يشرح فينسنت كومباني سبب تجنبه للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، في الوقت الذي يغني فيه نجوم بايرن ميونيخ أغنية تهنئة لمدربهم

في حين أن الكثيرين قد يخططون لإقامة احتفال فخم بمناسبة بلوغ مثل هذا العمر التاريخي، أوضح قائد مانشستر سيتي السابق أن إقامة حفلة هي آخر ما يشغل باله، خاصة مع اقتراب مباراة الدوري الألماني ضد سانت باولي يوم السبت.

وعندما سُئل عما إذا كان لديه أي خطط للاحتفال، أجاب كومباني أمام وسائل الإعلام في يومه الكبير: "الإجابة المختصرة هي لا. إذا كانت مفاجأة، فلا يمكنني تحمل المسؤولية..." كما مازح بشأن رغبته في إبقاء الأمور بسيطة على الرغم من المناسبة. وقال: "أحاول بطريقة ما تجنب أي شيء قد يحدث بمناسبة عيد ميلادي. نحن في وضع الأولوية الآن. بالطبع، أنا أستمتع بذلك وأشعر أنني شاب، وهذا أمر جميل في الوقت الحالي، ولكن هناك بالفعل ما يكفي من المشاعر التي يجب أن نعيشها هذا الأسبوع."

على الرغم من إحجامه عن إقامة حفل، اعترف كومباني بأنه قد يجد وقتًا لتدليل نفسه قليلاً بمجرد انتهاء تدريبات اليوم. "ربما كأس من النبيذ الأحمر الليلة. لكن أولاً، لدينا الكثير من العمل لنقوم به"، أضاف المدرب.