يحلم جوناثان رو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مهاجم بولونيا يأمل في لفت انتباه توماس توخيل ليضمن مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم
التأقلم مع الحياة في إيطاليا
بعد أن واجه صعوبات في البداية للتأقلم مع المتطلبات التكتيكية الصارمة لكرة القدم الإيطالية عقب انتقاله من مرسيليا الصيف الماضي، يمر رو الآن بفترة رائعة أمام المرمى. فقد أصبح الجناح عنصراً أساسياً في تشكيلة فينتشنزو إيتاليانو، حيث سجل ستة أهداف حتى الآن، خمسة منها جاءت في بداية عام 2026 الحافلة بالأحداث.
وفي حديثه إلى صحيفة كورييري دي بولونيا، استذكر المهاجم رحلته من دوري الدرجة الثانية إلى ملعب ريناتو دالارا.
"إنها أفضل لحظة منذ وصولي إلى بولونيا. أفضل لحظة في مسيرتي لا تزال هي السنة الماضية التي قضيتها مع نورويتش في دوري الدرجة الثانية. لعبت كثيرًا، وسجلت العديد من الأهداف، حتى الأهداف المهمة"، اعترف رو.
السعي وراء حلم «الأسود الثلاثة»
وُلد رو في ظل ملعب ويمبلي، وبدأت علاقته بالمنتخب الوطني قبل وقت طويل من تحوله للاعب محترف. أثناء نشأته، كان القوس الشهير يطل على حديقة منزل طفولته، بل إنه شغل منصب "الماسكوت" خلال مباراة ودية أقيمت عام 2013 بين إنجلترا والبرازيل.
والآن، مع تولي توماس توخيل دفة القيادة واقتراب موعد كأس العالم، يتوق اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً للانتقال من منتخب تحت 21 عاماً إلى المنتخب الأول في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.
"نعم، لم يتبق سوى شهرين وسأحاول جذب انتباه المدرب قدر الإمكان"، صرح روو بشأن طموحاته في كأس العالم. وقد تشكل تطوره من خلال التركيز على "الغرور داخل الملعب" المتوازن بالتواضع خارجه.
وأشار إلى: "دفعني الخوف من إهدار قدراتي إلى بذل قصارى جهدي كل يوم، حتى لا أشعر بالندم عندما أعود بالذاكرة إلى مسيرتي أو حياتي. أعتقد أن هذا يظهر عندما ألعب".
كان رو عنصراً أساسياً في منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، لكنه لم يشارك مع الفريق منذ أن ساعد في قيادة "الأسود الصغيرة" إلى لقب بطولة أوروبا في صيف عام 2025.
العودة مستقبلاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد أن خاض رو أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق نورويتش في عام 2021، شارك في 13 مباراة في الدوري الممتاز، ويعتبر هذا الدوري قمة هذه الرياضة. وأكد أنه يأمل في اختبار قدراته هناك مرة أخرى في المستقبل.
"إنه أفضل دوري في العالم. كان الظهور الأول في عام 2021 شرفًا لي وجعلني أرغب في خوض العديد من المباريات هناك. دائمًا ما يطمح المرء للوصول إلى أعلى المستويات. لا أعرف متى، لكنني أريد العودة للعب هناك يومًا ما"، كشف رو.
على الرغم من أن رحيله عن مرسيليا تعقّد بسبب التغييرات التكتيكية التي أجراها المدرب آنذاك روبرتو دي زيربي، إلا أنه لا يزال ممتنًا للمسار الذي قاده إلى إيطاليا: "في النهاية، تلك الحادثة هي التي أوصلتني إلى هنا".
هزيمة فيلانز في أوروبا
ينصب تركيز رو حالياً على مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي الحاسمة ضد أستون فيلا. وبالنسبة للاعب اللندني، تمثل هذه المباراة فرصة مثالية لإثبات للجماهير الإنجليزية ما الذي يفوتهم بالضبط. وهو يعتقد أن بولونيا تمتلك المقومات اللازمة للتغلب على هذا الفريق المتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، شريطة أن تتمكن من مجاراة الحماس الجماهيري في ملعب الخصم وأن تستغل الفرص أمام المرمى بفعالية.
"أريد الفوز وتجاوز هذه الجولة. لقد لعبت مراراً ضد أستون فيلا، وهو نادٍ من الطراز الرفيع. لديهم مدرب جيد ولاعبون رائعون، مثل هارفي إليوت الذي لعب معي في منتخب تحت 21 عاماً. لن تكون المباراة سهلة، لكنها لن تكون سهلة عليهم أيضاً"، أوضح رو.