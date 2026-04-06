Getty Images Sport
ترجمه
يشرح زميل شي لاسي السابق الأسباب التي تجعل مانشستر يونايتد يمتلك لاعباً بمستوى لامين يامال - حيث يشارك نجم "بالر ليغ" جيمس نولان الملعب مع هذين النجمين الصاعدين
نولان يتذكر لقاءه مع يامال
خلال مباراة للشباب في ملعب كامب نو، شهد نولان بنفسه المواهب المبكرة للاعب يامال البالغ من العمر 13 عامًا، وذلك قبل الصعود الصاروخي للاعب الإسباني إلى النجومية العالمية. واعترف نجم "The Baller League" بأنه استخف في البداية بالمراهق، إلا أن يامال سجل هدفين متطابقين من مسافة بعيدة بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب.
وفي معرض حديثه عن الطبيعة الخاصة للاعبين الجناحين الذين واجههم، قال نولان لموقع "ميرور فوتبول": "دخلت الملعب في الشوط الثاني ورأيت طفلاً صغيراً يبلغ من العمر 13 عاماً يقف على الجانب. دخل الملعب وكنت أفكر: "أوه، هذا سهل ومريح". اتضح أنه لامين يامال.
"لذا دخل الملعب وتلقى تمريرة. كنت قريبًا منه، ثم استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، على بعد حوالي 25 ياردة، وسددها بقوة في الزاوية العليا. نعم. قلت في نفسي: "حسنًا". ثم بعد دقيقتين، حاولت إيقافه، لكنه تجاوزني وفعل الشيء نفسه تمامًا".
- Getty
"شي هو ذلك الرجل!"
نولان، الذي كان سابقًا قائد فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا، عاش مع لاسي خلال الفترة التي قضياها معًا في الأكاديمية، ولا يزال مقتنعًا بمسار الجناح على الرغم من بدايته المتباينة في مسيرته الاحترافية. ورغم حصول لاسي على بطاقة حمراء في أول مباراة له مع الفريق الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون في يناير، يؤكد نولان أن مستواه الفني واضح بالفعل لأفراد النادي. يعتقد المدافع أن قدرة لاسي على التأثير في المباريات خلال مشاركاته القصيرة تعكس الإمكانات الفذة التي نراها في لاعبين مثل يامال.
وأضاف: "شيا هو ذلك اللاعب. إنه يمتلك الموهبة. إنه يلعب 10 أو 15 دقيقة، لكن يمكنك أن ترى المستوى الذي وصل إليه. لقد لعبت [ضد] إيثان نوانيري في أرسنال. وهناك مايلز لويس-سكيلي. ونيكو أورايلي، وريكو لويس. وبالطبع لعبت مع كوبي [ماينو]، ولعبت مع [أليخاندرو] غارناشو، ولعبت مع شيا لاسي.
"كان هناك الكثير من المرات التي خرجت فيها من ملعب كرة القدم وفكرت، 'أتعلم؟ أحسنت.' تعرف عندما تواجه شخصًا ما ويقوم بذلك بمجرد اللمسة الأولى، كما يفعل يامال. إنه أمر مميز. كنت محظوظًا للعب ضد هؤلاء اللاعبين، وهي واحدة من تلك الأشياء التي سأتذكرها دائمًا، وقد كانت تجربة رائعة."
موهبة أخرى مثيرة تظهر في أولد ترافورد
وُلد لاسي في ليفربول، وكرس مستقبله لنادي مانشستر يونايتد بتوقيعه على أول عقد احترافي له بعد فترة وجيزة من بلوغه سن السابعة عشرة في أبريل 2024. ويُعد هذا اللاعب الدولي في منتخبات إنجلترا للشباب لاعباً موهوباً يستخدم قدمه اليسرى، وقد اكتسب شهرة متزايدة داخل الأكاديمية باعتباره متخصصاً في تنفيذ الكرات الثابتة. وتُعزز هذه المهارات الفنية المتميزة، إلى جانب نضجه التكتيكي، الثقة السائدة في كارينجتون بأن هذا الشاب يمتلك المقومات اللازمة لاتباع مسار زملائه البارزين على مستوى عالمي.
- Getty
عهد كاريك يبعث أملاً جديداً
ينتظر لاسي حالياً فرصة جديدة تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، بعد أن خاض ثلاث مباريات مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال موسم 2025-2026. وبعد أن شارك تحت قيادة المدرب المؤقت السابق دارين فليتشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، يتعين على اللاعب الشاب الآن إقناع الإدارة الجديدة ليضمن مكاناً أساسياً في تشكيلة الفريق. ويبقى أن نرى ما إذا كان لاسي سيحظى بهذه الفرصة عندما يعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.