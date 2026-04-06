يقول لوثار ماتيوس، اللاعب الألماني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، إن تجديد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند قبل الأوان يتعثر بسبب المطالبة بإدراج بند إنهاء العقد اعتبارًا من هذا الصيف.
"يريد إدراجها بأي ثمن": لوثار ماتيوس يتحدث عن مطلب مثير للجدل من نيكو شلوتربيك في مفاوضات العقد مع بوروسيا دورتموند
وفي برنامج "Sky 90"، قال اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا: "إنه مصمم على إدراج بند الانسحاب بعد كأس العالم في العقد. على أمل أن يظهر مرة أخرى في دائرة الضوء خلال كأس العالم، كلاعب أساسي في خط الدفاع الداخلي مع نجاح المنتخب الألماني، بحيث يحصل في النهاية ربما على فرصة للانتقال إلى نادٍ أكبر – مع تقدير أعلى مما يحصل عليه في دورتموند."
ومع ذلك، فإن صياغة البند المحتمل لم تتضح تمامًا بعد. "أعتقد أن هذا الأمر لا يزال قيد المناقشة. وأعلم أن دورتموند مستعد لمنحه بند الانسحاب هذا"، وفقًا لما قاله ماتيوس.
يمتد عقد نيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2027
يستمر عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2027. ويحاول النادي الأصفر والأسود منذ أشهر تجديد العقد، دون جدوى حتى الآن. في الأيام الماضية، عاد هذا الموضوع ليحتل الصدارة مرة أخرى، عندما نفى المدافع الداخلي وجود اتفاق وشيك بعد المباراة الدولية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا. وأشار في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لـ BVB سيباستيان كيل، ولكنه الآن مضطر للتحدث مع خليفته أولي بوك.
وقد جرت المحادثة المذكورة يوم الأربعاء الماضي، كما أكد بوك بعد فوز دورتموند 2-0 مساء السبت في الدوري الألماني. وقام شلوتربيك بتوضيح تصريحاته التي أدلى بها في بداية الأسبوع، حيث أكد: "أردت توضيح ذلك، لأنه كان هناك بالطبع الكثير من الهجوم الشخصي ضدي. إذا كتبت إحدى وسائل الإعلام أنني سأوقع هذا الأسبوع ثم لم أوقع، فسأبدو في موقف محرج. لا يمكنني إرضاء الجميع".
وأضاف المدافع البالغ من العمر 26 عاماً: "أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، محرر) وأولي. سنواصل المحادثات هذا الأسبوع. ثم أعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى أتخذ قراراً."
هل سيتم إنجاز مشروع تمديد شلوتيربيك بسرعة بعد كل شيء؟
وكما ذكرت صحيفة «بيلد»، هناك عاملان يشيران الآن إلى إمكانية الإعلان عن إتمام الصفقة قريبًا. أولاً، هناك انطباع لدى شلوتربيك بأنه «يخاطر بفقدان الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المشجعين بسبب تكتيك المماطلة». وثانيًا، لم يقم أي نادٍ كبير حقًّا «بالتعامل بجدية» في سعيه للحصول على خدماته.
وقد يترك الباب الخلفي مفتوحاً للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية العملاقة من خلال بند الانسحاب الذي أشار إليه ماتيوس، والذي يتخذ شكل مبلغ انتقال محدد غير مرتفع.
إحصائيات أداء نيكو شلوتربيك مع نادي بوروسيا دورتموند
المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء طرد 155 10 18 26 3