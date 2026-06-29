"يُذكرني بنفسي في أوج عطائي".. رونالدو "الظاهرة" يغازل مبابي بعد انطلاقته المذهلة في مونديال 2026

افتتح مبابي رصيده في كأس العالم 2026 بثنائية في شباك السنغال، وكرر الإنجاز ذاته بتسجيله هدفين آخرين في المواجهة التالية أمام العراق. ورغم أنه لم يتمكن من هز الشباك أمام النرويج، إلا أنه ظل محوراً أساسياً في الهجوم الفرنسي بتقديمه تمريرتين حاسمتين في أداء ترك وسائل الإعلام العالمية في حالة إعجاب كبير بكتيبة "الديوك" وعمقهم الهجومي.

ويعود مبابي مرة أخرى للمنافسة بقوة على الحذاء الذهبي والكرة الذهبية جنباً إلى جنب مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، وقد أبدى رونالدو انبهاره بكلا النجمين.

وقال رونالدو لصحيفة "ليكيب": "يجب عليك أيضاً التفكير في الإرث الذي تتركه. لكنهما بلا شك لاعبان يتجاوزان لغة الأرقام والإحصائيات ويستحقان أن يكونا الهدافين التاريخيين للبطولة. ميسي هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ولا يزال مؤثراً وحاسماً حتى يومنا هذا. أما بالنسبة لمبابي، فإن أسلوب لعبه يُذكرني بنفسي في أوج عطائي. إنه أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم اليوم والوريث الطبيعي لأساطير اللعبة".