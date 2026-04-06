يشرح زميل شي لاسي السابق الأسباب التي تجعل مانشستر يونايتد يمتلك لاعباً بمستوى لامين يامال - حيث يشارك نجم "بالر ليغ" جيمس نولان الملعب مع هذين النجمين الصاعدين

خلال مباراة للشباب في ملعب كامب نو، شهد نولان بنفسه المواهب المبكرة للاعب يامال البالغ من العمر 13 عامًا، وذلك قبل الصعود الصاروخي للاعب الإسباني إلى النجومية العالمية. واعترف نجم "The Baller League" بأنه استخف في البداية بالمراهق، إلا أن يامال سجل هدفين متطابقين من مسافة بعيدة بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب.

وفي معرض حديثه عن الطبيعة الخاصة للاعبين الجناحين الذين واجههم، قال نولان لموقع "ميرور فوتبول": "دخلت الملعب في الشوط الثاني ورأيت طفلاً صغيراً يبلغ من العمر 13 عاماً يقف على الجانب. دخل الملعب وكنت أفكر: "أوه، هذا سهل ومريح". اتضح أنه لامين يامال.

"لذا دخل الملعب وتلقى تمريرة. كنت قريبًا منه، ثم استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، على بعد حوالي 25 ياردة، وسددها بقوة في الزاوية العليا. نعم. قلت في نفسي: "حسنًا". ثم بعد دقيقتين، حاولت إيقافه، لكنه تجاوزني وفعل الشيء نفسه تمامًا".