يحب أحيانًا تسجيل «أهداف غريبة»: هل سيصبح هذا النجم الصاعد المطلوب بشدة في بوروسيا دورتموند أول صفقة انتقالات ناجحة لأولي بوك؟

وهي ثالث اتحاد بارز، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، يتنافس على تريسولدي، الذي وُلد في إيطاليا ونشأ في هانوفر، والذي حصل أيضًا على الجنسية الأرجنتينية بفضل والدته الأرجنتينية، مما يتيح له اللعب مع المنتخب الوطني لهذا البلد. وعلق تريسولدي مؤخرًا ضاحكًا على هذا الوضع في حوار مع صحيفة «زولتشيتز» قائلاً: «فرق فازت معًا ببطولة العالم 11 مرة».

حتى الآن، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان تريسولدي سيتلقى مكالمة أولاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان أو من مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو. وكان تريسولدي نفسه قد أذكى هذه التكهنات عندما قال في خريف 2025 لقناة "سكاي إيطاليا": "هاتفي مفتوح. إذا أراد جاتوزو التحدث معي، فسأكون سعيداً جداً بذلك".

بعد الكارثة الجديدة التي تعرضت لها هذه الأمة الكروية في التصفيات، من المشكوك فيه أن يكون غاتوسو هو من سيتصل من إيطاليا في المستقبل القريب. لكن حتى خليفة غاتوسو المحتمل يجب أن يضع تريسولدي في اعتباره، نظراً لنقص المهاجمين في المنتخب الإيطالي، طالما أن هذا الخلف لم يتخذ قراره النهائي بعد.