يشرح إندريك كيف أصبح أكبر معجب لبوبي تشارلتون، في الوقت الذي يتحدث فيه نجم البرازيل عن اللقب المضحك الذي يطلقه عليه جود بيلينغهام وفينيكوس جونيور
طريق حديث نحو تقدير التاريخ
فاجأ المهاجم البرازيلي عالم كرة القدم لأول مرة عندما أشار إلى تشارلتون باعتباره قدوته بعد أن سجل هدفه الدولي الأول ضد إنجلترا في ويمبلي عام 2024. ورغم أنه وُلد بعد عقود من ذروة تألق تشارلتون، إلا أن اهتمام اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا انطلق من استخدامه لبطاقة الأسطورة في لعبة الفيديو «EA Sports FC». دفعته هذه التعريف الرقمي إلى البحث عن مسيرة المهاجم الحافلة بالإنجازات مع مانشستر يونايتد، بما في ذلك دوره في فوز الفريق بكأس أوروبا عام 1968.
الرموز واللقب «بوبي»
أدى إعجاب الشاب الصريح بالراحل العظيم الإنجليزي في نهاية المطاف إلى ظهور مزحة متكررة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، شارك فيها نجوم مثل بيلينغهام وفينيسيوس. وعلى الرغم من هذه المزاح الودي، يرى إندريك أن هذا اللقب دليل على الروح الإيجابية السائدة بين لاعبي «البلانكوس».
وفي حديثه إلى FourFourTwo، أوضح إندريك - الذي يقضي الموسم معارًا إلى ليون - قائلاً: "أنا من كبار المعجبين بـ EA Sports FC وألعب كثيرًا في Ultimate Team، حيث اللاعبون الأكثر رواجًا هم الأيقونات. إلى جانب بوبي تشارلتون، أحب أيضًا اللعب مع رود جوليت. بدأت أتعرف على تاريخ تشارلتون لأنه كان مهاجمًا، لكنه لعب أيضًا كلاعب وسط ودافع جيدًا أيضًا".
وأضاف: "أحب التعرف على تاريخ اللاعبين الذين أحصل عليهم ولكن لا أعرفهم جيدًا، لذا بحثت عنه ورأيت أنه لعب لمانشستر يونايتد وفاز بكأس أوروبا وكان محبوبًا من قبل المشجعين المحليين. أعجبتني قصته واستخدمته كثيرًا في اللعبة لأنه يتمتع بتسديدة رائعة. للأسف، لم تتح لي الفرصة لمقابلته، لكنني شاهدت مقاطع فيديو له على تيك توك. أعتبر الأمر دائمًا مزحة وأحب هذا اللقب؛ فهو يظهر مدى روعة الأجواء في ريال مدريد."
الاحترافية وراء المزاح
ورغم أن لقب «بوبي» لا يزال عنصرًا أساسيًا في تفاعلاته على مواقع التواصل الاجتماعي مع زملائه في ريال مدريد، فإن المهاجم يسارع إلى التمييز بين المرح داخل غرفة الملابس والتركيز المهني. فهو يحافظ على مستوى عالٍ من الأداء كلما دخل الملعب، حريصًا على أن يظل تطوره المهني هو الأولوية خلال فترة إعارته الحالية بعيدًا عن البرنابيو.
وفي معرض حديثه عن بيئة عمله، أضاف: "لكن عندما يحين وقت العمل الجاد، ينادونني باسمي ونركز على بذل قصارى جهدنا. هنا في ليون، لم ينتشر اللقب – إنهم ينادونني ببساطة إندريك. أحب التعرف على تاريخ اللاعبين الذين ألعب معهم لكنني لا أعرفهم جيداً. اللعب في الملعب الذي لعب فيه بوبي، وتسجيل هدف في اليوم الذي ظهر فيه رونالدو لأول مرة – هذه ذكريات مهمة جداً بالنسبة لي."
تنمية نجم "السيليساو" القادم
يعمل إندريك على صقل مهاراته خلال فترة إعارته إلى ليون، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في عشر مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم. وتهدف هذه التجربة في فرنسا إلى منحه الدقائق الكافية التي يحتاجها قبل العودة للتنافس على مكان أساسي في خط هجوم ريال مدريد المليء بالنجوم. وبعد أن خاض 15 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف مع منتخب البرازيل، يظل المهاجم عنصراً أساسياً في مستقبل المنتخب الوطني الذي يستعد للدورة الدولية الكبرى المقبلة.