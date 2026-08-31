انخرط أستون فيلا وتشيلسي في حجم مذهل من نشاط الانتقالات خلال المواسم الأخيرة. وشهدت النافذة الصيفية الحالية انتقال إيميليانو مارتينيز إلى ستامفورد بريدج في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك في أعقاب انتقال مورجان روجرز الضخم بقيمة 117 مليون جنيه إسترليني. في المقابل، حصل فيلا على خدمات نيكولاس جاكسون في صفقة قياسية للنادي تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني، بينما وصل أليخاندرو جارناتشو على سبيل الإعارة مع التزام شرطي بالشراء.

كان الإنفاق المالي بين الجانبين هائلاً؛ فمنذ عام 2022، دفع البلوز لأستون فيلا 163.5 مليون جنيه إسترليني، بينما التزم فريق ميدلاندز بدفع 102.5 مليون جنيه إسترليني في الاتجاه المعاكس، وهو رقم قد يصل إلى 150.5 مليون جنيه إسترليني إذا أصبح انتقال جارناتشو دائمًا. وقد أثار هذا التواتر الكبير في الصفقات استغراب مسؤولين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من عدم وجود أي إشارات تفيد بانتهاك أي لوائح مالية.