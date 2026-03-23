يشرح ميمفيس ديباي سبب استخدامه لهاتفه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة كورينثيانز، حيث يظهر مقطع فيديو طاقم الفريق وهو يبدو وكأنه يوبخ النجم الهولندي

منذ وصوله المثير للانتباه في سبتمبر 2024، أثبت ديباي صحة قراره الجريء بالانتقال إلى البرازيل، حيث سجل 20 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 77 مباراة خاضها مع كورينثيانز. كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا محركًا رئيسيًا في تحقيق الألقاب، حيث قاد النادي إلى سلسلة من الانتصارات التي شملت بطولة كامبيوناتو باوليستا (2024-25)، وكأس البرازيل (2025)، وكأس السوبر البرازيلي (2026). ومع ذلك، تكرر تعطل تأثيره بسبب الإصابات الجسدية المستمرة، حيث غاب نجم المنتخب الهولندي عن 18 مباراة بعد أن قضى ما مجموعه 95 يومًا على مقاعد البدلاء بسبب مشاكل مختلفة في أوتار الركبة والكاحل طوال فترة وجوده في أمريكا الجنوبية.