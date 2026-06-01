"يد الله" لدييغو مارادونا، ضربة الرأس لزين الدين زيدان، ليونيل ميسي "يكمل كرة القدم"، وأهم 100 لحظة في تاريخ كأس العالم - مرتبة حسب الأهمية

لم تخلو بطولة كأس العالم من اللحظات الأسطورية على مدار ما يقرب من 100 عام من تاريخها. فكل أربع سنوات، يتجمع المليارات من المشجعين لمشاهدة بطولة قدمت من الإثارة والمآسي والفرح أكثر من أي حدث آخر في تاريخ الرياضة. وكأكبر مسرح لكرة القدم، لطالما وفرت بطولة كأس العالم منبراً لولادة الأساطير، لكنها شهدت أيضًا تدمير سمعة العديد من الأسماء الشهيرة وسقوطها.

إنها البطولة التي أعلن فيها بيليه عن نفسه أمام العالم أجمع، والتي ارتكب فيها دييغو مارادونا أحد أكثر الأفعال إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، والتي أظهر فيها زين الدين زيدان عبقريته وجنونه بنفس القدر.

كأس العالم هو المكان الذي يأتي فيه الفرق المستضعفة لإسقاط العمالقة، وحيث يمكن لهدف واحد أو تصدي واحد أن يغير مسيرة لاعب بأكملها. اللحظات الكبيرة تتجمد في الزمن وتُعاد مرارًا وتكرارًا على مدى عقود لأجيال جديدة من المشجعين. ليست كلها جميلة، لكن كل لحظة هي أيقونية بحد ذاتها، وجميعها ساعدت في جعل كأس العالم ما هو عليه الآن - أعظم عرض على وجه الأرض.

قبل انطلاق نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قام كتاب GOAL من جميع أنحاء العالم بجمع وتصنيف أكثر 100 لحظة أيقونية في تاريخ كأس العالم:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100بيليه المصاب يودع الملعب بحزن (1966)

    في عام 1966، كان بيليه بلا شك أفضل لاعب في العالم. كان قد فاز بالفعل بكأس العالم مرتين، حيث رفع الكأس في عامي 1958 و1962، ولكن مع انطلاق البطولة في إنجلترا، تعرض بيليه لبعض التدخلات العنيفة للغاية.

    أصيب أولاً على يد مدافعي بلغاريا بعد أن افتتح التسجيل في الفوز 2-0، ثم غاب عن المباراة الثانية للبرازيل في دور المجموعات ضد المجر، والتي خسرتها البرازيل.

    مع حاجة السيليساو الماسة للفوز، تم استدعاء بيليه للمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد البرتغال بقيادة أوسيبيو. لكنه تعرض للإصابة مرة أخرى على يد جواو مورايس، على الرغم من أن الحكم اختار عدم طرد الجاني. قضى بيليه بقية المباراة وهو يعرج، حيث لم تكن التبديلات قد دخلت حيز التنفيذ بعد، وخسرت البرازيل 3-1، وتعهد مهاجمها النجم بعدم اللعب في البطولة مرة أخرى - وهو قرار غيره لاحقًا.

  • 99كامبياسو يختتم هجمة رائعة للأرجنتين (2006)

    غالبًا ما يُنظر إلى أسلوب «تيكي تاكا» في كرة القدم على أنه من اختصاص بيب جوارديولا، أو إسبانيا، أو أندية مثل برشلونة. لكن في عام 2006، قدمت الأرجنتين ربما أرقى تجسيد لأسلوب «تيكي تاكا» في كأس العالم، عندما اختتم إستيبان كامبياسو أحد أعظم الأهداف الجماعية التي شهدتها البطولة على الإطلاق.

    استعاد ماكسي رودريغيز الكرة في البداية في نصف ملعبه وبدأ حركة تمرير استمرت لمدة دقيقة تقريبًا، حيث حركوا الكرة جانبًا وخلفًا وأمامًا، في محاولة لفتح دفاع صربيا والجبل الأسود.

    تدفقت الكرة ذهاباً وإياباً قبل أن يتبادل خافيير سافيولا وخوان رومان ريكيلمي التمريرات. ثم مرر ريكيلمي الكرة إلى كامبياسو، الذي مررها بدوره إلى هيرنان كريسبو. استغل كامبياسو الكرة الخلفية الرائعة للمهاجم وسددها في الزاوية العليا. حكم كريسبو؟: "أجمل هدف".

    تألف هدف كامبياسو من 24 تمريرة، ودخل في تاريخ كأس العالم، بينما فازت الأرجنتين بالمباراة 6-0، حيث بدت لفترة وجيزة المرشحة للفوز باللقب.

  • 98مارادونا يسجل هدفاً مذهلاً في نصف النهائي (1986)

    كانت أهداف دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا قد استحوذت على اهتمام العالم خلال مباراة الأرجنتين في ربع النهائي، لكن الهدف الثاني الذي سجله اللاعب رقم 10 في مرمى بلجيكا في نصف النهائي أكد ما توصل إليه معظم المشاهدين بالفعل - أنهم يشاهدون أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم على الإطلاق.

    استلم مارادونا الكرة في منتصف الملعب، وتجاوز ثلاثة مدافعين قبل أن يسدد كرة رقيقة فوق الحارس جان-ماري بفاف، مكرراً التوازن والهدوء العالميين اللذين أظهرهما قبل أيام قليلة فقط ضد "الأسود الثلاثة".

    كان هذا هدفه الرابع في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي، ولم يكن مفاجئاً أن مساهماته لم تتوقف عند هذا الحد. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97لوكاكو الغاضب يفرغ غضبه على مقاعد البدلاء (2022)

    كانت بلجيكا بحاجة إلى الفوز على كرواتيا في مباراتها الأخيرة ضمن دور المجموعات لتبقى في كأس العالم 2022، لكنها لم تستطع سوى التعادل 0-0، لتودع البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 1998.

    روملو لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ "الشياطين الحمر"، أضاع بشكل مذهل ثلاث فرص مؤكدة للتسجيل، حيث سدد الكرة في القائم أمام مرمى خالٍ من الحراس، ثم سدد الكرة برأسه فوق المرمى من مسافة قريبة بعد عرضية من يانيك كاراسكو. ثم، في الدقيقة 90، أرسل ثورغان هازارد تمريرة مثالية إلى لوكاكو، لكنه لم يتوقع التمريرة، فاكتفت الكرة بلمسه.

    بعد انتهاء المباراة، كان لوكاكو غاضباً للغاية، وقام بلكم مقاعد البدلاء في مشاهد فوضوية ومحرجة للنجم السابق لتشيلسي. خرجت بلجيكا من البطولة، وتراجعت سمعة لوكاكو بشكل حاد. ويمكن القول إنه لم يتعافى أبداً من ذلك.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96رد فعل ريفالدو يثير الجدل (2002)

    أثار نجم البرازيل ريفالدو ضجة كبيرة في المباراة ضد تركيا عام 2002 عندما رفع مستوى التمثيل إلى آفاق جديدة.

    كانت البرازيل متقدمة 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة، بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل سجلها ريفالدو، عندما ركل هاكان أونسال الكرة في ساق اللاعب البرازيلي بالقرب من راية الركنية. سقط ريفالدو على الفور على العشب ممسكًا بوجهه وتدحرج على الأرض، مما دفع الحكم كيم يونغ جو إلى طرد المدافع التركي. فرضت الفيفا غرامة قدرها 4500 جنيه إسترليني على ريفالدو بسبب تمثيليته، لكن المهاجم أصر على أنه لم يرتكب أي خطأ.

    وقال بعد المباراة: "سعدت برؤية البطاقة الحمراء. يجب أن يتمكن اللاعبون المبدعون من التعبير عن أنفسهم إذا أردنا أن يظل كرة القدم لعبة جميلة. هناك الكثير من الألعاب القذرة والعنف في كرة القدم. لا يهم أين أصابتني الكرة. ما يهم هو النية فقط".

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95هدف ياباني مثير للجدل يقضي على آمال ألمانيا (2022)

    للمرة الثانية على التوالي، خرجت ألمانيا من دور المجموعات بطريقة مُهينة في عام 2022. وبعد هزيمتها المفاجئة أمام اليابان في مباراتها الافتتاحية، تمكنت تشكيلة هانسي فليك من تحقيق تعادل أمام إسبانيا، مما أبقى على آمالها في التأهل حيةً قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

    خلال ليلة مليئة بالفوضى، كانت جميع الفرق الأربعة في المجموعة E تتأهل في مرحلة أو أخرى، حيث واجهت إسبانيا اليابان بينما واجهت ألمانيا كوستاريكا. فازت "المنتخب الألماني" في النهاية بنتيجة 4-2 في مباراتها على الرغم من تأخرها في منتصف الشوط الثاني، لكنها كانت لا تزال بحاجة إلى مساعدة من إسبانيا للتأهل إلى دور الـ16.

    افتتحت "لا روخا" التسجيل، لكن اليابان عادت في الشوط الثاني لتفوز 2-1، وإن كان ذلك في ظروف مثيرة للجدل. قبل أن يمرر كاورو ميتوما الكرة إلى آو تاناكا ليسجل هدف الفوز، بدا أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تجد دليلاً واضحاً لإلغاء الهدف. ادعى مدرب إسبانيا لويس إنريكي أن هناك شيئاً "مريباً" حدث في هذا القرار، لكن على الأقل بقي فريقه في البطولة. أما الخاسر الأكبر فكان منتخب ألمانيا، الذي وجد نفسه على متن الطائرة المتجهة إلى الوطن.

  • 94صافرة مبكرة تحرم زيكو من هدف (1978)

    انطلقت بطولة كأس العالم لعام 1978 وسط جدل كبير خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بين البرازيل والسويد.

    كانت النتيجة متعادلة 1-1 مع دخول الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حصلت البرازيل على ركلة ركنية. وضع نيلينهو الكرة لركلة الركنية، لكن الحكم المساعد البولندي ألوجزي يارجو طلب منه نقل الكرة إلى الربع. تم تنفيذ العرضية في النهاية وسددها زيكو برأسه في المرمى ليحقق الفوز للبرازيل. المشكلة الوحيدة هي أن الحكم الويلزي كلايف توماس أطلق صافرته قبل أن تعبر الكرة خط المرمى بجزء من الثانية، مما يعني أن الهدف لم يُحتسب وحُرمت البرازيل من الفوز.

    أثار هذا القرار ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث أصر الحكم توماس لاحقًا على أن "زيكو تأخر قليلاً. ربما تأخر أربع أعشار من الثانية فقط، لكنه تأخر مع ذلك".

  • Italian World CupHulton Archive

    93إيطاليا، البلد المضيف، تتوج باللقب (1934)

    رفضت إيطاليا المشاركة في أول نسخة من كأس العالم عام 1930 بعد خسارتها أمام أوروغواي في المنافسة على استضافة البطولة، لكنها استغلت ميزة اللعب على أرضها إلى أقصى حد بعد أربع سنوات.

    تحت قيادة المدرب الأسطوري فيتوريو بوزو، فازت الأزوري على اليونان لتتأهل للبطولة. وبمجرد وصولها، سحقت الولايات المتحدة 7-1، قبل أن تحقق انتصارات صعبة على إسبانيا والنمسا في طريقها نحو اللقب.

    اشتهر الإيطاليون بأسلوبهم البدني وقوتهم الدفاعية وبطولات جوزيبي مياتزا: لاعب كان بارعاً لدرجة أن الإيطاليين أطلقوا اسمه على ملعب سان سيرو. لعب مياتزا في جميع المباريات الخمس، وسجل هدفين وصنع هدف الفوز في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1 على تشيكوسلوفاكيا. أثار انتصار البلد المضيف مشاهد من الفرح الغامر عندما رفعت إيطاليا كأس العالم وكأس الدوتشي، وهو كأس ضخم طلب صنعه الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92تورام، بطل نصف النهائي غير المتوقع (1998)

    لم يكن ليليان ثورام قد سجل أي هدف دولي قبل مباراة نصف النهائي التي خاضتها فرنسا ضد كرواتيا عام 1998 في مرسيليا، ولم يسجل أي هدف آخر بعد ذلك اليوم. لكن ما حدث في تلك الفترة كان أحد أعظم العروض الفردية في تاريخ كأس العالم.

    كانت كرواتيا قد تقدمت بهدف سجله دافور سوكر، عندما انطلق ثورام، الظهير الأيمن للمنتخب الفرنسي، إلى الأمام وسجل هدف التعادل. ثم، بينما كان المنتخب الفرنسي يبحث عن هدف الفوز، كرر ثورام إنجازه، حيث انطلق إلى منطقة الجزاء وسجل هدفاً أرسل بلاده إلى النهائي في باريس. لم يقم ثورام بأي شيء بهذه الروعة لبلاده مرة أخرى، لكنه كان أداءً مثالياً وضرورياً في مسيرة فرنسا نحو الفوز.

  • 91طرد باتيستا لاعب أوروغواي في الدقيقة الأولى (1986)

    أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم تم إصدارها بعد 56 ثانية فقط، حيث كان الأوروغواياني خوسيه باتيستا هو اللاعب الذي حظي بهذه العقوبة من الحكم الفرنسي جويل كينيو في عام 1986.

    أثناء مطاردته كرة طائشة من رمية تماس، اندفع المدافع نحو لاعب خط وسط اسكتلندا جوردون ستراكان، لكنه أخطأ الكرة واصطدم بظهر ستراكان بقوة. غضب زملاء باتيستا وأحاطوا بالحكم ليبرروا براءته، لكن القرار لم يتغير.

    لحسن حظ أوروغواي، تمكنت من التأهل إلى دور الـ16 بتعادلها 0-0، لكن ذلك لم يمنع أمين عام الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، إرني ووكر، من مهاجمتها، ووصف المنتخب الجنوب أمريكي بأنه "حثالة كرة القدم العالمية".

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90تألق هولندا في الدقائق الأخيرة يضمن استمرار لعنة المكسيك (2014)

    لم يسبق للمكسيك وهولندا أن التقيا في كأس العالم قبل مواجهتهما في دور الـ16 عام 2014، وكان العديد من مشجعي «إل تري» يحدوهم الأمل في أن يتمكنوا أخيرًا من تجاوز تلك المرحلة من البطولة، بعد أن خرجوا من المنافسة قبل ربع النهائي في أربع مناسبات متتالية.

    ومع ذلك، استمر انتظار المكسيك للمباراة "الخامسة" الأسطورية، على الرغم من تقدمها 1-0 في الوقت المحتسب بدل الضائع. سجل ويسلي شنايدر هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة، قبل أن يؤكد كلاس-يان هونتيلار، بركلة جزاء في الدقيقة 94، أسوأ مخاوف مشجعي المكسيك. لم يتجاوز العديد من مشجعي المكسيك حتى الآن الطريقة التي خسروا بها، حيث لا تزال الادعاءات بأن أريين روبن تظاهر بالسقوط للحصول على ركلة الجزاء الحاسمة موضوعًا للنقاش حتى يومنا هذا.

  • 89"معجزة قرطبة" - النمسا تقضي على حاملة اللقب ألمانيا الغربية (1978)

    تعرضت ألمانيا الغربية لهزيمة مذلة على يد النمسا في كأس العالم 1978، لتنهي بذلك فترة دامت 47 عامًا دون أي فوز على منافستها.

    كانت النمسا قد خرجت بالفعل من البطولة عندما واجهت حاملة اللقب، لكنها تمكنت مع ذلك من تحقيق مفاجأة كبيرة في قرطبة. كان كارل-هاينز رومينيغه قد وضع ألمانيا الغربية في المقدمة، لكن النمسا تعادلت بهدف في مرماها سجله بيرتي فوغتس. ثم سجل هانز كرانكل هدف التقدم للنمسا بضربة رأسية رائعة قبل أن يعادل بيرند هولتزنباين النتيجة بسرعة.

    كانت ألمانيا الغربية بحاجة إلى الفوز للتأهل، وبينما كانت تضغط من أجل تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، فاجأتها النمسا بهجمة مرتدة عن طريق كرانكل، الذي سدد الكرة بقوة في المرمى محرزاً هدف الفوز الشهير. كانت هذه أول انتصار للنمسا على ألمانيا الغربية منذ عام 1931، وحالت دون وصول "المنتخب الألماني" إلى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم، ولا تزال واحدة من أكثر انتصارات النمسا شهرة.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88أوباما يتصل بهوارد بعد بطولاته في الولايات المتحدة (2014)

    أظهر تيم هوارد روحه الأمريكية الحقيقية خلال خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2014. فقد أنقذ الحارس الأسطوري 16 كرة في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 2-1، وهو أكبر عدد من التصديات يسجله حارس مرمى منذ بدء تسجيل الإحصائيات في كأس العالم.

    كان أداءً بطولياً لدرجة أنه في غضون ساعات من المباراة، تم تعديل صفحة هوارد على ويكيبيديا لتدرجه تحت عنوان "وزير الدفاع". وفي الوقت نفسه، اتصل الرئيس باراك أوباما شخصياً بالحارس لتهنئته على أدائه.

    ربما تكون الولايات المتحدة قد خرجت من البطولة بسبب التفوق الفني لروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، لكن مقاومة هوارد بمفرده جعلته بطلاً قومياً.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87ألمانيا الغربية تنتقم من الأرجنتين التي لعبت بتسعة لاعبين (1990)

    كانت الأرجنتين قد هزمت ألمانيا الغربية في نهائي عام 1986، وها هما الفريقان يتواجهان مجدداً في المباراة النهائية بعد أربع سنوات. كانت روما مسرحاً لمباراة إعادة ملحمية، لكن النهائي نفسه كان مباراة قبيحة، حُسمت بهدف واحد فقط.

    دخل بيدرو مونزون التاريخ بكونه أول لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم عندما انقض على يورغن كلينسمان بتدخل عنيف ترك المهاجم الألماني يتلوى على أرض الملعب في ألم واضح. مع اقتراب الوقت الإضافي، حُسمت المباراة من نقطة الجزاء بعد أن سقط رودي فولر إثر تدخل من روبرتو سينسيني. سجل أندرياس بريمي ركلة الجزاء ليحسم المباراة، ويضمن لقب كأس العالم الثالث لألمانيا الغربية، وينتقم من الأرجنتين، التي أنهت المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد غوستافو ديزوتي في الدقائق الأخيرة.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86"هيا، هيا، الولايات المتحدة!" - هدف دونوفان في اللحظات الأخيرة يثير جنون الجماهير الأمريكية (2010)

    كان هدف لاندون دونوفان في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد الجزائر أكثر من مجرد هدف؛ فقد كان اللحظة التي جعلت جيلاً كاملاً من مشجعي كرة القدم الأمريكية يؤمنون بقدرات فريقهم.

    دخلت الولايات المتحدة المباراة الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2010 وهي تعلم أن الفوز ضروري للتأهل، وبعد 90 دقيقة من الإحباط - هدف ملغى لكلينت ديمبسي، وفرص ضائعة، ويأس متزايد - بدت آمالها قد تلاشت. ثم تصدى تيم هوارد للكرة، وأطلقها إلى الأمام، وبدأ الهجوم المرتد الذي غير كل شيء.

    قاد دونوفان الهجمة، وواصل الركض بعد أن وصلت تمريرة جوزي ألتيدور إلى ديمبسي، وانقض على الكرة عندما أخطأ حارس مرمى الجزائر رايس مبولحي في التصدي لها. أصبح هتاف إيان داركي "هيا، هيا، الولايات المتحدة!" أيقونة على الفور عندما سجل دونوفان الهدف من الكرة المرتدة وتجمّع حوله زملاؤه في الزاوية. في الوطن، اندلعت حفلات مشاهدة المباراة في جميع أنحاء البلاد، مما خلق واحدة من أولى اللحظات التي انتشرت بشكل واسع في كرة القدم الأمريكية.

  • England v USAHulton Archive

    85إنجلترا تتلقى هزيمة مفاجئة على يد منتخب الولايات المتحدة غير المحترف (1950)

    في يونيو من عام 1950، توجهت إنجلترا إلى كأس العالم للمشاركة لأول مرة في البطولة، بعد أن قاطعت الدورات الثلاث الأولى بسبب خلافات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حول مدفوعات اللاعبين الهواة. ورغم أن هذه كانت مشاركتها الأولى، إلا أن «الأسود الثلاثة» وصلت إلى البطولة باعتبارها المرشحة للفوز، حيث لم تخسر سوى أربع مباريات منذ الحرب العالمية الثانية، في حين سحقت البرتغال بنتيجة 10-0 قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة في البرازيل.

    في المقابل، كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى نصف نهائي نسخة عام 1930، لكن سجلها العام كان سيئاً مقارنة بإنجلترا، حيث خسرت جميع مبارياتها السبع السابقة قبل بدء البطولة.

    ومع ذلك، فازت الولايات المتحدة 1-0 بفضل هدف جو جايتجينز في الدقيقة 38. ضم منتخب إنجلترا لاعبين من أمثال المدرب ألف رامزي، الفائز بكأس العالم لاحقاً، وتوم فيني، الذي كان يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل اللاعبين في العالم في ذلك الوقت، والقائد الأسطوري بيلي رايت. أما خصومهم، فكانوا لاعبين غير محترفين؛ فرانك بورغي، على سبيل المثال، كان يقود سيارة نقل جثث لمكتب جنازات عمه. وبذلك، تظل هذه المباراة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84فازت ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية في أول لقاء بينهما على الإطلاق (1974)

    هناك ثلاث دول تعرضت للهزيمة خلال بطولة كأس العالم، ومع ذلك تمكنت من رفع الكأس. حققت ألمانيا الغربية هذا الإنجاز مرتين، الأولى في عام 1954 ثم في عام 1974، عندما سادت أجواء مشحونة للغاية خلال مباراتها الحاسمة مع ألمانيا الشرقية.

    كان للمباراة بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي أهمية كبيرة في سياق الحرب الباردة، لكن المباراة كانت صعبة المشاهدة حتى الدقيقة 77، عندما سجل يورغن سبارواسر هدفاً رائعاً من مسافة قريبة ليضمن الفوز للشرق.

    تُعتبر هذه الهزيمة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، لكنها كانت بمثابة جرس إنذار لألمانيا الغربية، التي قلبت الأمور رأساً على عقب وفازت في النهاية على هولندا في المباراة النهائية.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83ميسي والأرجنتين يتعرضان لإحراج على يد كرواتيا (2018)

    لم تكن مشاركة الأرجنتين وليونيل ميسي في كأس العالم 2018 سعيدة، حيث جاء أسوأ لحظاتهم بلا شك عندما تعرضوا لهزيمة مذلة بنتيجة 3-0 على يد كرواتيا في ليلة سرق فيها لوكا مودريتش الأضواء.

    لم يستطع ميسي إلهام الأرجنتين بعبقريته المعتادة، في حين أدى خطأ فادح من الحارس ويلي كاباليرو إلى فوز كرواتيا بانتصار تاريخي. لسبب ما، قرر كاباليرو محاولة رفع الكرة فوق أنتي ريبيتش، لكنه فشل فشلاً ذريعاً، مما سمح للمهاجم بتسجيل الهدف الأول بضربة رأسية في شباك خالية في بداية الشوط الثاني.

    ثم ظهر مودريتش بلحظة سحرية ليضاعف تقدم كرواتيا، حيث سدد كرة رائعة من مسافة بعيدة تغلبت على كاباليرو الذي قفز محاولاً التصدي لها. وأكمل إيفان راكيتيتش النتيجة بتسديدة سهلة، لتتدلى آمال ميسي والأرجنتين في التأهل من المجموعة من خيط رفيع، نظراً لتعادلهم في المباراة الافتتاحية مع أيسلندا.

  • 82هدف العويران الرائع من انفراد يضمن فوز المنتخب السعودي (1994)

    لقد تركت المملكة العربية السعودية بصمة واضحة في أول مشاركة لها في كأس العالم عام 1994، حيث وصلت إلى دور الـ16 بعد فوزها على المغرب وبلجيكا في مرحلة المجموعات. وفي المباراة الأخيرة، رسخ سعيد العويران مكانته كشخصية أسطورية في تاريخ كرة القدم السعودية بفضل مجهود فردي ساحر.

    استلم العويران الكرة في نصف ملعبه وانطلق بها إلى الأمام، متغلباً على أربعة مدافعين بلجيكيين في طريقه إلى منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة بذكاء متجاوزاً الحارس ميشيل برودوم ليحرز الهدف الوحيد في المباراة.

    وخرج المنتخب السعودي من البطولة على يد السويد في الدور التالي، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن المنتخب السعودي ترك بصمة واضحة في البطولة.

  • 81هزمت المجر السلفادور بنتيجة 10-0 (1982)

    في الأيام الأولى لكرة القدم الدولية، كانت المجر تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل الفرق في العالم. لكن بحلول عام 1982، لم تعد تلك القوة العظمى التي كانت عليها في السابق.

    في مرحلة المجموعات، أوقعتهم القرعة في مواجهة السلفادور. كان هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى قد مزقته الحرب الأهلية، مما يعني أن الفريق لم يتمكن من تحديد مواعيد لمباريات تحضيرية مناسبة، في حين تعطلت التدريبات أيضًا بسبب اندلاع القتال.

    ومع ذلك، حاولت السلفادور فرض أسلوبها على المجر، لكن دون جدوى. كانت المجر متقدمة 3-0 في الشوط الأول، ثم وسعت الفارق إلى 5-0 بحلول الدقيقة 60. سجلت السلفادور هدفاً شرفياً، لكن بعد ذلك دخل لازلو كيس، الذي لا يزال اللاعب البديل الوحيد الذي سجل ثلاثية في كأس العالم.

    وأكمل لازار سزينتيس وتيبور نيلاسي النتيجة لتصبح المجر أول فريق - والوحيد حتى الآن - يسجل أكثر من عشرة أهداف في مباراة واحدة في البطولة. لمدة 90 دقيقة، عادوا ليكونوا "المجريين السحريين" من جديد.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80بلغاريا، المفاجأة الكبرى، تصل إلى نصف النهائي (1994)

    حققت بلغاريا أفضل أداء لها في كأس العالم عام 1994، حيث قادها جيل ذهبي من اللاعبين إلى الدور نصف النهائي من البطولة. واختتم كريستو ستويتشكوف البطولة متصدرًا قائمة الهدافين بالتساوي مع لاعب آخر، في حين كان ليوردان ليتشكوف وكراسيمير بالاكوف مؤثرين للغاية أيضًا.

    وقد لعبوا جميعًا دورهم في تحقيق بلغاريا لمفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا في ربع النهائي. بدا أن ركلة الجزاء التي سجلها لوثار ماتيوس قد ضمنت للمنتخب الألماني التأهل إلى نصف النهائي، لكن هدفين في أربع دقائق من ستويتشكوف وليتشكوف قلبوا المباراة رأسًا على عقب، وكان ذلك أول مرة منذ عام 1978 تفشل فيها ألمانيا في الوصول إلى النهائي.

  • 79هدف رائع من بافارد يساهم في إقصاء الأرجنتين (2018)

    فازت فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4-3 في مباراة كلاسيكية بدور الـ16 عام 2018، حيث تفوق المراهق كيليان مبابي على ليونيل ميسي في روسيا. سجل مبابي ثنائية ساعدت «الديوك» على بلوغ ربع النهائي، لكن على الرغم من كل المواهب التي ظهرت في الملعب، كان الظهير الأيمن الفرنسي غير المعروف بنجامين بافارد هو من صنع اللحظة الأكثر تميزًا في المباراة.

    أرسل لوكاس هيرنانديز عرضية من الجهة اليسرى عبرت المرمى بالكامل قبل أن يلتقطها بافارد على حافة منطقة الجزاء. لم يتردد المدافع للحظة واحدة وسدد الكرة المرتدة بقوة في الزاوية العليا ليفتتح رصيده التهديفي مع المنتخب الفرنسي بأسلوب رائع.

    تم اختيار هدف بافارد المنحني لاحقاً كأفضل هدف في البطولة، وأصبحت الإعادة من خلف الهداف واحدة من أكثر اللقطات شهرة في ذاكرة كأس العالم الأخيرة.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78يوسبيو يسجل أربعة أهداف في عودة البرتغال المذهلة (1966)

    كانت كوريا الشمالية قد احتلت بالفعل عناوين الصحف في بطولة عام 1966 بعد فوزها على إيطاليا في مرحلة المجموعات، لكنها كادت أن تتفوق على نفسها في مواجهة البرتغال بقيادة أوزيبيو في ربع النهائي، حيث تقدمت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء خلال النصف ساعة الأولى من المباراة.

    لكن أوزيبيو كان له رأي آخر. قدم اللاعب الذي غالبًا ما يُعتبر الثاني بعد بيليه بين أقرانه أداءً بارعًا، حيث سجل هدفًا رائعًا قبل أن يسجل ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

    وبعد أن عادت البرتغال بقوة إلى المباراة، سجل أوزيبيو هدفاً آخر في الشوط الثاني، ثم حصل على ركلة جزاء أخرى وسجلها ليضع فريقه في المقدمة. وأضاف جوزيه أوغوستو الهدف الخامس قبل نهاية المباراة، لكن هذه المباراة كانت بمثابة ترسيخ لأوزيبيو لإرثه على الساحة العالمية.

  • 77فورلان يتقن التعامل مع كرة «جابولاني» (2010)

    انتهى الأمر بكرة «جابولاني» لعام 2010 لتكون أكثر كرة مباراة إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم. فقد صممتها شركة «أديداس» في محاولة لإعادة ابتكار كرة القدم الحديثة من خلال إنتاج الكرة الأكثر دقة والأكثر استدارة في التاريخ، لكن «جابولاني» كانت تنحرف في كل اتجاه بتأثيرات تشبه «كرة المفاصل»، مما أثار انتقادات، لا سيما من حراس المرمى المشاركين في البطولة.

    ومع ذلك، كان هناك لاعب واحد لم يشتكِ بالتأكيد، وهو مهاجم أوروغواي دييغو فورلان، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية في جنوب أفريقيا بفضل أهدافه الخمسة خلال مسيرة فريقه إلى الدور نصف النهائي. جمع نجم أتلتيكو مدريد السابق مجموعة رائعة من اللقطات البارزة بفضل بعض التسديدات الجريئة، مستفيداً من مسار جابولاني الذي غالباً ما كان غير متوقع، من خلال مجموعة من التسديدات القوية التي جاءت في الغالب من مسافات بعيدة.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76إيطاليا، حاملة اللقب، تودع البطولة في دور المجموعات (2010)

    كانت إيطاليا قد خاضت تصفيات كأس العالم 2010 دون أي هزيمة، ورغم أن قلة قليلة كانت تتوقع أن يكرر «الأزوري» نجاحه الذي حققه قبل أربع سنوات بفوز آخر، إلا أنه لم يكن متوقعًا على الإطلاق أن يودع البطولة في أول فرصة.

    احتاج فريق مارسيلو ليبي إلى هدف التعادل الذي سجله دانييلي دي روسي في الدقيقة 63 ليحصد نقطة في مباراته الافتتاحية أمام باراغواي، وواجهت إيطاليا صعوبة مرة أخرى عندما تأخرت في النتيجة أمام نيوزيلندا، قبل أن يسجل فينتشنزو لاكوينتا من ركلة جزاء ليضمن التعادل 1-1.

    وكانت إيطاليا بحاجة إلى الفوز على سلوفاكيا لضمان مكانها في دور الـ16، لكنها تأخرت 2-0 بفضل ثنائية روبرت فيتيك، ورغم عودتها المتأخرة بفضل هدفي أنطونيو دي ناتالي وفابيو كوالياريلا، انتهى بها الأمر بالخسارة 3-2، لتنتهي مسيرتها في الدفاع عن اللقب في مرحلة مبكرة.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75ثنائية كيمبس تمنح الأرجنتين لقبها الأول (1978)

    توجت الأرجنتين بلقب بطلة العالم للمرة الأولى عام 1978، حيث برز المهاجم الأسطوري ماريو كيمبس كنجم البطولة الحقيقي. سجل كيمبس ستة أهداف في أربع مباريات، ليُنهي المضيفون انتظارهم طويلاً للفوز باللقب، وجاء هدفان من هذه الأهداف في المباراة النهائية ضد هولندا.

    ومن المثير للاهتمام أن كيمبس استغرق 10 مباريات ليسجل أول أهدافه في كأس العالم، واعترف المهاجم لاحقاً بأن نصيحة المدرب سيزار لويس مينوتي له بحلق شاربه الشهير ربما ساعدته في إنهاء جفافه التهديفي.

    تبع هدفين سجلهما ضد بولندا هدفان آخران ضد بيرو، ثم ثنائية ضد هولندا لتفوز الأرجنتين بكأس العالم، مما منح كيمبس الكرة الذهبية وعزز مكانة "إل ماتادور" كبطل قومي.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74الجزائر، المشاركة لأول مرة، تفاجئ ألمانيا الغربية (1982)

    في عام 1982، ألحقت الجزائر هزيمة نكراء بألمانيا الغربية، إحدى المرشحات للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة، في مباراة أسطورية حقًا ضمن دور المجموعات. كانت التوقعات قبل المباراة تركز على عدد الأهداف التي ستسجلها ألمانيا، في حين كانت الجزائر بمثابة المجهول في أول مشاركة لها في البطولة.

    لكن الوضع انقلب تمامًا بعد 54 دقيقة، عندما سجل رباح مادجر هدفًا من كرة مرتدة، مما أثار مشاهد جنونية على مقاعد البدلاء الجزائرية. عادل كارل-هاينز رومينيغه النتيجة، لكن الجزائر عادت للتقدم بعد 60 ثانية فقط، من خلال هجمة متتالية انتهت بتسجيل lakhdar Belloumi هدف الفوز الذي لم يستطع الألمان الغربيون تصديقه.

    حافظت الجزائر على فوزها. لكن الألمان كانوا هم من ضحكوا أخيراً (المزيد عن ذلك لاحقاً...).

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73ادعاءات بالرشوة تلقي بظلالها على الهزيمة الساحقة للأرجنتين (1978)

    أدى فوز الأرجنتين الساحق على بيرو بنتيجة 6-0 إلى تأمين مكان «الألبيسيليستي» في نهائي بطولة عام 1978 – التي فازت بها لاحقًا – لكنه أثار مزاعم بالتلاعب بنتائج المباريات والرشوة لم يتم حسمها قط. 

    كانت الأرجنتين بحاجة إلى الفوز في المباراة بفارق أربعة أهداف على الأقل للتأهل، ونجحت في تسجيل ستة أهداف لتتفوق على البرازيل وتضمن مكانها في النهائي. ومنذ ذلك الحين، ظهرت مزاعم بالرشوة، تتضمن شحنة ضخمة من الحبوب تم إرسالها من الأرجنتين إلى بيرو، بالإضافة إلى مزاعم بالتهديدات والتلاعب بنتائج المباريات.

    ويُقال أيضًا إن الدكتاتور الأرجنتيني، الجنرال خورخي فيديلا، دخل غرفة ملابس بيرو برفقة وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قبل المباراة، في حين أشارت بعض التكهنات إلى أن فيديلا والحاكم العسكري لبيرو، الجنرال فرانسيسكو موراليس بيرموديز، أبرما اتفاقًا للتلاعب بنتيجة المباراة كجزء من "عملية كوندور". ولم يتم فتح أي تحقيق رسمي في هذا الشأن.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72"معركة سانتياغو" - المواجهة العنيفة بين تشيلي وإيطاليا (1962)

    ستبقى كأس العالم لعام 1962 في تشيلي خالدة في الذاكرة باعتبارها واحدة من أكثر البطولات عنفًا، وكان ذروة هذا العنف هي المباراة التي جمعت بين البلد المضيف وإيطاليا في دور المجموعات.

    لم تمر سوى 13 ثانية على بدء المباراة حتى وقعت أول مخالفة، بينما صدرت أول بطاقة حمراء بعد أربع دقائق فقط عندما طُرد المدافع الإيطالي جورجيو فيريني، الذي رفض مغادرة الملعب واضطر رجال الشرطة المسلحون إلى مرافقته خارج الملعب.

    سادت الفوضى مع تبادل اللكمات، ونجح اللاعب التشيلي ليونيل سانشيز في كسر أنف هومبرتو ماسكيو دون أن يتعرض لأي عقوبة. كما وجه سانشيز لكمة إلى ماريو دافيد في وقت لاحق من الشوط الأول، مما أدى إلى طرد اللاعب الإيطالي بسبب الرد على الضربة، وترك الفريق الإيطالي بتسعة لاعبين فقط. فازت تشيلي بنتيجة 2-0، لكن المباراة ستبقى خالدة في الذاكرة بسبب الكراهية التي ظهرت بين البلدين، وليس بسبب ما قدمه الفريقان من أداء كروي.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71احتجاجات الكويت تؤدي إلى إيقاف مباراة فرنسا (1982)

    خلال مرحلة المجموعات في عام 1982، كانت الكويت تتطلع إلى تحقيق فوز كبير عندما أوقعتها القرعة في مواجهة فرنسا - لكن المباراة تحولت بدلاً من ذلك إلى ما يشبه الفوضى.

    عندما سجلت فرنسا ما كان سيكون هدفها الرابع، توقف المدافعون الكويتيون قبل تسديد الكرة، مدعين أنهم سمعوا صافرة من بين الجماهير وافترضوا أن الحكم أشار إلى وجود تسلل. لم يكن الأمر كذلك، لكن لاعبي وطاقم المنتخب الكويتي احتجوا على الحكام، وتم استدعاء الشرطة لفصل المشجعين عن اللاعبين.

    نزل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأمير فهد من المدرجات للتدخل، وبدا أنه يطلب من لاعبيه مواصلة المباراة. في غضون ذلك، غيّر الحكم رأيه بشكل لا يصدق وألغى الهدف، مما أثار دهشة منتخب "البلوز". سجلت فرنسا هدفها الرابع على أي حال وفازت بنتيجة 4-1، لكن هذا التأخير كان غريباً بالنسبة للمشاهدين المحايدين.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70لم يتمكن بول من طرد سيمونيتش إلا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة (2006)

    من الغريب أن يصبح الحكم أحد أبرز أحداث كأس العالم، لكن مسيرة غراهام بول في كرة القدم الاحترافية انتهت عمليًا بعد خطأ واحد ارتكبه على الساحة العالمية.

    خلال مباراة كرواتيا مع أستراليا في دور المجموعات في كأس العالم 2006، ارتكب جوزيب سيمونيتش خطأً على هاري كيويل بعيداً عن الكرة وحصل على بطاقة صفراء. ثم ارتكب المدافع خطأً آخر على خط المنتصف في الدقيقة 90 وحصل على بطاقة صفراء ثانية.

    الآن، بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بقواعد كرة القدم، كان من المفترض أن تعادل البطاقة الصفراء الثانية بطاقة حمراء. لكن ذلك لم يحدث، حيث سمح بول لسيمونيتش بمواصلة اللعب. ثم، عند انتهاء الوقت الأصلي، دفع سيمونيتش بول، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء ثالثة، وأخيراً بطاقة حمراء.

    انتهت المباراة بالتعادل 2-2 - لحسن حظ بول، وإلا لكان من المحتمل أن تطالب أستراليا بإعادة المباراة - لكن الحكم تقاعد من البطولات الدولية بعد ذلك وبرر خطأه بالقول إنه "سجل اسم اللاعب الأسترالي رقم 3 كريغ مور بشكل خاطئ عند حصول سيمونيتش على البطاقة الصفراء الثانية ولم يدرك خطأه".

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69ركلة جزاء من جروسو تضمن اللقب لإيطاليا (2006)

    يُعد فابيو غروسو نجم إحدى أكثر اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم. بعد أن سجل هدفاً رائعاً في مرمى ألمانيا المضيفة في الدور نصف النهائي، مما ساعد فريقه على ضمان بلوغ النهائي، فازت «الأزوري» بعد ذلك على فرنسا بركلات الترجيح لتتوج باللقب للمرة الرابعة.

    مع طرد زين الدين زيدان في الوقت الإضافي من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في برلين، انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، ووقع على عاتق غروسو تسجيل الركلة الحاسمة. سدد الكرة في الزاوية العليا بهدوء تام، قبل أن ينهار من شدة الفرح مع زملائه. كان الظهير الأيسر غير المعروف قد سجل للتو هدفين من أهم الأهداف في تاريخ كرة القدم الإيطالية بأكمله، ولم يستطع هو نفسه تصديق ما حدث، حيث توجت إيطاليا بطلة للعالم للمرة الأولى منذ عام 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68سالينكو يسجل خمسة أهداف في مرمى الكاميرون (1994)

    ربما لم يكن أوليغ سالينكو يدرك أنه سيخوض آخر مباراة له مع المنتخب الروسي في لقاء لا يهم سوى الكاميرون، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة عام 1994، لكنه استغل هذه الفرصة على أكمل وجه.

    بعد هزيمتيها أمام البرازيل والسويد، لم تكن لدى روسيا أي فرصة للوصول إلى دور الـ16، في حين كانت الكاميرون قد خرجت عملياً من البطولة بعد حصولها على نقطة واحدة فقط من مباراتيها الأوليين. ورغم أن المهاجم الأسطوري روجر ميلا سجل هدفاً لصالح "الأسود التي لا تقهر"، إلا أن سالينكو هو من دخل التاريخ بكونه أول لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، حيث فازت روسيا بنتيجة 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67الهدف الذهبي لبلان (1998)

    كان لوران بلان أحد أكثر لاعبي المنتخب الفرنسي ثباتاً في الأداء عام 1998، لكن لحظة خلود اسمه جاءت في مباراة دور الـ16 ضد باراغواي. ومع تعادل النتيجة 0-0 في الوقت الإضافي، دخلت قاعدة «الهدف الذهبي» الجديدة حيز التنفيذ، مما يعني أن أول فريق يسجل هدفاً سيحجز مكانه في ربع النهائي.

    تولى بلان زمام الأمور بنفسه، حيث استقبل ركلة ركنية بلمسة هادئة بقدمه اليمنى في الدقيقة 114 ليُثير جنون الجماهير في ملعب بارك دي برانس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُسجل فيها هدف ذهبي في كأس العالم، وقد أثبتت أهميتها الحاسمة، حيث فازت "الديوك" بكأس العالم على أرضها.

    لم يشارك بلانك في المباراة النهائية بعد حصوله على بطاقة حمراء لضربه الكرواتي سلافين بيليتش برأسه في نصف النهائي، لكنه يظل بطلاً بفضل جهوده التاريخية في وقت سابق من البطولة.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66شيلاتشي المجهول يبرز ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي (1990)

    كان سلفاتوري «توتو» شيلاتشي هو نجم إيطاليا، الدولة المضيفة لكأس العالم عام 1990، حيث بدأ البطولة وهو لاعب غير معروف نسبيًا، لكنه سجل ستة أهداف وتفوق على نجوم كبار مثل لوثار ماتيوس ودييغو مارادونا في سباق الحذاء الذهبي.

    لم يكن شيلاتشي قد تم استدعاؤه للمنتخب الإيطالي قبل كأس العالم، لكن مهاجم يوفنتوس سجل هدفاً في أول مباراة له بعد أن دخل كبديل في المباراة ضد النمسا. تبع ذلك المزيد من الأهداف ضد تشيكوسلوفاكيا وأوروغواي وأيرلندا، ليصل الفريق إلى نصف النهائي ضد الأرجنتين.

    سجل شيلاتشي هدفاً مرة أخرى، لكن إيطاليا لم تتمكن من تجاوز حامل اللقب، وخرجت من البطولة بركلات الترجيح. شعر الأزوري بخيبة أمل، لكن شيلاتشي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث سجل هدفاً آخر في مباراة تحديد المركز الثالث، مما أكسبه كل من الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، ليثبت مكانته إلى الأبد في تاريخ كأس العالم.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65كين الغاضب يغادر معسكر منتخب أيرلندا (2002)

    أحدث قائد منتخب أيرلندا روي كين ضجة كبيرة في كأس العالم 2002 قبل أن تنطلق البطولة، عندما انسحب غاضبًا من معسكر الفريق التحضيري. كان قائد مانشستر يونايتد بلا منازع أهم لاعب في منتخب أيرلندا، لكنه تشاجر مع المدرب ميك مكارثي ولم يشارك في أي مباراة خلال البطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

    شن كين هجوماً لاذعاً على استعدادات أيرلندا ومقر التدريب في سايبان، مما أدى إلى نشوب خلاف حاد مع مكارثي. أدى الصدام بين اللاعب والمدرب في النهاية إلى طرد كين من الفريق وعودته إلى وطنه.

    وأصر لاعب الوسط السابق منذ ذلك الحين على أنه "لا يندم" على هذه القصة، التي تم تحويلها إلى فيلم بعنوان "سايبان"، من بطولة ستيف كوغان. ونجحت أيرلندا في تجاوز مرحلة المجموعات، لكن أحلامها في كأس العالم انتهت على يد إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64مارادونا والأرجنتين يتوجان باللقب (1986)

    لم تكن المباراة النهائية لكأس العالم عام 1986 أعظم مباراة فردية على الإطلاق، لكنها تظل أيقونية بفضل رجل واحد: دييغو مارادونا.

    مع تقدم الأرجنتين 2-0 وتقدمها بثبات على ألمانيا الغربية، بدا أن الكأس ستعود إلى أمريكا الجنوبية قبل أن يعادل كارل-هاينز رومينيغه ورودي فولر النتيجة. ثم، قبل ست دقائق فقط من نهاية المباراة، استغل خورخي بوروشاغا تمريرة طولية مثالية من مارادونا لاستعادة تقدم الأرجنتين.

    هذه المرة، حافظت "البيضاء والزرقاء" على تقدمها لتفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية، ورفع اللاعب الأسطوري رقم 10 عالياً فوق زملائه في الفريق أثناء الاحتفالات. بخمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كانت بطولة 1986 في المكسيك ملكاً لمارادونا، وكان من العدل أن ينتهي به المطاف في صفوف الفريق الفائز.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63فونتين يحصد الحذاء الذهبي بفضل رقمه القياسي البالغ 13 هدفًا (1958)

    في حين حقق لاعبون مثل إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وهاري كين أرقامًا تهديفية مذهلة في العصر الحديث، كان جوست فونتين هو من فتح آفاقًا جديدة في عام 1958 بفضل سلسلة أهداف رائعة في السويد.

    شهدت بطولات كأس العالم على مر السنين مجموعة رائعة من المهاجمين، لكن لم يسجل أي لاعب أهدافاً في بطولة واحدة أكثر من الـ13 هدفاً التي سجلها الفرنسي في ست مباريات فقط. سجل المهاجم السابق لنيس وريمس ثلاثية في فوز "الديوك" 7-3 على باراغواي في المباراة الافتتاحية، وسجل ثنائية في الهزيمة 3-2 أمام يوغوسلافيا.

    تبع ذلك هدف آخر ضد اسكتلندا قبل أن يسجل فونتين ثنائية أخرى في الفوز في ربع النهائي على أيرلندا الشمالية. لم تمنع محاولته الوحيدة ضد البرازيل فرنسا من التعرض لهزيمة 5-2، لكن فونتين أنهى البطولة بتسجيل أربعة أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث مع ألمانيا الغربية، ليحصل بذلك على الحذاء الذهبي محطماً الرقم القياسي.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62بيكهام يمنح الأرجنتين فرصة للتعويض (2002)

    أصبح ديفيد بيكهام «العدو الأول» في إنجلترا عندما طُرد من الملعب في مباراة ضد الأرجنتين عام 1998، في الوقت الذي خرجت فيه «الأسود الثلاثة» من البطولة في دور الـ16. لكن بعد مرور أربع سنوات، تمكن لاعب الوسط من تعويض ذلك أمام نفس الخصم.

    كان بيكهام يخوض سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم بعد تعرضه لكسر في عظم مشط القدم، لكنه تعافى في الوقت المناسب وشارك في المباراة التي جمعت إنجلترا مع الألبيسيليستي في دور المجموعات. وجاءت اللحظة الحاسمة في نهاية الشوط الأول عندما حصلت إنجلترا على ركلة جزاء بعد عرقلة مايكل أوين من قبل ماوريسيو بوكيتينو. تقدم بيكهام حاملاً آمال الأمة على عاتقه، وسدد لاعب إنجلترا رقم 7 ركلة الجزاء بقوة في منتصف المرمى ليضمن الفوز 1-0 وتأهل فريقه إلى دور الـ16.

    في المقابل، ساهمت الهزيمة في خروج الأرجنتين المبكر من البطولة، بينما استعاد بيكهام مكانته كأحد كنوز الأمة.

  • 61مهزلة ركلة الحرة في زائير (1974)

    لم تشارك زائير - المعروفة حالياً باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية - سوى في نسخة واحدة من كأس العالم، لكن قصتها في عام 1974 كانت مأساوية إلى حد ما.

    بعد هزيمتها أمام اسكتلندا، سرق مسؤولون حكوميون المكافآت المخصصة للاعبين، مما أدى إلى هزيمة ساحقة بنتيجة 9-0 على يد يوغوسلافيا، بعد ذلك تعرض الفريق لتهديدات من قبل ديكتاتور البلاد، موبوتو سيسي سيكو، الذي قال إنهم لن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم إذا خسروا أمام البرازيل بأكثر من ثلاثة أهداف.

    في لحظة من التحدي خلال تلك المباراة ضد السيليساو، وبينما كان فريقه متأخراً 3-0، اندفع المدافع مويبو إيلونغا من الحائط الدفاعي لركلة حرة وركل الكرة بعيداً. سخرت وسائل الإعلام الغربية على نطاق واسع من الحادثة في ذلك الوقت، لكن إيلونغا قال لاحقاً إنه أراد أن يطرده الحكم احتجاجاً على نظام زائير. لكنه لم يتلق سوى بطاقة صفراء.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60البديل الرائع كرول، بطل ركلات الترجيح (2014)

    كان تيم كرول قد تقبل حقيقة أنه سيكتفي بمشاهدة مباريات كأس العالم 2014 من مقاعد البدلاء في منتخب هولندا، حيث حظي جاسبر سيلسن بفرصة المشاركة كأساسي في جميع المباريات الخمس حتى مرحلة ربع النهائي. لكن المدرب لويس فان غال كان يخطط لخطة محكمة.

    مع بقاء ثوانٍ قليلة على نهاية الوقت الإضافي في المباراة ضد كوستاريكا، ومع اقتراب المباراة من مرحلة ركلات الترجيح، تم استبدال كرول في الدقيقة الأخيرة حتى يتمكن من مواجهة ركلات الترجيح. كانت هذه مغامرة كبيرة، لكن كرول كان مستعدًا، حيث تصدى لركلات الترجيح التي سددها بريان رويز ومايكل أومانا ليقود هولندا إلى الدور التالي.

    أثار تدخل فان غال جدلاً عالمياً حول الجانب النفسي لركلات الترجيح، وما إذا كان من الممكن إعداد حراس المرمى الاحتياطيين خصيصاً للقيام بدور كرول.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59مولر يكمل عودته القوية مع فوز ألمانيا الغربية (1974)

    تشتهر هولندا بحق بكونها إحدى أعظم الدول الكروية في سبعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت في ترجمة هيمنتها وأسلوبها إلى نتائج إيجابية في نهائيين مخيبين للآمال خلال ذلك العقد.

    جاءت المباراة الأولى في عام 1974 عندما واجهت هولندا ألمانيا الغربية في أوليمبياستاديون في ميونيخ. بدا أن "كرة القدم الشاملة" في طريقها للفوز بعد أن سجل يوهان نيسكينز ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، لكن بول بريتنر أدرك التعادل للألمان بركلة جزاء في منتصف الشوط الأول.

    ثم سجل جيرد مولر هدف الفوز في الدقيقة 43، مما ساعد ألمانيا الغربية على الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية. وتبين أن هذا الهدف كان آخر هدف دولي يسجله المهاجم الأسطوري، حيث اعتزل اللعب مع المنتخب الألماني بعد البطولة.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58"مباراة القرن" - إيطاليا تهزم ألمانيا الغربية في نصف نهائي أسطوري (1970)

    وقد أطلقت الفيفا نفسها على فوز إيطاليا الملحمي في نصف النهائي على ألمانيا الغربية عام 1970 لقب «مباراة القرن»، كما اختارها المشجعون كأفضل مباراة في القرن العشرين.

    التقى الفائزان السابقان في مكسيكو سيتي، وما تلا ذلك لن يُنسى أبدًا. مع تقدم الأزوري 1-0 في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل كارل-هاينز شنيلينجر هدف التعادل الدرامي لألمانيا. وشهدت الأشواط الإضافية تسجيل خمسة أهداف مذهلة، حيث تقدم الألمان في البداية قبل أن تعود إيطاليا إلى المباراة. كانت 30 دقيقة محمومة انتهت في النهاية بفوز الأزوري بنتيجة 4-3، حيث انهار لاعبو كلا الفريقين على الأرض عند انتهاء المباراة، منهكين من الجهد الذي بذلوه لإمتاع بقية العالم.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57فرنسا في حالة من الفوضى بعد إرسال أنيلكا إلى وطنه (2010)

    كانت فرنسا تمتلك وفرة من المواهب من الطراز الرفيع عند وصولها إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم 2010، لكن التفاؤل الطبيعي سرعان ما تحول إلى خزي وكارثة، حيث انهار أداء الفريق الذي وصل إلى النهائي عام 2006 وسط تمرد من اللاعبين.

    لم يكن التعادل السلبي مع أوروغواي في المباراة الافتتاحية للمجموعة هو أسوأ نتيجة، خاصة بالنظر إلى قوة المنتخب الأمريكي الجنوبي، لكن الهزيمة 2-0 التي تلت ذلك أمام المكسيك تضمنت خلافاً بين نيكولاس أنيلكا والمدرب ريمون دومينيك أدى إلى فضيحة كاملة.

    وبحسب ما ورد، رفض أنيلكا الاعتذار بعد أن قال لدومينيك "اذهب إلى الجحيم، يا ابن العاهرة" في الشوط الأول. وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طرد المهاجم من التشكيلة، لكن ذلك أدى فقط إلى رفض اللاعبين التدريب قبل مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات، والتي انتهت بهزيمة 2-1 أمام المضيف جنوب أفريقيا، مما أكد خروجهم من البطولة. وتم إيقاف أنيلكا لمدة 18 مباراة ولم يلعب مع فرنسا مرة أخرى.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56نهاية مأساوية لنيمار في البطولة (2014)

    نيمار هو رمز برازيلي وسيظل كذلك دائمًا، لكن إنجازاته على الصعيد الدولي غالبًا ما انتهت بخيبة أمل.

    بهدف السير على خطى بيليه ورونالدو في قيادة المنتخب البرازيلي إلى المجد في كأس العالم، بدا الجناح الماهر في أفضل حالاته في البطولة التي أقيمت على أرضه عام 2014. لكن كل ذلك انتهى بشكل مفاجئ، عندما تم نقل نيمار على نقالة خلال الفوز في ربع النهائي على كولومبيا.

    تسببت ركبة خوان زونيغا في ظهره في كسر فقرة في ظهره، مما أدى إلى استبعاده عن بقية البطولة. كانت تلك لحظة مؤثرة للجماهير المحلية وزملاء نيمار في الفريق، لكن ما تلا ذلك في الدور نصف النهائي كان أكثر إيلامًا...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55إيران تهزم الولايات المتحدة في مباراة ضمن دور المجموعات اتسمت بصبغة سياسية (1998)

    لم تكن هناك مباراة في بطولة عام 1998 أكثر أهمية من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. لم تلتقِ الدولتان منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وظلت العلاقات الدبلوماسية بينهما عدائية للغاية. ومع ذلك، قبل أيام قليلة من المباراة، قدم لاعبو إيران زهوراً بيضاء لخصومهم في بادرة حسن نية.

    ثم فازوا بالمباراة، حيث سجل حميد إستيلي ومهدي مهدفيكيا هدفين في الفوز 2-1، مما أثار احتفالات صاخبة في بلدهم في الشرق الأوسط. تم إقصاء كلا الفريقين في نهاية المطاف في مرحلة المجموعات، لكن المباراة لا تزال واحدة من أكثر الأحداث الرياضية أهمية سياسياً في العصر الحديث.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54كوريا الشمالية تفاجئ إيطاليا (1966)

    شهدت بطولة عام 1966 ما يمكن اعتباره أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم. خسرت كوريا الشمالية مباراتها الافتتاحية بنتيجة 3-0 أمام الاتحاد السوفيتي، ثم تعادلت 1-1 مع تشيلي بفضل هدف التعادل الذي سُجل في الدقيقة 88. وفي الوقت نفسه، كانت إيطاليا بحاجة إلى التعادل فقط أمام الفريق الآسيوي الصغير للتأهل، بينما كانت كوريا الشمالية بحاجة إلى الفوز على حامل اللقب مرتين آنذاك.

    تعرضت إيطاليا لإصابة مبكرة، مما يعني أنها اضطرت للعب معظم المباراة بعشرة لاعبين، واستغل باك سونغ جين الموقف وسجل هدفاً رائعاً من على حافة منطقة الجزاء ليمنح كوريا الشمالية التقدم، وفي النهاية الفوز الذي كانت بحاجة إليه، مما أحدث صدمة في جميع أنحاء العالم.

    قال باك: "تحركت [عندما كانت الكرة في الهواء] حتى أتمكن من استخدام قدمي اليمنى، التي تكون دائماً أكثر دقة، وسجلت الهدف". "إذا حللنا أسباب خسارة إيطاليا للمباراة، نجد أولاً أنها خسرت المعركة النفسية، وثانياً، بعد أن استقبلت الهدف، لعبت بشكل فردي، وليس كفريق، لذا رأينا انتصار العمل الجماعي على التفوق الفني".

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53غوتزه يقود ألمانيا إلى الفوز (2014)

    كانت ألمانيا بلا شك أفضل فريق في كأس العالم 2014. وقد حجزت الفريق مكانها في النهائي بفوزها الساحق على البلد المضيف البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي، لكن لم يكن من المتوقع أبدًا أن يكون تجاوز الأرجنتين في النهائي أمرًا سهلاً.

    وقد اشتهر المدرب يواكيم لوف بهمسه في أذن ماريو غوتزه، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني، قائلاً: "أظهر للعالم أنك أفضل من [ليونيل] ميسي"، ومع بقاء سبع دقائق على نهاية الوقت الإضافي، حقق مهاجم بوروسيا دورتموند أهم لحظة في مسيرته. استقبل غوتزه عرضية أندريه شورله من الجهة اليسرى بثقة، وسددها بضربة طائرة تجاوزت الحارس سيرجيو روميرو.

    في عمر 22 عاماً فقط، حقق جوتزه لقب كأس العالم الرابع لألمانيا وكتب اسمه في سجلات التاريخ، ليُذكر إلى الأبد كبطل قومي.

  • 52احتفال تارديلي الأسطوري بفوز إيطاليا (1982)

    في عام 1982، فازت إيطاليا على ألمانيا في نهائي رائع. فاز «الأزوري» بنتيجة 3-1، لكن صورة ماركو تارديلي وهو يركض مبتعدًا، بعد أن سدد الكرة من مسافة بعيدة لتسكن الزاوية السفلية وتمنح فريقه تقدمًا 2-0، هي التي لا تزال محفورة في ذاكرة كل من شاهد هذا المقطع الأيقوني.

    سدد تارديلي الكرة، وبمجرد أن اهتزت الشباك، بدا وكأنه تحول، وعاد إلى أيام طفولته، حيث كان يحلم بالوصول إلى قمة اللعبة، وينام وهو يتخيل هذه اللحظة بالذات، والكرة تتغلب على الحارس، والجماهير تهتف، كل ذلك بفضل ضربة واحدة من حذائه.

    وسرعان ما احتشد زملاؤه حوله، لكن عندما ركض مبتعداً، وذراعاه ممدودتان، وشعره يغطي وجهه وهو يهز رأسه في عدم تصديق، كان من الصعب ألا تتأثر بتجسيد تحقيق كل ما كان يطمح إليه.

    هدف في نهائي كأس العالم، كيف ستحتفل به؟ على الأرجح تمامًا مثل تارديلي، وهناك شيء جميل حقًا في ذلك، وهو الرابط الذي يجمع بين المشجعين واللاعبين.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51"معركة لوسيل" - الأرجنتين تفوز في مباراة ربع نهائية اتسمت بالحدة (2022)

    تواجهت الأرجنتين وهولندا في واحدة من أكثر المباريات توتراً في تاريخ كأس العالم خلال الدور ربع النهائي من بطولة عام 2022.

    فازت الأرجنتين في النهاية 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل 2-2، لكنها كانت متقدمة 2-0 حتى الدقيقة 83، قبل أن يسجل البديل ووت فيغهورست ثنائية متأخرة ويفرض الوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح. سجل لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الحاسمة، لكن الحديث السائد بعد المباراة كان يدور حول الانضباط السيئ الذي ساد المباراة.

    تم توزيع ما مجموعه 18 بطاقة صفراء، بينما طُرد دينزل دومفريس. بعد ذلك، انتقد ليونيل ميسي ويغهورست خلال مقابلته بعد المباراة، كما انتقد التكتيكات الهولندية قائلاً: "[لويس] فان غال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو إشراك لاعبين طوال القامة وتمرير الكرات الطويلة".

    كما انتقد حارس مرمى الأرجنتين إميليانو مارتينيز فان غال، قائلاً: "سمعت فان غال يقول 'لدينا ميزة في ركلات الترجيح'، وإذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، فسوف يفوزون. أعتقد أنه عليه أن يغلق فمه".

  • 50كارلوس ألبرتو يتوج هجمة رائعة ليؤكد هيمنة البرازيل (1970)

    سُجل الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي خلال فوزه 4-1 على إيطاليا في نهائي كأس العالم 1970، ويُعتبر أفضل هدف جماعي سُجل في تاريخ بطولة كأس العالم.

    بدأت الهجمة من عمق نصف ملعب البرازيل مع كلودوالدو، الذي تجاوز أربعة لاعبين إيطاليين بمهارة فائقة قبل أن تمر الكرة عبر ريفيلينو وجايرزينيو وبيليه، الذي مررها بغير أنانية إلى القائد كارلوس ألبرتو توريس، الذي سددها في الزاوية السفلية. 

    كان هذا الهدف خلاصة كل ما جعل منتخب البرازيل استثنائياً: السرعة، والمهارة الفنية، والمتعة الخالصة في طريقة لعبهم لكرة القدم.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49شوماخر يطرح باتيستون أرضًا (1982)

    هذه قصة تبعث على التأمل وتذكرنا بأنه على الرغم من أن كرة القدم رياضة تتسم بالاحتكاك الجسدي، إلا أنه لا مكان فيها للعنف الحقيقي. في عام 1982، خلال مباراة نصف النهائي التي جمعت ألمانيا الغربية بفرنسا، أرسل ميشيل بلاتيني تمريرة طويلة عالية في اتجاه باتريك باتيستون.

    انطلق باتيستون إلى الأمام، ورغم أن تسديدته أخطأت المرمى، إلا أن تصرفات هارالد شوماخر هي التي أثارت الاشمئزاز. اندفع حارس مرمى ألمانيا الغربية إلى الأمام، ومع انحراف الكرة بعيدًا عن المرمى، قفز في الهواء واصطدم بباتيستون، حيث اصطدمت وركه برأس الفرنسي بشكل مروع.

    فقد باتيستون وعيه، ولم يكن لديه نبض في البداية عندما هرع إليه أخصائيو العلاج الطبيعي، لكن الحكم لم يكتفِ بإعلان خطأ، ناهيك عن طرد شوماخر. نجا باتيستون لكنه فقد اثنين من أسنانه. وقال شوماخر، بوقاحة شديدة: "إذا كان هذا هو كل ما أصابه، فسأعطي له التيجان بنفسي".

    فازت ألمانيا الغربية بالمباراة بركلات الترجيح، وبعد ذلك أُجري استطلاع رأي في فرنسا لاكتشاف أكثر رجل مكروه في البلاد: فاز شوماخر، متفوقاً على أدولف هتلر الذي احتل المركز الثاني.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48دموع غاسكوين في خسارة إنجلترا في نصف النهائي (1990)

    أصبح بول غاسكوين البطل الجديد لإنجلترا بعد أن وصلت "الأسود الثلاثة" إلى نصف نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا تحت قيادة السير بوبي روبسون، لكنها تعرضت لهزيمة قاسية أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح.

    جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة في الوقت الإضافي، عندما حصل جاسكوين على بطاقة صفراء كانت ستمنعه من المشاركة في نهائي كأس العالم المحتمل. أصيب المشجعون بالذهول عندما ارتجفت شفة جاسكوين السفلية وتدفقت الدموع على أرض الملعب، في حين أن مشهد غاري لينيكر وهو يشير إلى روبسون لـ"التحدث" مع لاعب الوسط بينما تستمر المباراة لا يزال عالقاً في الأذهان.

    استحوذت عواطف غاسكوين الصادقة على قلوب الأمة وجعلت من نجم نيوكاسل الموهوب كنزًا وطنيًا على الفور. ومع ذلك، كانت هناك المزيد من الدموع في نهاية المباراة عندما أضاع كريس وادل وستيوارت بيرس ركلات الترجيح وانتهت أحلام إنجلترا في كأس العالم.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47الكاميرون تفاجئ حاملة اللقب الأرجنتين (1990)

    لا يزال فوز الكاميرون المذهل على الأرجنتين أحد أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، حيث خسر حامل اللقب بقيادة دييغو مارادونا أمام فريق من اللاعبين المجهولين نسبياً في مباراته الافتتاحية عام 1990.

    أذهل "الأسود التي لا تقهر" العالم بتقدمها في الشوط الثاني عندما قفز فرانسوا أومام-بييك بقوة فائقة متفوقاً على روبرتو سينسيني وسجل هدفاً برأسه ليصمت ملعب سان سيرو المكتظ بالجماهير. ومع ذلك، كان هناك المزيد من الإثارة في انتظارنا.

    انخفض عدد لاعبي الكاميرون إلى 10 لاعبين عندما طُرد أندريه كانا-بييك في الدقيقة 60 لعرقلته كلاوديو كانيجيا، ثم أنهى الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد أن حصل بنجامين ماسينغ على بطاقة حمراء لإسقاطه كانيجيا أثناء انطلاقه إلى الأمام مرة أخرى، في تدخل سخيف لدرجة أنه فقد حذاءه في أثناء ذلك. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لحرمان الكاميرون من الفوز وإحداث واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46تشابالالا يقود جنوب أفريقيا إلى الانطلاق (2010)

    لم يكن من المتوقع أن تصل جنوب أفريقيا إلى مراحل متقدمة في كأس العالم 2010، لكن الضغط كان بالتأكيد أكبر على منتخب «بافانا بافانا» بصفته أول منتخب أفريقي يستضيف البطولة. لم تكن جنوب أفريقيا قد تجاوزت مرحلة المجموعات في أي من مشاركتها السابقتين على الساحة العالمية، لكن عندما سجل سيفيوي تشابالالا هدفاً رائعاً أثار جنوناً جماهيرياً في ملعب «سوكر سيتي»، بدا أن كل شيء ممكن.

    انطلق الجناح السابق لفريق كايزر تشيفز نحو تمريرة من كاجيشو ديكجاكوي وأطلق تسديدة لا يمكن إيقافها استقرت في الزاوية العليا.

    تعادلت جنوب أفريقيا بهدف رافائيل ماركيز، ثم خسرت 3-0 أمام أوروغواي، مما كلفها غالياً، حيث أصبحت أول منتخب مضيف يفشل في تجاوز مرحلة المجموعات، واحتلت المركز الثالث خلف المكسيك بفارق الأهداف رغم فوزها على فرنسا في مباراتها الأخيرة.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45السعودية تفاجئ ميسي والأرجنتين (2022)

    سجلت المملكة العربية السعودية ما يمكن اعتباره أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم الحديث عام 2022. واجهت «الصقور الخضراء» الأرجنتين، المرشحة للفوز باللقب، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، لتحدث مفاجأة تاريخية.

    سجل ليونيل ميسي هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن صالح الشهري أدرك التعادل بعد بداية الشوط الثاني مباشرة. ثم جاء دور سالم الدوسري ليهز عالم كرة القدم بهدف رائع من مسافة بعيدة سكن الشباك بعد خمس دقائق فقط.

    انطلقت الأرجنتين بعد ذلك إلى الأمام، لكن السعودية صمدت لتسجل فوزها الوحيد في البطولة التي أقيمت في قطر. فازت الأرجنتين باللقب في النهاية، لكن هدف الدوسري دخل تاريخ كأس العالم، وهو ما يستحقه عن جدارة.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44إيطاليا تتفوق على ألمانيا المضيفة في مباراة نصف نهائية رائعة (2006)

    التقت إيطاليا وألمانيا في مباراة نصف نهائية مذهلة حقًا عام 2006، حيث فازت «الأزوري» على البلد المضيف في كأس العالم للمرة الرابعة - بعد أن حققت ذلك أيضًا في أعوام 1938 و1970 و1978.

    ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بعد 90 دقيقة، إلا أنها كانت مباراة نصف نهائية سارت بوتيرة سريعة للغاية، حيث سعى كلا الفريقين جاهدين للفوز. وكان حارسا المرمى أوليفر كان وجيانلويجي بوفون في حالة استنفار مستمر، وفي الوقت الإضافي، ارتطمت كرتا ألبرتو جيلاردينو وجيانلوكا زامبروتا بالعارضة، قبل أن يضيع لوكاس بودولسكي فرصة رائعة، حيث أخطأ التسديد برأسه من مسافة ستة ياردات.

    مع اقتراب شبح ركلات الترجيح - كانت ألمانيا قد هزمت الأرجنتين بالفعل بركلات الترجيح في الدور السابق - سجلت إيطاليا هدفين بشكل مذهل. أولاً، توغل فابيو غروسو إلى داخل منطقة الجزاء وسجل هدفاً رائعاً، مما دفعه إلى عدم تصديق ما حدث، قبل أن يضيف أليساندرو ديل بييرو الهدف الثاني بعد دقيقتين، بينما كانت ألمانيا تندفع إلى الأمام في محاولة يائسة لتعديل النتيجة.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43ثلاثية بيليه تقود البرازيل إلى النهائي (1958)

    يُعد بيليه من أعظم لاعبي كرة القدم وأكثرهم شهرةً على الإطلاق، وقد بدأت قصته الأسطورية مع المنتخب البرازيلي بأداء حطم الأرقام القياسية في كأس العالم عام 1958.

    ربما كان بيليه هو "الطفل المعجزة" الأصلي، حيث قاد المنتخب البرازيلي إلى النهائي بأداء بارع ضد فرنسا في الدور نصف النهائي. سجل المراهق آنذاك ثلاثية رائعة لتوديع "الديوك الزرقاء"، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل ثلاثية في مباراة بكأس العالم عن عمر يناهز 17 عامًا و244 يومًا.

    جاءت أهداف بيليه جميعها في الشوط الثاني، وكان الهدف الثالث تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء حسمت فوز البرازيل وأهلتها لمواجهة السويد في النهائي.

  • 42رونالدو يسجل ثلاثية من ركلة حرة في مباراة مثيرة بإسبانيا (2018)

    خاضت البرتغال وإسبانيا مباراة مثيرة شهدت تسجيل ستة أهداف خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018، حيث تصدر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف بفضل ثلاثية رائعة.

    وكان نجم البرتغال قد افتتح مهرجان الأهداف من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من ناشو. ثم أدرك دييغو كوستا التعادل لإسبانيا، لكن رونالدو أعاد التقدم للبرتغال قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير بتسديدة من مسافة قريبة تسللت من بين يدي ديفيد دي خيا.

    وبدا أن هدفين سجلهما كوستا وناشو في غضون ثلاث دقائق في بداية الشوط الثاني قد وضعا إسبانيا على طريق الفوز، لكن رونالدو كان له الكلمة الأخيرة في النهاية. ففي الدقيقة 88، سدد الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية ركلة حرة رائعة لينقذ التعادل ويصبح أكبر لاعب رجالي يسجل ثلاثية في كأس العالم.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41"معركة نورمبرغ" - البرتغال وهولندا تسجلان معًا 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء (2006)

    "معركة نورمبرغ"، كما تُعرف، كانت مباراةً صاخبةً حقًّا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2006.

    ورغم أن مانيش، لاعب خط وسط تشيلسي السابق، سجل الهدف الوحيد في المباراة، إلا أنها تُذكر باعتبارها واحدة من أكثر المباريات التي شهدت 90 دقيقة من الغضب في تاريخ كأس العالم. وحصل مارك فان بوميل على أول بطاقة صفراء في المباراة، لكن إشارة إلى ما سيحدث لاحقاً ظهرت عندما ارتكب خالد بولاهروز خطأً على كريستيانو رونالدو، مما أجبر المهاجم على الخروج من الملعب وهو يبكي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

    طُرد كوستينها لاحقًا قبل نهاية الشوط الأول بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين، بينما حصل لويس فيغو على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب ضربة رأس وجهها لفان بوميل. كان بولاهروز هو التالي في الطرد، مرة أخرى بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين، بينما طُرد ديكو وجيوفاني فان برونكهورست أيضًا قبل نهاية المباراة. ولم يكن مفاجئاً أن الحكم فالنتين إيفانوف لم يدير أي مباراة أخرى في البطولة بعد أن وزع 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء في تلك الليلة المجنونة في ألمانيا.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40آن يقود كوريا الجنوبية للفوز على إيطاليا في مباراة مثيرة للجدل (2002)

    كانت بطولة كأس العالم 2002 حافلة بالمفاجآت، لكن كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين، حققت واحدة من أكبر المفاجآت بإقصاء إيطاليا بطريقة مثيرة للجدل.

    وتعرض الحكم بايرون مورينو لانتقادات شديدة بسبب سلسلة من القرارات، حيث منح كوريا الجنوبية ركلة جزاء مبكرة، والتي أهدرها الفريق، وطرد فرانشيسكو توتي بتهمة التمثيل، ثم اعتبر داميانو توماسي في وضع تسلل عندما انطلق نحو المرمى في الوقت الإضافي.

    كل ذلك سمح لآن جونغ-هوان بتسجيل الهدف الحاسم في اللحظة التي كانت المباراة تتجه فيها نحو ركلات الترجيح. أرسل لي يونغ-بيو عرضية إلى منطقة الجزاء، فتمكن آن الصغير بطريقة ما من القفز فوق باولو مالديني وتسديد الكرة برأسه في مرمى جانلويجي بوفون ليضمن فوزاً تاريخياً في دور الـ16.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39المغرب يدخل التاريخ ويطرد البرتغال من البطولة (2022)

    حقق المغرب مسيرة مذهلة في عام 2022. وأصبح «الأسود التي لا تقهر» أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم، بعد أن نجح في تجاوز مرحلة المجموعات الصعبة التي ضمت كل من بلجيكا وكرواتيا.

    وبعد تغلبه على إسبانيا بركلات الترجيح، التقى المغرب مع البرتغال في مباراة دراماتيكية في ربع النهائي. سجل يوسف النصيري هدفاً برأسه في الدقيقة 42، وعلى الرغم من سيطرة البرتغال في الشوط الثاني، صمد المغرب بفضل الأداء البطولي لحارس المرمى ياسين بونو وإهدار بيبي لفرصة في الدقائق الأخيرة.

    طُرد البديل المغربي وليد شديرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ذلك لم يؤثر على النتيجة النهائية، حيث حجز المغرب مكانه في الدور نصف النهائي، حيث خسر لاحقاً أمام فرنسا.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38حرمان لامبارد وإنجلترا من هدف واضح (2010)

    لم تظهر إنجلترا بأفضل مستوياتها في كأس العالم 2010، حيث نجحت بصعوبة في تجاوز مرحلة المجموعات التي ضمت الولايات المتحدة وسلوفينيا والجزائر. وأدى ذلك إلى مواجهة في دور الـ16 مع الغريم التقليدي ألمانيا، التي بدت مرعبة بوجود لاعبين من أمثال ميروسلاف كلوز وتوماس مولر ولوكاس بودولسكي في خط الهجوم.

    لم تكن التوقعات عالية بعد الأداء المتواضع لإنجلترا في المباريات السابقة، وسجل كلوز وبودولسكي هدفين لألمانيا لتتقدم 2-0 بعد مرور نصف ساعة من المباراة. لكن ماثيو أبسون سجل هدفاً برأسه ليحيي آمال "الأسود الثلاثة"، وفجأة بدت إنجلترا خطيرة في كل هجمة شنتها.

    وسرعان ما وصلت الكرة إلى فرانك لامبارد، الذي سددها فوق مانويل نوير لتصطدم بالعارضة، وترتد عبر خط المرمى ثم تعود إلى العارضة قبل أن يلتقطها الحارس. كان بإمكان المشجعين الحاضرين والمشاهدين في منازلهم أن يدركوا أن الهدف كان صحيحاً، لكن الحكام فشلوا في رصده، حيث لم تكن تقنية خط المرمى مستخدمة بعد. توقف انتفاضة إنجلترا عند هذا الحد، وفازت ألمانيا بسهولة 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37السنغال تفاجئ فرنسا في المباراة الافتتاحية (2002)

    انطلقت بطولة كأس العالم 2002 بأسلوب مثير، حيث حققت السنغال، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، مفاجأة كبرى بفوزها على حاملة اللقب فرنسا. غاب زين الدين زيدان عن صفوف «البلوز» بسبب الإصابة، لكن الفريق ضم في تشكيلته لاعبين مثل تييري هنري وإيمانويل بيتي ومارسيل ديسايي وباتريك فييرا.

    لعب مهاجم السنغال الحاجي ضيوف دوراً بارزاً، حيث أعدّ الكرة لبابا بوبا ديوب ليسجل الهدف الوحيد في المباراة بمساعدة بسيطة من سوء تفاهم بين بيتي وفابيان بارتيز. كان احتفال ديوب مميزاً أيضاً، حيث ركض لاعب الوسط نحو راية الركنية، ووضع قميصه على الأرض، وانضم إليه زملاؤه وهم يرقصون حول قميصه.

    أدى هذا النتيجة إلى خروج فرنسا من البطولة بشكل مخيب للآمال، حيث احتلت المركز الأخير في مجموعتها وعادت إلى ديارها مبكراً. في المقابل، وصلت السنغال إلى ربع النهائي قبل أن تخسر أمام تركيا.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36الكلب «بيكلز» يعثر على كأس كأس العالم المسروق (1966)

    عندما استضافت إنجلترا كأس العالم عام 1966، وصلت كأس «جول ريميه» معها، ووُضعت في القاعة المركزية بويستمنستر. لكن في اليوم الثاني من عرضها، سُرقت الكأس، وتلقت الشرطة رسالة فدية تطالب بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني مقابل إعادة الكأس

    وبعد أيام، كان ديف كوربيت يتنزه مع كلبه بيكلز، عندما اكتشف الكلب الذكي كأس العالم تحت إحدى الأشجار!

    يتذكر كوربيت قائلاً: "بينما كنت أربط السلسلة، لاحظت وجود هذا الطرد ملقى هناك، ملفوفًا بورق جرائد فقط ولكن مربوطًا بإحكام شديد بخيط". "مزقت جزءًا صغيرًا من الجزء السفلي ووجدت درعًا فارغًا، ثم كانت هناك كلمات "البرازيل" و"ألمانيا الغربية" و"أوروغواي" مطبوعة. مزقت الطرف الآخر ووجدت سيدة تحمل طبقًا ضحلًا جدًا فوق رأسها. كنت قد رأيت صور كأس العالم في الصحف وعلى التلفزيون، لذا بدأ قلبي يخفق بشدة".

    حصل بيكلز على جائزة، وظهر حتى في فيلم لإريك سايكس.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35ثلاثية روسي تقود إيطاليا إلى فوز مثير (1982)

    لم يكن من المفترض أن يكون باولو روسي ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي في كأس العالم 1982. فقد كان المهاجم قد عوقب بالإيقاف لمدة عامين بسبب دوره في التلاعب بنتائج المباريات، وتعرض مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بيرزوت لانتقادات واسعة النطاق بسبب اختياره له. واستمر هذا الوضع حتى واجهت «الأزوري» البرازيل.

    كانت البرازيل قد قدمت أداءً مذهلاً طوال البطولة، وكانت قد هزمت بالفعل حاملة اللقب، الأرجنتين، في المباراة الافتتاحية من الدور الثاني. وبالتالي، كانت تحتاج فقط إلى التعادل مع إيطاليا للتأهل. لكنها لم تحسب حساب روسي.

    سجل مهاجم يوفنتوس آنذاك الهدف الأول بعد خمس دقائق بضربة رأس ذكية ودقيقة قبل أن يعادل سقراط النتيجة. لم يهم ذلك، حيث استغل روسي تمريرة خاطئة في الدفاع وسجل هدفه الثاني، لكن فالكاو عادل النتيجة مرة أخرى.

    لم يكن هناك من يوقف روسي، فبينما واصلت البرازيل هجومها، أنهى روسي هجمة مرتدة بدقة متناهية. تأهلت إيطاليا، وخرجت البرازيل، وولد روسي من جديد على الساحة الدولية حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34دي يونغ يواصل اللعب رغم تعرضه لركلة كاراتيه (2010)

    بالنظر إلى أنها كانت مباراة بين اثنتين من أكثر الدول جرأة في عالم كرة القدم، فقد اتسمت المباراة النهائية لكأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا بطابع قذر وغير رياضي بشكل مفاجئ. وقد وزع الحكم هوارد ويب 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد في تاريخ نهائيات كأس العالم، لكن الحكم الإنجليزي اكتفى بطريقة ما بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الوسط الهولندي نايجل دي يونغ بسبب «التدخل» الذي أصبح مشهوراً الآن على خابي ألونسو في الدقيقة 28.

    فبعد أن سدد ألونسو الكرة برأسه مباشرة، ضرب دي يونغ لاعب الوسط بقدمه مباشرة في صدره، مما أثار غضبًا مفهومًا من جانب الفريق الإسباني. كانت المهمة ستكون أسهل على "الروخا" لو انخفض عدد لاعبي هولندا إلى 10 لاعبين في وقت مبكر، لكنهم تمكنوا في النهاية من إنجاز المهمة في الوقت الإضافي بفضل هدف أندريس إنييستا الحاسم.

  • 33"عار خيخون" - ألمانيا الغربية والنمسا تقضيان على الجزائر بنتيجة متبادلة (1982)

    ورغم أن الجزائر كانت قد هزمت ألمانيا الغربية في مباراتها الافتتاحية ضمن دور المجموعات في كأس العالم 1982، إلا أنها خسرت بعد ذلك أمام النمسا بنتيجة 2-0 قبل أن تحقق فوزًا 3-2 على تشيلي. أقيمت تلك المباراة الأخيرة قبل 24 ساعة من لقاء ألمانيا الغربية والنمسا في نفس المجموعة، مما يعني أن كلا الفريقين كانا على دراية بحقيقة أن فوز ألمانيا الغربية بأقل من ثلاثة أهداف سيؤهل كلاهما ومنافسيهما الناطقين بالألمانية بأمان إلى الأدوار الإقصائية بفارق الأهداف على حساب الجزائر.

    سجل هورست هروبيش هدفاً بعد 10 دقائق، وبينما سادت أجواء تنافسية في بقية الشوط الأول، شهدت الدقائق الـ45 الثانية من الشوط الثاني دفاع الفريقين بشكل أساسي عن النتيجة، لضمان عدم خروج أي منهما من البطولة. حتى أن أحد مشجعي ألمانيا الغربية أحرق علم بلاده احتجاجاً عند انتهاء المباراة، وذلك بسبب استيائه الشديد من أداء فريقه.

    منذ عام 1986 فصاعداً، تُقام المباريات الأخيرة في كل مجموعة في وقت واحد لتجنب تكرار حادثة مثل "عار خيخون".

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32"معجزة برن" - ألمانيا الغربية تهزم المجر بقيادة بوسكاش في النهائي (1954)

    خلال خمسينيات القرن الماضي، كانت المجر قد شكلت ما يمكن وصفه بأقوى منتخب دولي على الإطلاق. بقيادة فيرينك بوسكاش، وصل «المجريون الرائعون» إلى كأس العالم 1954 بعد أن ظلوا دون هزيمة على مدار السنوات الأربع السابقة. وبذلك بدا أنهم في طريقهم للفوز بلقب كأس العالم الأول لهم بسهولة، بعد أن سحقوا ألمانيا الغربية — إحدى المرشحات الأخرى للفوز باللقب — بنتيجة 8-3 في مرحلة المجموعات.

    وبطبيعة الحال، التقى الفريقان مرة أخرى في النهائي، وما حدث بعد ذلك أُطلق عليه منذ ذلك الحين اسم "معجزة برن". عادت ألمانيا الغربية من تأخرها 2-0 لتفوز على المجر 3-2، بعد أن ألغيت هدف التعادل المثير للجدل الذي سجله بوسكاس قبل دقائق من نهاية المباراة.

    كانت تلك لحظة حاسمة للألمان، الذين استمروا في تحقيق النجاحات لعقود بعد ذلك. أما بالنسبة للمجر، فقد كانت ضربة قاسية لم يتعافوا منها أبدًا.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31أوروغواي تفوز بالبطولة الأولى (1930)

    كانت النسخة الأولى من كأس العالم للرجال بعيدة كل البعد عن ذلك الكيان العالمي الضخم الذي أنشأته الفيفا في العصر الحديث، حيث شاركت 13 فريقًا فقط في الدورة الافتتاحية.

    كانت أوروغواي هي الفريق الذي يجب التغلب عليه بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1924 و1928، وتم اختيارها لاستضافة البطولة بعد تلك النجاحات السابقة. فازت "لا سيليستي" في مباراتيها في دور المجموعات دون أن تستقبل أي هدف قبل أن تسحق يوغوسلافيا 6-1 في نصف النهائي، لتتأهل لمواجهة منافستها الجنوب أمريكية الأرجنتين في النهائي.

    بعد خلاف قبل المباراة حول الكرة التي يجب استخدامها، انطلقت المباراة وخرجت أوروغواي منتصرة، حيث فازت 4-2 في استاد سنتيناريو في مونتيفيديو على الرغم من تأخرها 2-1 في الشوط الأول. وفازت أوروغواي بلقب كأس العالم للمرة الثانية بعد 20 عاماً في البرازيل.

  • 30بيكهام يتلقى بطاقة حمراء لركله سيميوني (1998)

    لا تزال لحظة الجنون التي عاشها ديفيد بيكهام عام 1998 تشكل وصمة عار في مسيرته الطويلة والناجحة بخلاف ذلك، حيث استغرق الأمر سنوات حتى يتمكن لاعب خط وسط منتخب إنجلترا من تهدئة غضب المشجعين إزاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الأرجنتين.

    هدف رائع من مايكل أوين وركلة جزاء تعادل من غابرييل باتيستوتا تركت المباراة في دور الـ16 متكافئة بنتيجة 2-2 في منتصف الشوط الثاني. في تلك اللحظة، قام بيكهام، الذي كان مستلقياً على الأرض بعد مخالفة من دييغو سيميوني، بركل حذائه نحو من تسبب في إزعاجه. كانت رد فعل سيميوني على هذا التلامس البسيط مبالغاً فيه، لكنه نجح في إقناع الحكم كيم نيلسن بإشهار البطاقة الحمراء.

    دافعت إنجلترا، التي أصبحت تلعب بعشرة لاعبين، بشجاعة لكنها خرجت في النهاية من البطولة بركلات الترجيح. تعرض بيكهام للانتقاد في وطنه وللصياح في كل ملعب زاره خارج أرضه أثناء تمثيله لمانشستر يونايتد. لم يستعد مكانته لدى الجمهور الإنجليزي إلا بفضل أدائه مع الشياطين الحمر والليونز الثلاثة في السنوات التي تلت ذلك.

  • 29الهدف المذهل الذي سجله جيمس رودريغيز (2014)

    لم يكن اسم «جيمس رودريغيز» معروفًا للكثيرين قبل انطلاق كأس العالم 2014، لكن المشجعين في جميع أنحاء العالم أصبحوا على دراية تامة بالنجم الكولومبي الصاعد بحلول نهاية البطولة. ففي غضون أربعة أسابيع فقط، سجل جيمس هدف البطولة، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي، وأصبح أحد أكثر اللاعبين طلبًا في عالم كرة القدم.

    في مباراة دور الـ16 ضد أوروغواي، سيطر لاعب الوسط على الكرة بصدوره، وفي نفس الحركة، استدار وسدد كرة طائرة سكنت الشباك بعد أن ارتطمت بالعارضة. كانت ضربة رائعة لدرجة أنها نالت تصفيقاً متفرقاً من مشجعي الفريق المنافس داخل الملعب.

    سجل جيمس ستة أهداف في خمس مباريات في البطولة التي أقيمت في البرازيل، حيث خسرت كولومبيا في النهاية أمام البلد المضيف في ربع النهائي. وفي غضون أسابيع من تلك اللحظة، تعاقد ريال مدريد مع جيمس مقابل مبلغ ضخم قدره 63 مليون جنيه إسترليني.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28ريكاارد يبصق على فولر (1990)

    كانت المنافسة الشديدة بين ألمانيا الغربية وهولندا واضحة للعيان في عام 1990، حيث تصدر فرانك ريكارد عناوين الصحف لأسباب سلبية بعد أن بصق على رودي فولر.

    شهدت المباراة المتوترة والمليئة بالأخطاء تصاعد التوتر عندما حصل ريكارد على بطاقة صفراء بسبب تدخله على فولر. كان الهولندي غاضبًا بشكل واضح وبصق في شعر فولر وهو يركض بجانبه. أدى الركلة الحرة الناتجة عن ذلك إلى اشتباك فولر مع الحارس الهولندي هانز فان بروكلين، مما أدى إلى مزيد من الغضب من ريكارد ووقوع مواجهة. وبالتالي طرد الحكم كلا اللاعبين، وبصق ريكارد مرة أخرى على شعر فولر المجعد بينما كان الاثنان يغادران الملعب.

    كانت لحظة قبيحة بالفعل، لكن اللاعبين تصالحا وظهروا معًا في إعلان هولندي للزبدة، وتبرعا بأجرهما للجمعيات الخيرية.

  • 27ركلة الجزاء التي أهدرتها ديانا روس (1994)

    شهدت بطولة كأس العالم على مر السنين بعض اللحظات التي تبعث على الذهول، لكن قليلة هي تلك التي يمكن أن تضاهي حادثة وقعت خلال حفل افتتاح بطولة عام 1994.

    فقد سقطت أوبرا وينفري من على المنصة ولفت كاحلها بعد وقت قصير من تقديمها للمغنية العالمية الشهيرة ديانا روس، وربما لم تتصور روس أنها ستصنع واحدة من أكثر اللحظات المضحكة في تاريخ كأس العالم عندما وافقت على المشاركة في حفل الافتتاح.

    بعد أن شقت طريقها عبر الملعب، ذهبت المغنية لتسديد ركلة جزاء مسرحية، لكنها أخطأت الهدف تمامًا. ومع ذلك، انشق المرمى إلى نصفين كما لو أنه تحطم بفعل قوة تسديدة مهاجم، مما زاد من الطرافة.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26"ماراكانازو" - أوروغواي تفاجئ البرازيل المتفوقة في النهائي (1950)

    أظهرت البرازيل، البلد المضيف، قوتها طوال بطولة عام 1950، حيث فازت في مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات، وسجلت ثمانية أهداف في تلك المباريات. ثم سحقت السويد بنتيجة 7-1 وإسبانيا بنتيجة 6-1 قبل المباراة النهائية ضد أوروغواي في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

    أما أوروغواي، بالمقارنة، فقد اضطرت إلى شق طريقها بصعوبة إلى النهائي؛ فازت على بوليفيا 8-0 في مرحلة المجموعات، لكنها لم تضطر إلى مواجهة فرنسا، التي انسحبت. ثم تعادلت 2-2 مع إسبانيا وفازت على السويد 3-2 لتضمن مكانها في النهائي.

    قبل ساعات قليلة من المباراة، أعلن عمدة ريو: "أنتم أيها اللاعبون، الذين سيتم الترحيب بكم كأبطال من قبل ملايين من أبناء وطنكم في غضون ساعات قليلة! أنتم الذين لا منافس لكم في نصف الكرة الأرضية بأكمله! أنتم الذين ستتغلبون على أي منافس آخر! أنتم الذين أحييكم بالفعل كمنتصرين!"

    ومع ذلك، فإن تلك الغطرسة سترتد عليه وعلى الكثيرين غيره، حيث فازت أوروغواي بشكل لا يصدق بالمباراة 2-1 أمام أكثر من 170 ألف مشجع مذهول، في ما قد يكون أكثر انتصارات كأس العالم استبعاداً على الإطلاق. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25بيبيتو يهز الطفل (1994)

    لا بد أن نجوم البرازيل كانوا يحاولون جاهدين الاسترخاء في الفترة التي سبقت مباراة ربع النهائي ضد هولندا، لكن المهاجم بيبيتو كان يعاني أكثر من زملائه. والسبب في ذلك أن زوجته كانت في أشهرها الأخيرة من الحمل وعلى وشك الولادة في أي لحظة.

    انتهى كل شيء على ما يرام، وحظي بيبيتو بفرصة مشاركة فرحته مع العالم أجمع عندما سجل هدفاً في مرمى الهولنديين. وأدى احتفالاً خالداً، حيث قام بتقليد هز طفل رضيع برفقة روماريو ومازينيو، قبل أن تحجز "السيليساو" في النهاية مكانها في نصف النهائي بفوز دراماتيكي بنتيجة 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24رونالدو يغمز بينما يتلقى روني بطاقة حمراء (2006)

    كانت مباراة إنجلترا والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2006 مشحونة بمزيد من الإثارة، خاصة وأن «الأسود الثلاثة» كانت قد خرجت من بطولة أوروبا 2004 في ظروف مثيرة للجدل على يد كريستيانو رونالدو ورفاقه. لذا، كانت هذه فرصة للانتقام.

    تلا ذلك مباراة متوترة ومثيرة، ولكن في الدقيقة 62، قام واين روني - حسب ولاءك - إما بالتراجع وخطا عن غير قصد على منطقة الفخذ لريكاردو كارفالو، أو داس بعنف على المدافع البرتغالي. ورأى الحكم أن الأمر كان الأخير، وأصدر بطاقة حمراء لروني بعد احتجاجات شديدة من الفريق البرتغالي، وكان رونالدو في مقدمتهم.

    مع خروج روني من الملعب، ركزت كاميرات التلفزيون على زميله في مانشستر يونايتد آنذاك، حيث أومأ رونالدو بعينه إلى مقاعد البدلاء الخاصة بفريقه تقديراً للدور الذي لعبه في طرد مهاجم إنجلترا النجم. ثم، بالطبع، سجل ركلة الجزاء الحاسمة التي أدت إلى خروج إنجلترا من البطولة. وهكذا، أصبح رونالدو بين عشية وضحاها شخصية شريرة في عالم كرة القدم.

  • 23هدف بيركامب الرائع يقضي على آمال الأرجنتين (1998)

    مع بقاء ثوانٍ معدودة على نهاية مباراة ربع النهائي التي جمعت هولندا بالأرجنتين عام 1998، وفي ظل تعادل النتيجة 1-1، أرسل فرانك دي بوير كرة طويلة إلى الأمام من عمق النصف الهولندي.

    استقبل دينيس بيركامب الكرة بصدوره بلمسة أولى، ثم تجاوز روبرتو أيالا بلمسة ثانية، قبل أن يسددها في الزاوية البعيدة بلمسة ثالثة. انتهى الأمر في لمح البصر، لكن الهدف كان رائعًا رغم ذلك.

    كان بيركامب قد اشتهر برفضه السفر جواً إلى البطولة في فرنسا، وفضل السفر بالقطار والقارب، لكنه سيبقى خالداً في الذاكرة إلى الأبد بفضل هذه اللحظة السحرية، حتى لو خرجت هولندا من الدور نصف النهائي.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22الجدل حول رونالدو يهيمن على الاستعدادات النهائية (1998)

    ألقى أحد أكثر الأحداث إرباكًا في تاريخ البطولة بظلاله على نهائي كأس العالم 1998 بين البرازيل وفرنسا. فقد تم استبعاد رونالدو نازاريو، المهاجم النجم للمنتخب البرازيلي وأفضل لاعب في العالم، في البداية من التشكيلة الأساسية للمباراة، قبل أن يتم إعادته إليها قبل وقت قصير من انطلاق المباراة.

    وأفادت التقارير أن نجم إنتر ميلان عانى من نوبة تشنجية في فندق الفريق بعد ظهر يوم المباراة، مما ترك زملاءه في حالة من الذهول. وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تصريحات متناقضة حول هذه المسألة، لكن تم تبرئة رونالدو لاحقًا من أي مخالفة.

    وبمجرد انطلاق المباراة، لم يبدُ رونالدو في أفضل حالاته، حيث فشل في إحداث تأثير يذكر على دفاع فرنسا، ليحتل هو وزملاؤه في النهاية المركز الثاني.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21فان بيرسي يتألق في فوز هولندا الخماسي المذهل على إسبانيا (2014)

    وصلت إسبانيا إلى بطولة 2014 في البرازيل بصفتها حاملة اللقب. وكانت في ذروة عصرها الذهبي، بعد أن فازت بثلاثة ألقاب كبرى متتالية، منها بطولتان أوروبيتان أحاطتا بفوزها بكأس العالم عام 2010.

    وهذا ما جعل هزيمتها 5-1 أمام هولندا في المباراة الافتتاحية أكثر صدمة، حيث كانت رأسية روبن فان بيرسي التي أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول نقطة التحول. فقد انطلق الهولندي بكل قوته نحو كرة طويلة من أريين روبن، واستقبلها في الهواء وأرسلها في قوس فوق الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، الذي بقي عاجزاً ومهاناً.

    شكلت هذه النتيجة نهاية عصر هيمنة إسبانيا، حيث خرجت من البطولة في مرحلة المجموعات، بينما أصبح هدف فان بيرسي صورة أساسية في بطولة 2014.

  • 20تصدي بانكس المعجزة يحرم بيليه من التسجيل (1970)

    انتهى الأمر في لمح البصر، لكن التصدي الأسطوري الذي قام به جوردون بانكس لرأسية بيليه القوية في مباراة دور المجموعات بين إنجلترا والبرازيل عام 1970 لا يزال عالقًا في ذاكرة مشجعي «الأسود الثلاثة».

    في حرارة غوادالاخارا الحارقة، استقبل بيليه تمريرة جايرزينيو وأرسلها نحو الزاوية السفلية، متوقعاً تماماً أن يركض بعيداً ليحتفل كالمعتاد. لكن بانكس، الذي توقع مسار الكرة بطريقة ما، انخفض إلى الأسفل وأبعد الكرة فوق العارضة.

    وقف بيليه ويداه على رأسه، ووصف لاحقًا تصدي حارس مرمى إنجلترا بأنه "أعظم تصدي رأيته في حياتي".

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19انتقام رونالدو مع فوز البرازيل بلقبها الخامس (2002)

    كان رونالدو نجم البطولة في عام 2002 عندما فازت البرازيل بكأس العالم للمرة الخامسة في اليابان وكوريا الجنوبية. وقد نجح المهاجم النجم في طرد أشباح عام 1998، عندما أصيب بنوبة صرع قبل الهزيمة أمام فرنسا في النهائي، في حين كان رونالدو قد كافح أيضًا للعودة من سلسلة من إصابات الركبة التي أثارت شكوكًا حول ما إذا كان سيعود للعب مرة أخرى.

    ترك كل ذلك وراءه ليحقق واحدة من أكثر العودات إثارة في تاريخ كرة القدم. أظهر رونالدو مهاراته المذهلة وسرعته طوال البطولة، بينما ضمنت أهدافه الثمانية حصوله على جائزة الحذاء الذهبي. توج "أو فينومينو" مشاركته في كأس العالم بتحطيم ألمانيا في النهائي، وسجل هدفين ليعيد البرازيل إلى قمة العالم مرة أخرى.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18مبابي يتألق ويحصد النجمة الثانية لفرنسا (2018)

    أشعل كيليان مبابي كأس العالم 2018 بسلسلة من العروض الرائعة، حيث توجت فرنسا باللقب للمرة الثانية. كان المهاجم يبلغ من العمر 19 عامًا فقط آنذاك، لكنه أثبت أنه سيصبح النجم العالمي القادم من خلال قيادة «الديوك» إلى الفوز.

    سجل مبابي هدفاً ضد بيرو في دور المجموعات، ثم سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء ليقضي على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في فوز مثير في دور الـ16. ولم يتوقف مبابي عند هذا الحد، حيث سجل الهدف الرابع لفرنسا في فوزها 4-2 على كرواتيا في النهائي، ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، بعد بيليه البرازيلي.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17إنيستا يحصد أول لقب لإسبانيا (2010)

    نادرًا ما تفي الفرق المرشحة قبل البطولة بالتوقعات وترفع الكأس، لكن هذا ما فعلته إسبانيا في عام 2010. فقد دخل جيل استثنائي حقًا من اللاعبين سجلات التاريخ بفوزه بأول كأس عالم للرجال، والوحيد حتى الآن، حيث صنع أندريس إنييستا اللحظة الأسطورية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي في المباراة النهائية ضد هولندا. 

    استلم أسطورة برشلونة تمريرة من سيسك فابريغاس وسدد كرة طائرة تجاوزت مارتن ستيكلنبرغ، مما أثار احتفالات لا تصدق من زملائه في الفريق والمشجعين الحاضرين في ملعب سوكر سيتي.

    كان لا يزال هناك بضع دقائق على نهاية المباراة، لكن الهولنديين كانوا قد طردوا جون هيتينغا بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ولم يتمكنوا من صنع الفرصة التي كانوا بحاجة إليها لتعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

  • 16رونالدينيو يسجل من ركلة حرة ويهزم إنجلترا (2002)

    لحظة سحرية من رونالدينيو قضت على إنجلترا في كأس العالم 2002، رغم أن الجدل احتدم بعد المباراة حول ما إذا كان البرازيلي قد فعل ذلك عن قصد أم لا!

    جاء الهدف الفائز من ركلة حرة على بعد حوالي 35 ياردة من المرمى، على الجانب الأيمن، بعد مخالفة ارتكبها بول سكولز ضد كليبرسون. توقع الجميع أن يمرر رونالدينيو الكرة إلى منطقة الجزاء، لكنه كان لديه رأي آخر، حيث أرسل الكرة نحو المرمى، متجاوزًا ديفيد سيمان العاجز، لتسكن الشباك. انتهى الأمر بطرد رونالدينيو في الشوط الثاني، لكن هدفه كان كافيًا لإقصاء إنجلترا من البطولة.

    هل كان ذلك مقصودًا؟ قال بعد المباراة: "عندما ضربت الكرة، كنت أريد التسديد نحو المرمى، لكن ربما لم أكن أريدها أن تنتهي بالضبط في المكان الذي انتهت فيه. إذا كنت صادقًا تمامًا، كنت أستهدف الجانب الآخر من الشباك".

  • 15تقديم "دورة كرويف" (1974)

    قبل «دورة مارادونا» و«ضربة رونالدو»، كانت هناك «دورة يوهان كرويف»، التي سُميت على اسم أعظم لاعب هولندي على الإطلاق بعد أن أبدع في عرض مهارة فائقة خلال مباراة كأس العالم عام 1974 ضد السويد.

    في الجهة الخارجية، وحيث كان يحاول صد مدافع الخصم يان أولسون، تظاهر كرويف بتمرير الكرة إلى زميل له، ثم سحبها في الاتجاه المعاكس، تاركًا خصمه عاجزًا وكرويف حرًا في دخول منطقة الجزاء من موقع متقدم.

    أصبحت هذه الحركة الآن أداة أساسية يجب أن يتقنها جميع لاعبي كرة القدم المعاصرين، وقد نفذها هال روبسون-كانو بثقة كبيرة عندما سجل هدفاً لويلز ضد بلجيكا في يورو 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14ثنائية زيدان تمنح فرنسا لقبها الأول (1998)

    كان زين الدين زيدان قد خاض بطولة هادئة في عام 1998. كان ذلك حتى وصل إلى النهائي. كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الوسط في مباراة السعودية خلال دور المجموعات هي اللحظة الفاصلة في مسيرة زيدان قبل المواجهة الحاسمة مع البرازيل، لكنه احتفظ بأفضل ما لديه لأهم اللحظات.

    سجل زيدان هدفين في المباراة الحاسمة، كلاهما بضربة رأس من ركنية. وأضاف إيمانويل بيتي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتتوج فرنسا بلقب كأس العالم أمام جماهيرها.

    حصل زيدان على لقب أفضل لاعب في المباراة، وعُرض وجهه لاحقًا على قوس النصر بينما احتفل ملايين المشجعين في باريس. انتقل لاعب وسط يوفنتوس بعد ذلك إلى ريال مدريد، وتقاعد في النهاية باعتباره أفضل لاعب في جيله.

  • 13الهدف المأساوي الذي سجله إسكوبار في مرماه (1994)

    بقيادة نجوم مثل كارلوس فالدراما وفاوستينو أبريلا، كانت لدى كولومبيا فرصة حقيقية لتحقيق نجاح كبير في كأس العالم 1994. حتى أن بيليه توقع وصولها إلى الدور نصف النهائي. ومع ذلك، انتهت هذه المشاركة، التي بدأت بأمل حقيقي، بخيبة أمل ومأساة.

    بعد الهزيمة أمام رومانيا، كانت كولومبيا في حاجة ماسة للفوز على الولايات المتحدة، لكنها عانت بدلاً من ذلك من خسارة 2-1 أمام المضيفين، حيث سجل أندريس إسكوبار هدفاً في مرماه.

    لم تحقق كولومبيا النتائج التي كانت بحاجة إليها في الجولة الأخيرة من المباريات للتأهل، وقُتل إسكوبار بالرصاص في ميديلين بشكل مروع بعد عودته إلى الوطن بوقت قصير، ويُعتقد على نطاق واسع أن ذلك كان انتقاماً من عصابة المخدرات التي خسرت أموالاً من المراهنة على الفريق.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12ثلاثية هيرست تقود إنجلترا إلى فوز مثير للجدل في المباراة النهائية (1966)

    لا تزال إنجلترا تنتظر إنهاء 60 عامًا من الألم، لكن في يوم صيفي مجيد بملعب ويمبلي عام 1966، تمكنت كرة القدم بالفعل من العودة «إلى الوطن»

    بينما انتهت الدقائق التسعين الأولى من المباراة النهائية ضد ألمانيا الغربية بالتعادل 2-2 - جيف هيرست ومارتن بيترز لإنجلترا، وهيلموت هالر وولفغانغ ويبر للزوار - كان في الوقت الإضافي أن أصبح هيرست أسطورة خالدة لفريق "الأسود الثلاثة".

    سجل هيرست هدفه الثاني في المباراة بعد 11 دقيقة من الشوط الإضافي، حيث ارتطمت تسديدته القوية بالعارضة، ثم ارتدت إلى الأسفل، واعتبرها الإنجليز أنها تجاوزت خط المرمى. وافق الحكم المساعد على ذلك، لكن ألمانيا الغربية احتجت منذ ذلك الحين، وأصرت على أن الكرة لم تدخل المرمى.

    بغض النظر عن ذلك، سجل هيرست هدفاً آخر قبل نهاية المباراة، حيث حاول فقط تسديد الكرة في اتجاه الجماهير لإضاعة الوقت، لكنه وجد طريقه إلى الزاوية العليا للمرمى، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم. فازت إنجلترا بالبطولة للمرة الأولى، والوحيدة حتى الآن، بفضل هيرست، والحكم المساعد، وقليل من الحظ الذي لم يحالفها منذ ذلك الحين.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11سواريز يعض تشيليني (2014)

    لدى لويس سواريز سجل حافل في قضم خصومه. قبل كأس العالم 2014، كان المهاجم الأوروغوايي قد تورط بالفعل في حادثتين مماثلتين أثناء لعبه مع كل من أياكس وليفربول.

    في المباراة الأخيرة لأوروغواي في دور المجموعات، تغلبت مشاعر الإحباط على سواريز أثناء مشاجرته مع جورجيو كيليني، فغرز أسنانه في كتف المدافع الإيطالي، تاركاً علامة لم يتردد كيليني في إظهارها أمام الكاميرات.

    لم يلاحظ الحكم المشادة الأولية، وفازت أوروغواي بالمباراة 1-0 وتأهلت إلى دور الـ16 على حساب الأزوري. ومع ذلك، راجعت الفيفا اللقطات وفرضت على سواريز إيقافاً لمدة أربعة أشهر عن ممارسة كرة القدم - وهو أطول إيقاف يُفرض على الإطلاق لمثل هذه المخالفة. ونتيجة لذلك، بقيت أوروغواي بدون مهاجمها النجم لبقية البطولة، وخرجت من دور الـ16 على يد منافستها في أمريكا الجنوبية كولومبيا.

  • 10احتفال مارادونا الشيطاني يسبق حظر المنشطات (1994)

    سجل الأسطورة دييغو مارادونا بعضًا من أعظم أهداف كأس العالم على الإطلاق، لذا فإن هدفه الرائع الذي توج هجمة أرجنتينية سلسة ضد اليونان لم يكن مشهدًا غريبًا في حد ذاته. لكن الطريقة التي اختارها نجم نابولي السابق للاحتفال بهدفه كانت غريبة بالتأكيد.

    لم ينتظر مارادونا زملاءه. بدلاً من ذلك، انطلق راكضاً نحو كاميرا تلفزيونية على خط التماس، صارخاً في العدسة بوجه يعلوه الهستيريا.

    كانت تلك بمثابة اندفاعة أخيرة من عبقرية مارادونا الهستيرية على المسرح العالمي، الذي ثبتت إصابته بتعاطي عقار الإيفيدرين المنشط بعد المباراة وتم إيقافه عن المشاركة في بقية البطولة.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9تصدي سواريز يساهم في إقصاء غانا (2010)

    هل كانت تلك واحدة من أكثر اللحظات غير الرياضية في تاريخ المنافسات الرياضية الرفيعة المستوى، أم أن أي لاعب كان سيفعل ما فعله لويس سواريز ضد غانا عام 2010 لحماية آمال بلده في تحقيق المجد؟

    لم تكن الجدل بعيدًا عن مهاجم أوروغواي، لكن أحد أكثر تصرفاته فظاعةً جاء عندما أبعد سواريز الكرة عن منطقة الخطر في وقت إضافي طويل خلال مباراة فريقه في ربع النهائي ضد غانا. استخدم المهاجم ذراعيه لإبعاد تسديدة ستيفن أبياه على خط المرمى، وتم طرده بعد ذلك قبل أن يسدد أسامواه جيان ركلة الجزاء الناتجة عن ذلك في العارضة، تاركًا سواريز يحتفل بجنون في النفق.

    وفازت أوروغواي في النهاية بركلات الترجيح، لتودع آخر فريق أفريقي متبقٍ في البطولة، وقال سواريز لاحقاً: "لقد قمت بأفضل تصدي في البطولة".

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8احتفالات ميلا الراقصة بالأهداف (1990)

    دخل المهاجم الكاميروني روجر ميلا أساطير كأس العالم عام 1990، حيث ساهم في جعل تلك البطولة حدثًا لا يُنسى.

    كان ميلا قد اعتزل كرة القدم الدولية قبل انطلاق البطولة، لكنه أقنعه العودة، وسجل أربعة أهداف في إيطاليا وهو في سن 38 عامًا. كان شغفه بالركض نحو راية الزاوية بعد تسجيله للأهداف وهز وركيه المتقدمتين في السن قد أحدث ضجة كبيرة، وجعل ميلا يتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

    وصلت الكاميرون إلى ربع النهائي قبل أن تخرج على يد إنجلترا بعد الوقت الإضافي. لكن ميلا لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عاد مرة أخرى في عام 1994 وهو في سن 42 عامًا، ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس العالم بهدفه ضد روسيا.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7البرازيل 1-7 ألمانيا (2014)

    لم يسبق لأي نتيجة في تاريخ كأس العالم أن أحدثت صدمة بمثل ما حدث في ملعب «إستاديو مينيراو» في 8 يوليو 2014. فقد انهارت البرازيل، البلد المضيف، التي خاضت المباراة بدون نيمار المصاب وتياجو سيلفا الموقوف، في الدور نصف النهائي على يد منتخب ألمانيا الذي لم يلين، بطريقة لم يسبق لها مثيل.

    سجل توماس مولر هدفاً بعد 11 دقيقة فقط، وسرعان ما ضاعف ميروسلاف كلوز النتيجة إلى 2-0. كانت النتيجة لا تزال تحت السيطرة، لكن أهدافاً أخرى من توني كروس (مرتين) وسامي خضيرة تركت البرازيل متأخرة 5-0 في الشوط الأول.

    ساد صمت مذهل على الملعب والجماهير بداخله، وكان هدفان آخران من أندريه شورله في الشوط الثاني كافيين لإحباط عدد من اللاعبين الذين يرتدون القمصان الصفراء بشكل واضح. كانت الدموع تنهمر على وجوه العديد منهم عند انتهاء المباراة، بعد أن شاركوا في مباراة تاريخية لن ينساها أي مشجع كرة قدم برازيلي أبداً. لم تكن هذه مجرد خسارة؛ بل كانت صدمة وطنية.

  • 6ركلة الجزاء التي أضاعها باجيو تمنح البرازيل الكأس (1994)

    كان روبرتو باجيو بلا شك أفضل لاعب في العالم عام 1994، في عصر كانت فيه الدوري الإيطالي وكرة القدم الإيطالية في أوج عظمتهما.

    وقد قاد "ذو الذيل الإلهي" إيطاليا عبر مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، وسجل أهدافًا في دور الـ16، ودور ربع النهائي، ودور نصف النهائي قبل أن تواجه الأزوري البرازيل في النهائي. وبعد مباراة مثيرة انتهت دون أهداف، انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح.

    تقدم باجيو لتسديد ركلة إيطاليا الخامسة، وكان عليه التسجيل لإبقاء المباراة حية بعد إخفاقات فرانكو باريزي ودانييلي ماسارو. لكن كرته طارت فوق العارضة، وأطلق عليه لقب "الرجل الذي مات واقفاً"، بعد أن بقي راكعاً على الأرض عقب محاولته الفاشلة.

  • Brazil 1958Getty Images

    5بيليه الشاب يساهم في حصول البرازيل على أول لقب لها (1958)

    فاز بيليه بثلاث بطولات كأس العالم خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، لكن لقب كأس العالم الأول الذي حققه عام 1958 هو الذي أطلقه إلى مصاف النجوم العالميين.

    بعد أن سجل أربعة أهداف ساعدت البرازيل في الوصول إلى النهائي، تبع المراهق المذهل ثلاثيته في نصف النهائي بأداء حاسم آخر ضد البلد المضيف السويد. وضع المهاجم البرازيل في المقدمة 3-1 في النهائي بضربة رائعة، حيث رفع الكرة فوق أحد المدافعين وسددها بقوة في الزاوية السفلية، تاركاً الحارس كالي سفينسون يحاول الإمساك بالهواء.

    لم يكن هدفه الثاني، وهو رأسية عالية، بنفس الروعة، لكنه كان له نفس الأهمية، حيث كان الهدف الأخير في المباراة التي فازت فيها البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم. ولا يزال هذا الفوز هو الوحيد الذي حققته "السيليساو" على الأراضي الأوروبية.

  • 4"هدف القرن" لمارادونا (1986)

    كان الغضب الإنجليزي من احتساب هدف «يد الله» الذي سجله دييغو مارادونا لا يزال بادياً على وجوه جميع لاعبي «الأسود الثلاثة»، عندما أذهل الأيقونة الأرجنتينية العالم بأسره بلحظة سحرية بعد دقائق معدودة.

    التقط مارادونا الكرة داخل نصف ملعبه، واستدار وبدأ في الجري. تجاوز بيتر بيردسلي، ثم بيتر ريد، قبل أن يراوغ تيري بوتشر وشريكه في الدفاع تيري فينويك على حافة منطقة الجزاء. وأخيرًا، تجاوز مارادونا العظيم بيتر شيلتون قبل أن يسدد الكرة في المرمى رغم بعض الضغط المتأخر.

    كان ذلك مثالاً على عبقريته، حيث استغرقت الحركة بأكملها 11 ثانية وغطت مسافة 60 متراً من العشب. تم التصويت على هدفه في ربع النهائي كأفضل هدف في القرن في استطلاع أجرته الفيفا، مما خلد تلك اللحظة، وكذلك الرجل الذي حققها.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3طرد زيدان بسبب ضربة بالرأس لماتيرازي (2006)

    يُعد زين الدين زيدان أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، لكن اللحظة التي ربما يُذكر بها أكثر من غيرها هي ضربة الرأس التي وجهها على أكبر مسرح في العالم.

    كان أسطورة ريال مدريد يركض مبتعداً عن ماركو ماتيرازي، مدافع إيطاليا، خلال الوقت الإضافي لنهائي كأس العالم 2006، عندما تبادل الاثنان بعض الكلمات. استدار زيدان، ودون تردد، وجه ضربة رأس إلى صدر ماتيرازي.

    يتذكر ماتيرازي، الذي كان قد أدرك التعادل بركلة جزاء سجلها زيدان في الوقت الأصلي، أنه عندما عرض عليه أسطورة فرنسا قميصه عند انتهاء المباراة، رد عليه قائلاً: "لا، أفضّل أختك". يصر ماتيرازي على أن ذلك كان مجرد "كلام بذيء"، لكن إيطاليا فازت في ركلات الترجيح، بينما بقيت فرنسا في حالة من الصدمة جراء فعل جنوني أدى إلى طرد نجمها. 

    لا يزال مشهد زيدان وهو يمر بجانب كأس العالم، ورأسه منحني، صورة لا تُنسى في تاريخ البطولة.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2ميسي يختتم مسيرته الكروية بعد أفضل نهائي في التاريخ (2022)

    نظراً لأهمية المباراة، سيُذكر فوز الأرجنتين المذهل على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 باعتباره واحدة من أفضل مباريات كرة القدم التي خُوضت على الإطلاق. استمتع المشجعون في قطر بمباراة مثيرة ومليئة بالإثارة وذات مستوى عالٍ بين أفضل فريقين على وجه الأرض، حيث تبادل نجما الفريقين، كيليان مبابي وليونيل ميسي، الضربات.

    تقدمت الأرجنتين بسرعة 2-0 بفضل هدفي ميسي وأنخيل دي ماريا، وحافظت على هذا التقدم حتى الدقائق العشر الأخيرة. ولكن مع اقتراب حسم النتيجة، تعرض راندال كولو مواني لعرقلة داخل المنطقة، فتقدم مبابي لتسجيل الهدف من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مرة أخرى بعد 60 ثانية ليتعادل منتخب "الدي بلو".

    سجل ميسي هدفه الثاني في المباراة في الوقت الإضافي، لكن مبابي رد بركلة جزاء أخرى ليكمل ثلاثيته قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة. احتاجت المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، وفازت الأرجنتين بعد أن سجلت جميع ركلاتها الأربع، بينما أخطأ كينغسلي كومان وأوريليان تشواميني في ركلتيهما لصالح فرنسا.

    أخيراً، أصبح ميسي بطل العالم، ورسخ إرثه إلى الأبد.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1"يد الله" لمارادونا (1986)

    أكثر اللحظات شهرة في تاريخ كأس العالم؟ سيكون من الصعب تجاوز هدف «يد الله» الأسطوري الذي سجله دييغو مارادونا في ربع نهائي عام 1986 ضد إنجلترا.

    في ظل ما زالت بلاده تعاني من آثار حرب الفوكلاند التي اندلعت قبل أربع سنوات، سدد لاعب الأرجنتين رقم 10 الكرة بقبضة يده في شباك المرمى في بداية الشوط الثاني، مخفياً حركة ذراعه اليسرى خلف رأسه لخداع الحكم علي بن ناصر. تم احتساب الهدف، وخلد وصف مارادونا للهدف بأنه سُجل "قليلاً برأس مارادونا وقليلاً بيد الله".

    كان من الطبيعي أن تشعر إنجلترا بالغضب الشديد، خاصةً عندما فازت الأرجنتين بالبطولة في النهاية.