يشرح كارلو أنشيلوتي كيف أن «تغير التناغم» عقب التعاقد مع كيليان مبابي أدى إلى فشل الموسم الأخير مع ريال مدريد
مبابي يتألق في موسمه الأول مع ريال مدريد
على الرغم من البداية الصعبة لمسيرته مع ريال مدريد، تمكن النجم الفرنسي مبابي من قلب مجريات الموسم وتقديم أداء مذهل حافل بالإنجازات الفردية. ساهم المهاجم في تسجيل 49 هدفاً خلال 58 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 44 هدفاً وقدم خمس تمريرات حاسمة لصالح العملاق الإسباني.
ساعدت مسيرة مبابي الرائعة في نهاية الموسم على حصوله على جائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفاً، متقدماً بأربعة أهداف على نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي. وبذلك، تجاوز مبابي أيضاً الرقم القياسي الذي سجله نجمه المفضل كريستيانو رونالدو لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسمه الأول في الدوري الإسباني مع ريال مدريد. وأضاف النجم الفرنسي إنجازاً كبيراً آخر بفوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يُمنح لأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، متفوقاً على محمد صلاح لاعب ليفربول في الجولات الأخيرة من الموسم.
على الرغم من تألقه الفردي، فشل ريال مدريد في جهوده للاحتفاظ بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وأنهى الموسم دون أي ألقاب كبرى. ثم غادر أنشيلوتي النادي وتولى تشابي ألونسو دفة القيادة، ليتم إقالته بعد أشهر قليلة ويحل محله المدرب الحالي ألفارو أربيلوا.
النجاح الإحصائي مقابل النضالات الجماعية
في مقابلة صريحة مع راديو ماركا، أوضح أنشيلوتي كيف أدت التغييرات العديدة التي حدثت في صيف عام 2024، بما في ذلك التعاقد الذي طال انتظاره مع مبابي واعتزال توني كروس، إلى دخول الفريق في فترة انتقالية.
قال أنشيلوتي: "يتغير كرة القدم مع تغير بعض الأمور، ومع ذلك تتغير الكيمياء". "الأمر لا يقتصر على المستوى البيئي، ولا يقتصر على استبدال كروس بمبابي. في نفس العام، غادر ناشو، وأصيب [داني] كارفاخال، وقلّت مشاركات [لوكا] مودريتش. الجيل القديم الذي خلق جوًا رائعًا في غرفة الملابس لم يعد موجودًا، ويجب أن يدخل جيل جديد من لاعبي كرة القدم الذين يتعين عليهم إظهار الطابع والشخصية والقدوة. هذا لا يحدث بلمح البصر، بل يحتاج إلى وقت".
على الرغم من الصعوبات التي واجهها ريال مدريد في الحفاظ على هيمنته المعتادة خلال تلك الفترة، سارع أنشيلوتي للدفاع عن أداء مبابي الفردي. ظل الفرنسي قوة هجومية غزيرة التهديف حتى مع تعثر التوازن الهيكلي للفريق عقب خسارة كروس، الذي كان بمثابة الميترونوم في خط الوسط.
وأشار أنشيلوتي إلى أن "مبابي قدم أداءً رائعاً، وسجل 50 هدفاً تقريباً، لكن الفريق واجه صعوبات في الفوز بالألقاب لأن كرة القدم تعتمد على التفاصيل الصغيرة، وعندما تغير شيئاً ما، لا يمكن أن تسير الأمور دائماً على ما يرام". وأشار إلى أن الانتقال بين العصور عملية بطيئة، قائلاً: "هذا الجيل الجديد من ريال مدريد يحتاج إلى الوقت لبناء إرثه".
الحفاظ على العلاقات مع ملعب البرنابيو
بعد أن استقر الآن في منصبه مع المنتخب البرازيلي، كشف أنشيلوتي أنه لا يزال من أشد مشجعي «البلانكوس» ويحافظ على اتصال منتظم مع الإدارة في مدريد. وقد تابع بفخر إنجازات النادي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بل وتواصل مع زملائه السابقين بعد الانتصارات الكبرى. ولا تزال العلاقة بين المدرب وناديه السابق قوية كما كانت دائماً على الرغم من انتقاله إلى تدريب المنتخبات الوطنية.
"أتحدث مع اللاعبين أيضًا. قبل أيام تحدثت مع رودريغو لأطمئن عليه. نعم، أنا على اتصال بهم"، كشف أنشيلوتي. "هنأت النادي والرئيس بعد المباراة ضد مانشستر سيتي. أنا أتابع دائماً لأرى ريال مدريد يفوز". كما تحدث عن محادثة مرحة مع فيديريكو فالفيردي، واعترف أنه قال للأوروغواياني مازحاً: "من المؤسف أنك لا تحمل جواز سفر برازيلي"، بعد أدائه البطولي ضد مانشستر سيتي.
الانتقال إلى المنتخب البرازيلي
يركز المدرب المخضرم الآن على إنهاء انتظار البرازيل الطويل للفوز بلقب كأس العالم السادس، معترفاً بأن الضغط في أمريكا الجنوبية لا يشبه أي شيء في كرة الأندية الأوروبية. وفي حين تضاءل ضغط التدريبات اليومية، حل محله ثقل توقعات الأمة بأسرها. ويعمل أنشيلوتي على ضمان قدرة لاعبيه، ولا سيما نجوم ريال مدريد أمثال فينيسيوس جونيور، على تحمل تلك الشدة دون أن تثقل كاهلهم.
قال أنشيلوتي: "هناك ضغط كبير جدًا، هذا صحيح، ولكن هناك أيضًا حب لا يصدق للمنتخب الوطني". "هنا، عندما يلعب المنتخب الوطني، يتوقف الجميع، فالأجواء ليست كما هي في أوروبا. في البرازيل، المنتخب الوطني هو الفريق الأهم، وبالنسبة للاعبين، فإن ارتداء القميص أمر مميز للغاية. هذا أمر جيد، ولكن هناك أيضًا ضغط زائد على اللاعب. أريد أن أتعامل معهم بشأن هذا الأمر حتى لا يضعوا ضغطاً كبيراً على أنفسهم".
