يرفض المسؤولون في «سيغنال إيدونا بارك» أن يفاجئهم نزوح محتمل لعدد من لاعبي خط الدفاع. ووفقاً لتقارير شبكة «سكاي»، وضع بوروسيا دورتموند نصب عينيه عبد الحميد عيت بودلال، النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عاماً والذي يلعب حالياً في صفوف رين. وقد برز هذا الشاب كهدف ذي أولوية قصوى للمدير الرياضي أولي بوك، في الوقت الذي يخطط فيه النادي لبداية عهد جديد في خط الدفاع.

يعد عيت بودلال لاعباً صاعداً، بعد أن توج مؤخراً بطلاً لكأس الأمم الأفريقية في ظل ظروف فريدة من نوعها تتعلق بالمغرب وحكم قضائي صدر بعد البطولة. كان جزءاً من التشكيلة لكنه ظل بديلاً لم يشارك طوال البطولة، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة قصيرة مع المنتخب الأول حتى الآن. يحتفظ المدافع بعقد في فرنسا حتى عام 2028، ويُنظر إليه على أنه أحد المواهب الواعدة في الدوري الفرنسي، ويحرص دورتموند على التغلب على الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى للتعاقد معه قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل أكبر.



