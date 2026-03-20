يشرح توماس توخيل سبب استبعاده لنجم ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا الأخيرة

وأوضح توخيل أن استبعاد ألكسندر-أرنولد كان "قرارًا صعبًا"، لكنه أضاف: "أعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا. لقد لعبت ضده مرات عديدة وعانيت عندما كان يلعب مع ليفربول ضد فريقي. لذا فأنا على دراية تامة بقوته وبما يمكنه تقديمه.

"لكن في الوقت الحالي، يبدو أن لدينا دليلًا على مدى جودتنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وعلى اللاعبين الموجودين في المعسكر للعب في مركز الظهير الأيمن أن يثبتوا جدارتهم، وأن يتنافسوا، وأن يثبتوا مرة أخرى أنهم يستحقون ذلك".

وتابع توخيل: "أعلم أن هذا قرار صعب بالنسبة لترينت، كما هو الحال بالنسبة لأولي واتكينز في الوقت الحالي ولوك شو". "هذه القرارات الصعبة جزء من العمل. إنه قرار رياضي.

"إنه قرار رياضي أن نبقى مع كوانسا وليفرامينتو وسبنس. إنه قرار يتعلق بدومينيك سولانكي ودومينيك كالفيرت-لوين، اللذين لا أعرفهما جيدًا كما أعرف، على سبيل المثال، أولي واتكينز.

"أشعر أن لدي صورة واضحة جدًا عما يمكن أن يقدمه أولي لنا. لقد رأيته في البطولات. رأيته معنا في تصفيات كرة القدم، لذا أريد أن ألقي نظرة على لاعبين آخرين للحصول على صورة أفضل وتكوين رأي أوضح.

"أعلم أن الأمر صعب. أعلم أنه اسم كبير. أعتقد أنه موهبة هائلة ولديه مستقبل كبير، لكنني أشعر أنني أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا وقررت البقاء مع اللاعبين الذين كانوا في المعسكر."