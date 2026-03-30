Getty Images Sport
ترجمه
يحتاج برشلونة إلى أن «يتفاوض جواو كانسيلو بشأن إنهاء عقده» في ظل صعوبات النادي في الاحتفاظ بالظهير الأيمن السابق لمانشستر سيتي
خطة برشلونة المعقدة لإبقاء كانسيلو بشكل نهائي
وقد أعرب نادي "البلوغرانا" عن سعادته بالتأثير الذي أحدثه اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا منذ عودته إلى النادي في يناير. ومع ذلك، مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده مع الهلال، فإن خيار الإعارة مرة أخرى أصبح غير وارد فعليًا ما لم يوافق المدافع على تمديد عقده مع الفريق السعودي - وهو خيار لا يجذب اللاعب حاليًا. وبالتالي، فإن الاستراتيجية الأساسية لبرشلونة هي تشجيع الظهير على التفاوض بشأن "إنهاء عقده"، وفقًا لصحيفة ماركا.
من خلال ضمان إنهاء العقد، سيتمكن كانسيلو من الانضمام إلى برشلونة كلاعب حر، متجاوزًا رسوم الانتقال التي يتردد النادي في دفعها. ومع ذلك، فإن هذا المسار يتطلب تضحية مالية كبيرة من لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سيضطر إلى التنازل عن ما تبقى من راتبه المربح في الشرق الأوسط. في حين أنه قبل بالفعل راتبًا أقل للعودة إلى كاتالونيا، فإن هذه الخطوة الجديدة ستمثل خسارة أكبر بكثير في الدخل.
- Getty Images Sport
العقبة المالية التي يواجهها نادي الهلال
من غير المرجح أن يسهل نادي الهلال رحيل النجم البرتغالي، بعد أن استثمر 25 مليون يورو للتعاقد معه من مانشستر سيتي في عام 2024. سيتبقى للنادي السعودي حوالي 8 ملايين يورو لتسديدها من قيمة انتقاله بحلول صيف 2026، ومن المتوقع أن يطلب النادي هذا المبلغ على الأقل للموافقة على البيع. برشلونة، الذي لا يزال يعمل في ظل قيود مالية صارمة، متردد في دفع مثل هذا المبلغ للاعب الذي سيبلغ 32 عامًا قبل بداية الموسم المقبل.
على الرغم من التكاليف الباهظة، أعرب المدير الرياضي ديكو صراحةً عن دعمه لبقاء المدافع في التشكيلة. بعد اندماج اللاعب الناجح خلال فترة الانتقالات الشتوية، سلط ديكو الضوء على الارتباط العاطفي العميق الذي يربط كانسيلو بالنادي كسبب رئيسي لرغبتهم في الاحتفاظ به. وقال لاعب خط وسط برشلونة السابق: "بذلنا جهوداً للتعاقد مع كانسيلو لأنه أظهر مراراً وتكراراً أنه مشجع متعصب لبرشلونة. هذا شعور نادر في الوقت الحالي لدى اللاعبين، ونحن نحاول إعادته".
تفضيل فليك التكتيكي للظهير
كان فليك قد أعرب سابقًا عن رغبته في الاحتفاظ بالمدافع عند انتهاء فترة إعارته الأولى من مانشستر سيتي، لكن القوة المالية للنادي الهلال جعلت إبرام الصفقة مستحيلًا في ذلك الوقت. والآن، يرى المدرب أنه عنصر أساسي في استراتيجيته في الثلث الأخير من الملعب.
ودافع المدرب الألماني عن قراره بإعطاء الأولوية لعودة كانسيلو، قائلاً: "لقد قلت ذلك من قبل، علينا أن نقرر ما نحتاج إليه في الوقت الحالي. يمكن لكانسيلو اللعب في عدة مراكز، وهو رائع في هذا الصدد. يتمتع بقدرات هجومية، وهو أمر نحتاج إليه أيضاً. عندما نكون في الثلث الأخير من الملعب، نحتاج إلى الجودة".
- Getty
ثمن الولاء في كامب نو
في النهاية، يتوقف مستقبل الصفقة على ما إذا كان اللاعب سيُعطِي الأولوية لمسيرته في أوروبا على حساب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه في السعودية. وإذا لم يتمكن كانسيلو من إيجاد طريقة لقطع علاقاته مع ناديه الأصلي، فقد يضطر برشلونة إلى البحث عن بديل آخر. وعلى أرض الملعب، يأمل كانسيلو في مساعدة برشلونة على الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتقدم الفريق الكتالوني بأربع نقاط على غريمه ريال مدريد، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.