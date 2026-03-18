يجب على كيارا كيتينغ أن تستغل الفرصة النادرة التي أتيحت لها مع مانشستر سيتي لإثبات جدارتها بالانضمام إلى منتخب إنجلترا للسيدات

قبل أقل من عامين، بدا أن العالم كله مفتوح أمام كيارا كيتينغ. في سن التاسعة عشرة، برزت كحارسة مرمى أساسية في مانشستر سيتي، وحصلت على أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي الأول، وفي نهاية موسم 2023-2024، أصبحت أصغر لاعبة على الإطلاق تفوز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. ومع ذلك، يوم الأحد، خاضت مشاركتها الثالثة فقط في الدوري هذا الموسم، بعد أن تم استبعادها من تشكيلة المنتخب الإنجليزي الأول الشهر الماضي بسبب قلة مشاركتها في المباريات.

لقد كانت سلسلة من الأحداث المفاجئة هي التي أوصلت كيتينغ إلى هذا الوضع. عندما تظهر لاعبة شابة بالطريقة التي ظهرت بها كيتينغ، قد يتوقع المرء أن تستمر في التقدم، لكن دقائق لعب كيتينغ تراجعت بشكل مطرد في الموسمين التاليين، عقب وصول اللاعبة الدولية اليابانية المخضرمة أياكا ياماشيتا. وبالفعل، فإن مشاركة اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا في كأس آسيا الجارية هي التي مهدت الطريق لزميلتها الأصغر سنًا للحصول على فرصة نادرة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تميل كيتينغ إلى اغتنام الفرص. في حين أن التعادل السلبي يوم الأحد مع أستون فيلا كان نتيجة مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث خسر سيتي نقاطًا للمرة الثالثة فقط طوال الموسم، إلا أن أداء حارسة المرمى البديلة كان ممتازًا. بالتأكيد، كانت هناك بعض اللحظات الحرجة، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى قلة مشاركتها مؤخرًا، لكن النقطة الأساسية هي أن اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا قامت بعدة تصديات رائعة لضمان حصول فريقها على نقطة واحدة على الأقل في ظهيرة يوم محبط. 

كان ذلك تذكيرًا بما تستطيع كيتينغ فعله ولماذا انطلقت بقوة على الساحة قبل موسمين، كما أنه قدم سببًا للتفكير في ما ينتظر هذه الموهبة الشابة في المستقبل. مع محدودية وقت لعبها ومستقبلها مع منتخب إنجلترا غير مؤكد، هل يكمن مستقبل كيتينغ بعيداً عن مسقط رأسها مانشستر؟ أم يمكنها البقاء والوصول إلى القمة التي وصلت إليها قبل موسمين؟ وماذا يعني كل هذا لفريق "الليونيس" الذي يؤمن بقدراتها بشكل واضح؟

    الدقائق المتناقصة

    كانت رحلة كيتينغ غريبة حتى هذه المرحلة. بعد أن استمتعت بموسم 2023-2024 الرائع، انخفضت مدة مشاركتها في المباريات في العام التالي، رغم أنها خاضت 19 مباراة في المجموع، في حين لعبت ياماشيتا 21 مباراة. وسط هذا التناوب، بدا أن أخطاء كيتينغ في اللعب أصبحت أكثر بروزًا. ربما كان ذلك مصادفة، أو ربما لأنها لم تكن تتمتع بنفس الحدة، ولكن في كلتا الحالتين، تسببت التمريرات غير الدقيقة من الخلف من قبل الشابة في خسائر فادحة في بعض اللحظات الحاسمة.

    هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الجديد أندريه جيجلرتز، وجدت كيتينغ صعوبة أكبر في الحصول على وقت لعب. كانت مشاركتها يوم الأحد في فيلا هي السادسة لها مع سيتي هذا الموسم، والثالثة في الدوري، والأولى في المسابقة منذ سبتمبر. بينما كان غاريث تايلور سعيداً بتناوب حراس المرمى، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الخصم، استخدم جيجلرتز ياماشيتا كحارس أول وكيتينغ كحارس احتياطي، حتى أن اللاعبة الدولية اليابانية واللاعبة الثالثة إيرثا كامينغز شاركت في بضع مباريات في الكأس بدلاً من كيتينغ.

    فرصة مهمة

    ولهذا السبب لم تستدع سارينا ويجمان اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي كانت ضمن تشكيلة "الليونيس" التي فازت ببطولة أوروبا الصيف الماضي، للمشاركة في معسكر إنجلترا الأخير، بل انضمت بدلاً من ذلك إلى منتخب تحت 23 عامًا خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس.

    وأوضحت ويجمان: "بالطبع، نعلم جميعًا أنها حارسة مرمى موهوبة للغاية، وقد كانت موجودة في بيئتنا كثيرًا خلال السنوات الماضية، لكنني أشعر بقلق كبير بشأن دقائق لعبها".

    لذلك، كانت فرصة كيتينغ للعب في عطلة نهاية الأسبوع فرصة كبيرة، كما أن استعدادها للعب أساسية عندما يزور توتنهام يوم السبت فرصة كبيرة أيضًا. إنها فرصة صغيرة ونادرة للحارسة الشابة، لكنها فرصة لها لتذكير جيجلرتز وويجمان والجميع بما يمكنها فعله.

    إثبات جدارتها

    وهذا بالضبط ما فعلته في نهاية الأسبوع الماضي. فقد قامت بثلاث تصديات رائعة وحافظت على شباكها نظيفة أمام فريق أستون فيلا الذي سجل معدل أهداف متوقعة بلغ 1.57، وهو أعلى من المعدل الذي حققه مانشستر سيتي المتصدر للدوري والذي بلغ 1.03، حيث أظهرت كيتينغ ردود أفعالها المذهلة وقدرتها على صد التسديدات بشكل بارز.

    كان هناك بعض التراخي في الاستحواذ على الكرة، وكذلك بعض التردد في التقاط الكرات العرضية. لكن الأول أمر وارد دائمًا نظرًا لفلسفة نادي مانشستر سيتي، ولا تعتبر تلك اللحظات غريبة على ياماشيتا، أما الثاني فليس مفاجئًا نظرًا لوقت اللعب المحدود الذي حصل عليه كيتينغ. بشكل عام، كانت الصفات الأساسية التي جعلت من كيتينغ نجمًا صاعدًا لا تزال موجودة.

    المنافسة تشتد

    كان على كيتينغ أن تثبت موهبتها هي الأخرى، لأن في الطرف الآخر من الملعب كانت تنتظرها إيلي روبوك، اللاعبة الدولية التي خاضت 11 مباراة مع منتخب إنجلترا، والتي انضمت إلى تشكيلة «الليونيس» الشهر الماضي. كانت الاثنتان زميلتين في الفريق عندما انضمت كيتينغ إلى فريق سيتي الأول وهي في سن 17 عامًا، حتى غادرت روبوك في نهاية موسم 2023-24 عندما أصبحت المراهقة الحارسة الأولى، بعد أن وجدت نفسها غير مرغوبة تحت قيادة تايلور قبل أن تصاب بنوع من السكتة الدماغية جعل التنافس على القميص يبدو أمرًا تافهًا.

    لم يكن طريق العودة سهلاً بالنسبة لروباك، التي قضت بعض الوقت كبديلة في برشلونة قبل أن تعود إلى إنجلترا في الصيف لتوقع مع فيلا. اضطرت إلى انتظار فرصتها في ميدلاندز، حيث تنافست على مركز الحارسة الأساسية مع اللاعبة الدولية الكندية سابرينا دانجيلو، لكنها لعبت خمس مباريات من أصل ست مباريات خاضها النادي مؤخرًا، وكانت من أبرز اللاعبات في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام سيتي في نهاية الأسبوع.

    ارتفاع مستوى التوقعات

    ولو لم تكن روبوك موجودة في ذلك المركز، لكان عدد الدقائق التي لعبتها كيتينغ هذا الشهر كافياً لإعادتها إلى دائرة اهتمام «الليونيس»، قبل أن تعلن ويجمان عن تشكيلة المنتخب لمباريات تصفيات كأس العالم للسيدات في أبريل، بعد بضعة أسابيع. ولكن مع ترسخ مكانة هانا هامبتون كحارسة المرمى الأولى لإنجلترا، وتأمين آنا مورهاوس لمكانها في التشكيلة بفضل مشاركتها المنتظمة مع فريق أورلاندو برايد، فإن الأمر لم يعد بهذه البساطة الآن.

    ستكون هذه حالة محبطة لمشجعي "الليونيس" الذين يضعون نصب أعينهم المستقبل. ستحتفل مورهاوس بعيد ميلادها الحادي والثلاثين في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين أن روبوك عادت للتو للعب بانتظام ولا تزال تخوض صراعاً محتدماً للحفاظ على دقائق اللعب، وعلاوة على ذلك، لا توجد خيارات واضحة كثيرة لتوفير عمق خلف هامبتون في مركز حراسة المرمى بعد اعتزال ماري إيربس اللعب الدولي.

    مفترق طرق

    كانت كيتينغ الخيار الأول للمدربة ويجمان عندما تعرضت هامبتون للإصابة في أكتوبر أيضًا، حيث منحت فرصة الظهور لأول مرة على ملعب إيتهاد في المباراة التي جمعت إنجلترا والبرازيل، في خطوة بدت بمثابة تأييد كبير لمهاراتها وإمكاناتها.

    وقالت ويجمان بعد منح كيتينغ أول مشاركة دولية لها: "إنها لاعبة موهوبة للغاية وهي معنا منذ فترة". "كانت بداية المباراة صعبة، لكنني أعتقد أنها تعاملت معها بشكل جيد للغاية. لم تكن هناك الكثير من الفرص في الشوط الثاني، لكن من الصعب على حارسة المرمى أن تكون جاهزة في اللحظات التي تحتاج إليها، لذا كان ذلك جيداً. حافظت على هدوئها ولعبت [من الخلف] عندما أتيحت لها الفرص. أعتقد أننا يمكن أن نكون سعداء بظهورها الأول".

    لكن بينما يبدو أن كيتينغ تمتلك الإمكانات اللازمة للبناء على ذلك وتكون دعامة أساسية في منتخب إنجلترا لسنوات عديدة قادمة، فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا لعبت بانتظام. هل يمكنها استغلال الفرص المتاحة لها في غياب ياماشيتا لإقناع جيجلرتز بإشراكها أكثر؟ أم أن هذا قد يكون فرصة للاعبة البالغة من العمر 21 عامًا لتسليط الضوء على نفسها، نظرًا لأن عقدها مع مانشستر سيتي ينتهي بعد عام واحد فقط؟

    في كلتا الحالتين، من الواضح أن كيتينغ بحاجة إلى اللعب بانتظام من أجل تطوير مستواها، وتصحيح بعض العيوب في أدائها، والبقاء في صورة منتخب إنجلترا الأول. إنها حارسة مرمى موهوبة للغاية ولديها مستقبل مشرق، لكنها لن تتمكن من إطلاق العنان لتلك الإمكانات إلا من خلال المزيد من وقت اللعب.

