نفسها. علينا أن نواصل بذل أقصى طاقتنا، وتقديم أفضل ما لدينا، لنواصل تجديد أنفسنا، وقد بذل الفريق اليوم جهداً هائلاً".
- AFP
تحدي صعب ينتظرنا قبل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
سيكون جدول المباريات الذي يسبق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أوائل الشهر المقبل شاقاً للغاية على فريق سيميوني. وقبل السفر إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لخوض مباراة الذهاب، سيخوض الفريق أولاً مباراتين حاسمتين في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد في 22 مارس، وضد برشلونة في 4 أبريل. ويحتل أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من 28 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن «البلانكوس» و13 نقطة عن المتصدر «البلوجرانا».
