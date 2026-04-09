يحاول تييري هنري الاختباء بينما يتشاجر جيمي كاراغر وبيتر شمايكل حول الأداء السيئ لليفربول أمام باريس سان جيرمان خلال البث التلفزيوني المباشر
توتر في استوديو شبكة سي بي إس
تعرض ليفربول لهزيمة قاسية على يد باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس، مما جعل عملاق الدوري الإنجليزي يواجه مهمة شاقة في مباراة الإياب. تصاعدت التوترات في استوديو شبكة CBS عندما قدم كاراغر تقييماً لاذعاً لأداء ناديه السابق. ولم يتردد في الإشارة إلى أن التعديلات التكتيكية التي أجراها المدرب آرني سلوت جعلت الفريق يبدو أقل شأناً تماماً من منافسه الفرنسي. وأثارت هذه الانتقادات الحادة صداماً ساخناً على الهواء بين كاراغر وزميله المحلل شمايكل، مما خلق جواً شديد التوتر لدرجة أن هنري شوهد وهو يحاول الاختباء من تبادل الاتهامات.
شميكيل يدافع عن صمود «الريدز»
وانتقد كاراغر بشكل خاص قرار التخلي عن تشكيلة الدفاع التقليدية المكونة من أربعة لاعبين، قائلاً: "حاول المدرب تجربة شيء جديد، لكنه أخطأ خطأً فادحاً من الناحية التكتيكية في طريقة تنفيذه لذلك. من السهل عليّ أن أقول ذلك بعد الحدث، فهذا ما نفعله، نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. لقد أخطأ تمامًا في تطبيق تشكيلة الخماسي الخلفي، فقد كانوا في الواقع أكثر انفتاحًا مع تشكيلة الخماسي الخلفي مقارنة بتشكيلة الرباعي الخلفي، لأنهم لعبوا بنظام رجل لرجل في جميع أنحاء الملعب، وكان على المدافعين الثلاثة تغطية عرض الملعب بالكامل."
رد شمايكل خلال البث التلفزيوني المباشر، قائلاً لكاراغر: "أتعلم، جيمي، وأنا جالس هنا، أعتقد أنك ربما تكون أكثر انخراطاً عاطفياً في هذا الأمر، لذا أتفهم وجهة نظرك. من هنا في الملعب، لم يبدو أنهم كانوا يعانون كثيرًا عندما كانت الكرة في حوزة باريس سان جيرمان أمام منطقة الجزاء. أتفق مع بعض التحليلات التي قدمتها بشأن الهدفين، لكنني أعتقد في الواقع أن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين في الخلف ساعدهم. باريس سان جيرمان كان قويًا، وهم يلعبون كرة قدم جيدة بالمناسبة."
هنري يختبئ في خضم خلاف داخل الاستوديو
مع استمرار تصاعد التوتر بين اللاعبين المحترفين السابقين، قرر أسطورة أرسنال هنري أن أفضل حل هو الاختفاء تمامًا. وقد التقطت الكاميرا صورته وهو يجلس القرفصاء خلف شاشة كبيرة في الاستوديو لتجنب تبادل الاتهامات في النقاش. أما كاراغر، الذي لم يكن مستعدًا للتراجع، فواصل الصراخ قائلاً: «أنت أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ. ليفربول لم يكن متماسكاً الليلة، بيتر. بيتر، بصراحة، دع الأمر وشأنه. بيتر، الفرص! كانت مفتوحة على مصراعيها! كانت في كل مكان! لم يكونوا متماسكين. كانوا عكس ذلك تماماً. أوه بيتر، أرجوك."
بمجرد أن هدأت الأمور وحاول كاراغر إعادة توجيه المحادثة إلى براعة لاعبي باريس سان جيرمان الفردية، عاد هنري خجولاً من مخبأه. أضفى الفرنسي بعض المرح الذي كان البث في أمس الحاجة إليه، مازحاً طاقم الإنتاج: "هل يمكنني العودة؟" وهو يعود إلى مقعده بعد أن هدأت أخيراً تلك المحادثة المحرجة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتعين على سلوت الآن رفع معنويات لاعبي ليفربول قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع، قبل أن تتجه الأنظار إلى مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. ويواجه «الريدز» الآن خطرًا حقيقيًا بأن ينهوا الموسم دون أي لقب، وتتزايد الضغوط على سلوت مع كل مباراة تمر.