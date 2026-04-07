يجب على ترينت ألكسندر-أرنولد أن يوقف لويس دياز المتألق في مباراة ريال مدريد المثيرة ضد بايرن ميونيخ - وإلا فليودع آماله في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم

بعد أن سجل الهدف، انطلق دياز مسرعًا احتفالاً قبل أن يدعو ألكسندر-أرنولد للانضمام إليه. وكانت إحدى الصور التي بقيت عالقة في الأذهان من ذلك الموسم، في النهاية، هي دياز وهو يتظاهر بتلميع حذاء ألكسندر-أرنولد، وذلك بسبب سعادة الكولومبي الغامرة بتمريرة زميله الحاسمة.

لسوء حظ العديد من مشجعي ليفربول، أصبحت تلك العلاقة شيئاً من الماضي. بعد ما يقرب من 18 شهراً، يمارس كلا اللاعبين مهنتهما الآن في مكان آخر. يدخل ألكسندر-أرنولد ويخرج من التشكيلة الأساسية في ريال مدريد، بينما يستمتع دياز بأفضل عام في مسيرته مع بايرن ميونيخ.

في الواقع، هذه قصة مسيرتين اتخذتا مسارات مختلفة. غادر ألكسندر-أرنولد ليفربول في أوج عطائه، وكان من المتوقع أن ينطلق بمجرد وصوله إلى العاصمة الإسبانية. أما دياز، فقد غادر ليفربول وكأنه مشروع إعادة تأهيل - لاعب أراد الرحيل وحصل على فرصة ثانية، لكنه لا يزال أمامه الكثير ليثبته.

لكن العكس هو ما حدث. فقد عانى ألكسندر-أرنولد، سواء بسبب الإصابات أو المشاكل التكتيكية في البداية. أما دياز، الذي حصل على مساحة أكبر من أي وقت مضى للتحرك وابتكار الفرص والتسجيل، فيجعل الدوري الألماني يبدو سهلاً للغاية. ويوم الثلاثاء، سيتواجهان وجهاً لوجه.

يخوض ألكسندر-أرنولد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليس فقط مع بقاء الشكوك حوله في مدريد، ولكن أيضًا مع عدم اليقين الكبير بشأن مكانه في الترتيب الهرمي للمنتخب الإنجليزي. ولذا، إذا لم يتمكن من إيقاف زميله السابق في ليفربول خلال الأيام الثمانية المقبلة، فإن أي أمل له في استعادة مكانه في تشكيلة توماس توخيل لكأس العالم سينتهي بالتأكيد.