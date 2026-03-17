يسجل بوف أول أهدافه مع واتفورد بعد شهر من عودته إلى الملاعب

في يوم إقامة مباريات الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انصب اهتمام (وقلوب) بعض المشجعين الإيطاليين - الذين لا تشارك فرقهم في البطولات الأوروبية - على دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث أقيمت الليلة مباراتان مؤجلتان من الجولة 36. كانت إحدى المباراتين بين واتفورد وريكسهام، وكان على مقاعد البدلاء للفريق المضيف اللاعب السابق في فيورنتينا وروما إدواردو بوف. دخل لاعب الوسط المولود عام 2002 في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم النتيجة النهائية لصالح فريقه 3-1. وظهرت لافتة من المدرجات تقول: "حتى لو غادرت روما، فأنت لست وحدك". ثم، في نهاية المباراة، وقف بمفرده في وسط الملعب، وانحنى على ركبتيه، واسترجع في ذهنه كل ما مر به ليصل إلى ذلك الهدف.