يدعم ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، ميكيل ميرينو في تعافيه بشكل مذهل من الإصابة قبل نهاية الموسم، على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في قدمه المكسورة

تلقى مشجعو أرسنال دفعة معنوية كبيرة فيما يتعلق بلياقة ميرينو، حيث أشار أرتيتا - قبل مباراة السبت ضد بورنموث - إلى أن لاعب الوسط قد يتعافى قبل الموعد المتوقع في التوقعات الأولية لعودته. وبعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح كسر إجهادي في قدمه اليمنى تعرض له خلال مباراة مانشستر يونايتد في يناير، خشي الكثيرون أن يكون موسم اللاعب الإسباني قد انتهى، لكن مدربه يعتقد أن عودته أصبحت وشيكة.

وفي حديثه عن تقدم ميرينو، قال أرتيتا: "إنه لاعب آخر سيتجاوز كل الحدود. لقد تخلص من الجبيرة الآن. وهو يقوم بالكثير من التمارين بالفعل. لقد استجاب بشكل جيد جدًا للجراحة. ولا يشعر بأي ألم. الأمر متروك للطاقم الطبي للذهاب أبعد من ذلك قليلاً. لكنني متأكد من أن هناك فرصة لتقصير تلك المدة. وإذا كان هناك شخص قادر على تحقيق ذلك، فأنا متأكد من أنه سيكون ميكيل مرة أخرى".