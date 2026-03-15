يشرح إيغور تودور سبب تجاهله لأنطونين كينسكي الذي كان يذرف الدموع بعد استبداله المفاجئ في الدقيقة 17 - حيث يؤكد مدرب توتنهام أنه «سيفعل الشيء نفسه مرة أخرى»
ليلة مروعة في مدريد
عاش الحارس التشيكي البالغ من العمر 23 عامًا أمسية مروعة حقًا في مدريد، حيث ارتكب أخطاء فادحة سمحت لـ«أتلتيكو» بالتقدم 3-0 خلال الربع الأول من المباراة. وردّ تودور على ذلك باستبدال كينسكي بـ«غولييلمو فيكاريو» قبل مرور 20 دقيقة من المباراة، لكن ما أثار غضبًا حقيقيًا هو رفضه التحدث إلى الحارس الباكي عند مغادرته الملعب. وقد أصيب جو هارت، الحارس السابق لمانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، بـ"ذهول" بسبب الافتقار الواضح إلى مهارات إدارة اللاعبين.
تودور يدافع عن قرار الحكم القاسي بحق حارس المرمى
وفي معرض حديثه عن الحادثة، أوضح تيودور، وفقًا لموقع "فوتبول لندن": "عندما تتخذ قرار التغيير هذا، فإنك تخسر دائمًا. فعندما تقوم بهذا التبديل بعد مرور 15 دقيقة، يخسر المدرب في كلتا الحالتين. في الحالة الأولى، لأنك أشركته في الملعب، فيقول الجميع: 'لماذا تفعل هذا؟ لقد قضيت عليه'. وإذا لم تفعل ذلك، فإنك تخاطر بتلقي هدف أو هدفين إضافيين، لذا اتخذت القرار بعد التفكير، ولو اضطررت، لفعلت الشيء نفسه مرة أخرى. كان ذلك تصرفاً يهدف إلى الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق".
السبب وراء التجاهل على خط التماس
أكد المدرب الكرواتي أن قراره بالبقاء على مسافة منه بينما كان كينسكي يتجه نحو مقاعد البدلاء كان محاولة مدروسة لمنع الموقف من أن يصل إلى ذروته. ورأى النقاد أن رد الفعل «البارد» هذا أضرّ بثقة الشاب أكثر، لكن تودور يؤكد أن الاثنين تصالحا خلف الأبواب المغلقة خلال فترة الاستراحة بعد أن هدأت العواطف الأولية.
وأضاف تودور: "لماذا لم أذهب لأعانقه؟ لأنه ربما كان غاضباً". "ربما يقوم المدربون بأشياء لتجنب مثل هذه المواقف وتجعل الوضع أسوأ مما كان عليه. أحياناً يكون من الأفضل البقاء في مكانك، وقد عانقنا بعضنا البعض في الشوط الأول. تحدثنا في الشوط الأول ولم يحدث شيء [أكثر من ذلك]، فقد انتهى الأمر عند ذلك الحد".
أزمة الإصابات في صفوف توتنهام تتفاقم بينما يطلق تودور نداءً للتحفيز
وقد تفاقمت تداعيات الهزيمة أمام مدريد بسبب أزمة كبيرة في توفر اللاعبين قبل الرحلة إلى أنفيلد يوم الأحد، حيث من المحتمل أن يفتقد توتنهام 13 لاعباً أساسياً في مواجهة ليفربول. على الرغم من تزايد قائمة الغائبين، يحث المدرب المؤقت فريقه المنهك على البقاء متحديًا، واختتم قائلاً: "الرسالة هي كيف أريد أن أرى هذه المباراة في ليفربول - كتحدي وفرصة بدلاً من الذهاب إلى هناك ونكون ضحية لأننا نفتقد لاعبين."
