يحث مشجعو توتنهام النادي على عدم التعاقد مع روبرتو دي زيربي، المدرب السابق لمارسيليا، بسبب دفاعه عن ماسون غرينوود

قوبلت التكهنات حول انتقال دي زيربي إلى شمال لندن بموجة من المقاومة من قبل منظمات رئيسية لمشجعي توتنهام. فقد لجأت كل من «برود ليليوايتس»، وهي جمعية المشجعين الرسمية للمجتمع LGBTQI+ التابعة للنادي، ومجموعة «وومن أوف ذا لين» إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة واضحة: «لا لدي زيربي».

وتدفع المجموعتان بأن التعاقد مع المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا سيمثل تعارضاً مباشراً مع القيم الثقافية التي عمل توتنهام على ترسيخها.

وهي تعتقد أن سجله المهني وتصريحاته العلنية بشأن الخلافات خارج الملعب تجعله مرشحاً غير مناسب لقيادة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز نحو عصر جديد من المساءلة والاندماج.