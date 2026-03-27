يستمتع كاسيميرو بوقته تحت قيادة "الخبير" مايكل كاريك، لكن اللاعب المخضرم يؤكد أنه لا توجد أي فرصة لبقائه في مانشستر يونايتد بعد إعلانه رحيله
لا رجعة عن القرار بالنسبة للاعب البرازيلي المخضرم
وقد وضع لاعب الوسط المخضرم حداً لأي حديث عن تمديد عقده في أولد ترافورد، مؤكداً أن رحيله في نهاية الموسم «أمر محسوم». على الرغم من سلسلة من الأداء الرائع الذي أعاد إلى الأذهان ذكريات الماضي وأسحر جماهير مانشستر يونايتد، يستعد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لأسابيعه الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعلن مانشستر يونايتد انفصاله عن لاعب ريال مدريد السابق في يناير. على الرغم من أن أدائه الأخير أثار جدلاً بين المشجعين، يبحث النادي عن لاعبين أصغر سنًا للتعامل مع المتطلبات البدنية لموسم 2026-2027.
ختام رائع
على الرغم من رحيله الوشيك، فإن الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مصمم على ترك النادي في أفضل وضع ممكن. وفي حديثه عقب المباراة الودية الأخيرة بين البرازيل وفرنسا، تطرق إلى التكهنات المحيطة بمستقبله.
وقال كاسيميرو لموقع "ذا أثليتيك": "ما زلت أستمتع كثيرًا [في مانشستر]". "أعتقد أن الإعلان قد تم الآن. إن المودة التي أبداها المشجعون تجاهي أمر هائل. لكنني أعتقد حقًا أن القرار قد اتُخذ وانتهى. أنا أستمتع بوقتي الآن. أعتقد أنها ستكون لحظات [عاطفية] صعبة، هذه المباريات [النهائية] مع مانشستر يونايتد".
تأثير كاريك
كان تأثير كاريك أحد العوامل الرئيسية وراء صعود كاسيميرو. فقد قاد المدرب المؤقت، الذي كان هو نفسه لاعب وسط دفاعي من الطراز العالمي خلال مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد، النادي إلى حصد 23 نقطة من أصل 30 نقطة ممكنة. وقد شارك كاسيميرو أساسيا في جميع المباريات العشر تحت إشراف كاريك، مستفيدا من التفاصيل التكتيكية التي يقدمها مدرب يفهم دوره حقا.
وأشاد كاسيميرو بقوله: "قبل كل شيء، مايكل متخصص في مركزي على أرض الملعب، فقد كان لاعباً رائعاً حقاً. هذا يجعل كل شيء أسهل بكثير، وهو يتحدث إلينا دائماً. أشعر أننا نمر بمرحلة ديناميكية جيدة حالياً في مانشستر، وهدفي الآن هو إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع وضع كاريك نفسه في موقع قوي لتولي المنصب بشكل دائم، ستظل مستقبل النادي بعد انتهاء عهد كاسيميرو موضوعًا للنقاش. سيترك رحيل البرازيلي فراغًا كبيرًا من حيث الخبرة والقيادة، لكنه يفتح أيضًا المجال لتطور تكتيكي في قلب خط وسط مانشستر يونايتد. وبحسب ما ورد، تم إدراج عدة أسماء على قائمة اللاعبين المستهدفين من قبل الشياطين الحمر. ويقال إن إليوت أندرسون وكارلوس باليبا وبرونو غيمارايس من بين اللاعبين الذين سيحاولون ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.