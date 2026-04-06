يستمر عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2027. ويحاول النادي الأصفر والأسود منذ أشهر تجديد العقد، دون جدوى حتى الآن. في الأيام الماضية، عاد هذا الموضوع ليحتل الصدارة مرة أخرى، عندما نفى المدافع الداخلي وجود اتفاق وشيك بعد المباراة الدولية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا. وأشار في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لـ BVB سيباستيان كيل، ولكنه الآن مضطر للتحدث مع خليفته أولي بوك.

وقد جرت المحادثة المذكورة يوم الأربعاء الماضي، كما أكد بوك بعد فوز دورتموند 2-0 مساء السبت في الدوري الألماني. وقام شلوتربيك بتوضيح تصريحاته التي أدلى بها في بداية الأسبوع، حيث أكد: "أردت توضيح ذلك، لأنه كان هناك بالطبع الكثير من الهجوم الشخصي ضدي. إذا كتبت إحدى وسائل الإعلام أنني سأوقع هذا الأسبوع ثم لم أوقع، فسأبدو في موقف محرج. لا يمكنني إرضاء الجميع".

وأضاف المدافع البالغ من العمر 26 عاماً: "أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، محرر) وأولي. سنواصل المحادثات هذا الأسبوع. ثم أعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى أتخذ قراراً."