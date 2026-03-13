AFP
ترجمه
يستعد باريس سان جيرمان للانضمام إلى أرسنال وبرشلونة وتشيلسي في سباق التعاقد مع جوليان ألفاريز، بعد أن ألمح المهاجم إلى رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد
رؤية لويس إنريكي التكتيكية واهتمام النادي الباريسي
اتخذت المنافسة على التعاقد مع ألفاريز منعطفاً دراماتيكياً مع ظهور باريس سان جيرمان كمرشح قوي، وفقاً للصحفي الفرنسي رومان كوليه غودان. بعد الأداء الرائع الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، تشير التقارير إلى أن لويس إنريكي معجب كبير بقدرات المهاجم المتنوعة ومعدل إنتاجيته. وينظر باريس سان جيرمان إلى الفائز بكأس العالم على أنه إضافة ستحدث تحولاً في خط هجومه، مما قد يجعله منافساً لبرشلونة - الذي يراه وريثاً لروبرت ليفاندوفسكي - وعملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال وتشيلسي في السعي للحصول على توقيعه.
- Getty Images Sport
أداء رائع في دوري أبطال أوروبا يضع المهتمين باللاعب في حالة تأهب
اشتدت التكهنات حول انتقاله بعد أن سحق ألفاريز فريق توتنهام في فوز تاريخي بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب. واستغل ألفاريز أخطاء فريق إيغور تودور ليسجل ثنائية في تلك الليلة. وعلى الرغم من كل هذه الضجة، حاول ألفاريز التزام الهدوء بعد المباراة، قائلاً: "ليس لدي ما أقوله. هذه أمور يتم الحديث عنها، وهناك الكثير من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، والجميع ينشر رأيه، وكل شيء يتضخم. لم أقل أي شيء قط، أنا بخير هنا، سعيد جدًا، وأنا أشارك في جميع المسابقات. لم أقل أي شيء قط، إنها مجرد أحاديث. يتم تضخيم الأمر بشكل غير متناسب. أنا سعيد في أتلتيكو، راضٍ ومقاتل".
الغموض بشأن الخطوة التالية
ورغم إعرابه عن سعادته في صفوف أتلتيكو، فإن رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا استبعاد احتمال الانتقال جعل باريس سان جيرمان والأندية الأخرى في حالة تأهب قصوى. وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن ينضم إلى فريق آخر في موسم 2026-2027، اعترف قائلاً: "ماذا أعرف أنا؟ ربما نعم، وربما لا، لا أحد يعلم. أنا سعيد جدًا هنا. إنه سؤال يتكرر باستمرار، لكنني سعيد. أنا أركز على اليومي، وأعمل على تحسين مستواي وبذل قصارى جهدي. لم أقل أبدًا أي شيء سيئ عن النادي. أنا ممتن جدًا. أظهر لي الناس حبهم، وأنا سعيد جدًا".
- AFP
إعادة اكتشاف الميزة السريرية في الوقت المناسب
يأتي عودة ألفاريز إلى التألق بعد فترة جفاف في أوائل عام 2026، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف منذ بداية العام قبل أن يسجل ثنائية في البطولة الأوروبية. وفي حديثه عن عودته إلى مستواه المعهود، أضاف: «هذا يساعدني شخصياً، لكنني كنت دائماً بخير. إنها مجرد مسألة فترات متفاوتة؛ كانت هناك فترة لم أستطع فيها التسجيل، لكنني أبذل دائماً 100 في المائة من جهودي. زملائي في الفريق يعرفون ذلك ويقدرونه. هذا ما أستطيع فعله. الأداء الجيد أو السيئ جزء من كرة القدم. لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي، لكن بصفتي مهاجمًا، وبالنظر إلى ما أمثله وما أشعر به تجاه هذا الفريق، أريد أن أساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة".
إعلان