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Yosua Arya و معتز الجمال
ترجمه

"على خُطى زانيتي".. شنايدر يتغنى بولاء لاوتارو لإنتر ويتوقع مستقبلًا باهرًا لكيفو

لاوتارو مارتينيز
إنتر
الدوري الإيطالي
كريستيان كيفو

"نظرة عينيه بنصف هدف"

أكال ويسلي سنايدر المديح لمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، مشبهًا شغفه الكبير بالنادي بالقائد الأيقوني خافيير زانيتي. كما دعم لاعب الوسط الهولندي الأسطوري زميله السابق كريستيان كيفو للنجاح والتألق في مسيرته التدريبية، وذلك خلال مقابلة أجراها مؤخرًا في إيطاليا.

  • شنايدر يتحدث من ترينتو

    قدم شنايدر أفكاره حول الوضع الحالي في النادي الإيطالي. وخلال حديثه في "مهرجان الرياضة" في ترينتو، سلط النجم الهولندي الضوء على شخصيتين بارزتين في سان سيرو؛ حيث جلس مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لمناقشة التأثير الكبير للمهاجم النجم مارتينيز، كما استغل الدولي الهولندي السابق الفرصة للإشادة بالتطور الذي يشهده زميله السابق كيفو.

    وتشارك شنايدر غرفة الملابس مع كيفو خلال فترة مليئة بالنجاحات التاريخية مع إنتر. وهو يعتقد الآن أن النجم الروماني مقدر له مستقبل مشرق على مقاعد البدلاء مع تقدمه وتطوره في مسيرته التدريبية.


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    لاوتارو يُقارن بأسطورة إنتر

    وخص شنايدر مارتينيز بإشادة خاصة، حيث يواصل الأخير قيادة خط هجوم إنتر بصفته التميمة الأبرز للفريق. وأبرز النجم الهولندي الارتباط العميق للمهاجم الأرجنتيني بالنادي، مشبهًا شغفه بأحد أساطير العصر الحديث. وأوضح شنايدر: "لاوتارو واقع حقًا في حب إنتر، وهو يشبه في ذلك إلى حد ما زانيتي. إنه يمتلك نظرة المهاجم الشرس، وبهذه النظرة وحدها يكون قد سجل نصف هدف بالفعل".

  • كيفو وُلد ليكون مدربًا

    ثم تحول الحديث إلى كيفو، الذي يبني حاليًا سمعته كمدرب يحظى باحترام كبير. ومازح شنايدر الحضور قائلاً إن صديقه القديم أصبح فجأة شخصية مهمة جدًا لدرجة أنه لم يعد يرد على رسائله النصية.

    وقال شنايدر: "بعيدًا عن المزاح، يبدو أنه وُلد ليكون مدربًا لإنتر، ولم أتوقع منه أن يركض مسافة 100 متر ليحتفل مع اللاعبين تحت مدرج الكورفا. لقد تقدم في العمر قليلاً، لكن في قلبه لا يزال كما هو".

    وأضاف: "كل مهنة تتضمن أشياء تتعلمها على أرض الملعب، شيئًا فشيئًا؛ على سبيل المثال، سيتعين على كريستيان تقييم تأثير مثل هذه الاستراحة الطويلة على اللاعبين. وأيضًا، من المهم ألا تضطر دائمًا للقيام بريمونتادا للعودة في النتيجة".

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    التطلع نحو المستقبل

    سيهدف مارتينيز الآن إلى مواصلة تألقه التهديفي المثير للإعجاب مع إنتر مع تقدم الموسم الحالي. وستظل قيادته وعقليته الشرسة حاسمة لطموحات النادي المستمرة محليًا وأوروبيًا. وقدم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أداءً لافتًا هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات.

    ومع ذلك، وقبل ارتداء قميص "النيراتزوري" لمواجهة بارما هذا الأسبوع، يبقى مارتينيز مركزًا على واجباته الدولية مع منتخب الأرجنتين. ومن المقرر أن يواجه "الألبيسيليستي" منتخب بنين في مباراة ستكون بمثابة وداع ليونيل ميسي للمنتخب الوطني.

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