Diaz test will decide Trent's England fate
Thomas Hindle

يجب على ترينت ألكسندر-أرنولد أن يوقف لويس دياز المتألق في مباراة ريال مدريد المثيرة ضد بايرن ميونيخ - وإلا فليودع آماله في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم

ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

كانت تلك إحدى التمريرات التي لا يستطيع تمريرها سوى ترينت ألكسندر-أرنولد. كان ليفربول يعاني في محاولة اختراق دفاع توتنهام في ديسمبر 2024، حيث صمد «السبيرز» بقوة لمدة 23 دقيقة رغم موجات الضغط المتتالية. ثم أرسل ألكسندر-أرنولد التمريرة القاتلة. انطلق من الجناح الأيمن، وخلق الزاوية المثالية، وأرسل عرضية قوية بين قلبين الدفاع، لتصل مباشرة إلى رأس لويس دياز.

بعد أن سجل الهدف، انطلق دياز مسرعًا احتفالاً قبل أن يدعو ألكسندر-أرنولد للانضمام إليه. وكانت إحدى الصور التي بقيت عالقة في الأذهان من ذلك الموسم، في النهاية، هي دياز وهو يتظاهر بتلميع حذاء ألكسندر-أرنولد، وذلك بسبب سعادة الكولومبي الغامرة بتمريرة زميله الحاسمة.

لسوء حظ العديد من مشجعي ليفربول، أصبحت تلك العلاقة شيئاً من الماضي. بعد ما يقرب من 18 شهراً، يمارس كلا اللاعبين مهنتهما الآن في مكان آخر. يدخل ألكسندر-أرنولد ويخرج من التشكيلة الأساسية في ريال مدريد، بينما يستمتع دياز بأفضل عام في مسيرته مع بايرن ميونيخ.

في الواقع، هذه قصة مسيرتين اتخذتا مسارات مختلفة. غادر ألكسندر-أرنولد ليفربول في أوج عطائه، وكان من المتوقع أن ينطلق بمجرد وصوله إلى العاصمة الإسبانية. أما دياز، فقد غادر ليفربول وكأنه مشروع إعادة تأهيل - لاعب أراد الرحيل وحصل على فرصة ثانية، لكنه لا يزال أمامه الكثير ليثبته.

لكن العكس هو ما حدث. فقد عانى ألكسندر-أرنولد، سواء بسبب الإصابات أو المشاكل التكتيكية في البداية. أما دياز، الذي حصل على مساحة أكبر من أي وقت مضى للتحرك وابتكار الفرص والتسجيل، فيجعل الدوري الألماني يبدو سهلاً للغاية. ويوم الثلاثاء، سيتواجهان وجهاً لوجه.

يخوض ألكسندر-أرنولد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليس فقط مع بقاء الشكوك حوله في مدريد، ولكن أيضًا مع عدم اليقين الكبير بشأن مكانه في الترتيب الهرمي للمنتخب الإنجليزي. ولذا، إذا لم يتمكن من إيقاف زميله السابق في ليفربول خلال الأيام الثمانية المقبلة، فإن أي أمل له في استعادة مكانه في تشكيلة توماس توخيل لكأس العالم سينتهي بالتأكيد.

    توافق فوري

    أضفى وصول دياز إلى ميرسيسايد في يناير 2022 حيوية إضافية إلى ليفربول. كان من الواضح أن ساديو مانيه من المرجح أن يغادر النادي في نهاية ذلك الموسم، وبينما كان توتنهام مستعدًا للتحرك لضم دياز بعد بعض العروض الرائعة التي قدمها مع بورتو، سارع ليفربول إلى إبرام الصفقة مبكرًا لضمان تأمين خطة خلافة مانيه قبل أن يغادر السنغالي أنفيلد.

    قال ألكسندر-أرنولد عن دياز بعد أسبوعين من دفع الريدز ما يقارب 50 مليون يورو لضم الجناح: "من المثير دائمًا عندما نضم لاعبًا جديدًا أن نرى كيف سيتأقلم، وكيف يلعب، وكيف يتدرب، وما هي شخصيته، لكنه تأقلم على الفور".

    من المؤكد أن تكيف دياز مع الدوري الإنجليزي الممتاز استغرق بعض الوقت، لكن تفاهمه مع ألكسندر-أرنولد كان فوريًا. لم يمرر الظهير الأيمن له سوى ثلاث تمريرات حاسمة خلال المواسم الثلاثة التي قضياها معًا في ميرسيسايد، لكن التفاهم الإبداعي بينهما كان واضحًا منذ البداية. كان من المشاهد المألوفة مع تطور تكتيكات يورغن كلوب في ليفربول أن يتوغل ألكسندر-أرنولد إلى الداخل ويرسل تمريرة طويلة إلى الجانب الأيسر، حيث كان دياز يركض بفارغ الصبر لاستلامها.

    وبالطبع، حقق الاثنان نجاحاً هائلاً على أرض الملعب. خلال ثلاثة مواسم ونصف معاً، فازا بكأسين للدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري الدرجة الأولى.

    النجاح في ألمانيا

    أثار الأمر بعض الدهشة عندما أنفق بايرن ميونيخ، الذي لطالما كان مترددًا في إنفاق المبالغ الضخمة خارج الدوري الألماني، مبلغ 70 مليون يورو لضم دياز في يوليو. ومع تعرض جمال موسيالا لإصابة مروعة في كأس العالم للأندية، كان هناك فراغ في هجوم بايرن ميونيخ كان لا بد من سده على المدى القصير، لكن الأمر بدا مع ذلك وكأنه استثمار ضخم في لاعب سيبلغ 29 عامًا في يناير.

    لكن فينسنت كومباني كان لديه رؤية، وسارت الأمور على ما يرام حتى الآن. يظل هاري كين أفضل هداف في أوروبا، لكنه لا يزال يتمتع بالحرية في التحرك والتراجع إلى العمق لتوزيع التمريرات. وعندما يفعل ذلك، يستخدم دياز سرعته الخاطفة للانطلاق من الخلف. ولكن عندما تلجأ الفرق إلى التراجع الدفاعي، لا يزال دياز يمتلك المهارة اللازمة لإيجاد المساحات، وإرسال العرضيات، وتمرير الكرة إلى زملائه. وهذا ما أشار إليه كين منذ أغسطس.

    قال كين بعد أن ساعده دياز مرتين في مباراة ر.ب. لايبزيغ: "لوتشو، كما تعلم، لم تمر سوى بضعة أسابيع، لكنني أشعر أن بيننا تفاهم فوري". "لقد قدم لي تمريرتين حاسمتين اليوم [و] أنهى هدفه بشكل رائع حقًا".

    ولم يتباطأ دياز منذ ذلك الحين. فقد سجل الآن 40 مساهمة في الأهداف في جميع المسابقات، بمتوسط 1.08 مساهمة في الأهداف لكل 90 دقيقة. وكلاهما أفضل رقم في مسيرته، ويقارب ضعف ما حققه في موسمه الأخير مع ليفربول.

    مشاكل البداية

    أما ألكسندر-أرنولد، فقد واجه صعوبات في الانطلاق. دفع ريال مدريد 10 ملايين يورو لفسخ عقد الظهير مبكراً حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية والتأقلم مع متطلبات تشابي ألونسو في أسرع وقت ممكن. لكن بعد فترة صيفية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، تعرض ألكسندر-أرنولد لإصابة في أوتار الركبة في أوائل سبتمبر أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

    تبع ذلك إصابة عضلية أخرى في ديسمبر أبقته على مقاعد البدلاء لمدة شهرين آخرين، وبحلول ذلك الوقت كان ألونسو قد أُقيل من منصبه، بينما تولى المسؤولية ظهير أيمن آخر سابق في ليفربول، ألفارو أربيلوا.

    يجد ألكسندر-أرنولد الآن، متأخراً، أقدامه تحت قيادة أربيلوا، الذي اتخذ نهجاً أكثر تحرراً فيما يتعلق بالتشكيلات التكتيكية مقارنة بسلفه. وضع أربيلوا ثقته في الشباب، وسمح، في الغالب، لأفضل لاعبيه بتحديد الأمور بأنفسهم، تماماً كما فعل كارلو أنشيلوتي قبل فترة ولاية ألونسو القصيرة.

    بالنسبة لألكسندر-أرنولد، كان ذلك يعني تعلم كيفية اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم على الفور، لكنه يحتاج إلى مباريات منتظمة للقيام بذلك. لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سوى 754 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الرغم من أنه قدم أربع تمريرات حاسمة، بما في ذلك اثنتان في آخر مباراتين له، إلا أنه لا يزال يبدو وكأنه لاعب لا يزال يتأقلم مع نادٍ جديد.

    هذا أمر طبيعي بالطبع. قضى ألكسندر-أرنولد كامل مسيرته الاحترافية حتى الصيف الماضي في ميرسيسايد، حيث كان عنصراً أساسياً في آلة تعمل بسلاسة. هنا، هناك عدد أقل من الضوابط، حيث أن كرة القدم في مدريد أكثر ارتجالاً. لم يتكيف ألكسندر-أرنولد بعد بشكل كامل مع مثل هذه البيئة.


    لا تزال هناك مشكلات دفاعية

    بالنسبة لألكسندر-أرنولد، تعني هذه الثقة تقبُّل بعض نقاط ضعفه. فقد طُرحت مشاكله الدفاعية مرارًا وتكرارًا - وربما تم المبالغة فيها قليلاً. ألكسندر-أرنولد ليس مدافعًا سيئًا ظاهريًا، لكنه يرتكب أخطاء واضحة جدًّا يستغلها المحللون، سواء المحترفون منهم أو الهواة.

    في بعض الأحيان، لا يزال ألكسندر-أرنولد يبدو تمامًا كما هو، لاعب وسط تم تحويله ولم يتلقَ تدريبًا كلاسيكيًا على القوة الدفاعية المطلوبة من الظهير. ربما يكون السبب الوحيد وراء التدقيق الشديد في مشاكله في الجانب الآخر هو فعاليته الكبيرة في الهجوم.

    لكن هذا لا يعني أنه يجب التغاضي عن هذه الأخطاء. خلال فترة لعبه مع ليفربول، كانت الفرق تستغل الجناح الأيمن للريدز بشكل روتيني. وقد عدّل ليفربول أسلوبه وفقًا لذلك، حيث كان هناك دائمًا لاعب وسط يتواجد خلف الإنجليزي لتوفير التغطية، سواء تحت قيادة كلوب أو أرني سلوت. صحيح أن ألكسندر-أرنولد كان نقطة ضعف دفاعية، لكن ليفربول كان، في الواقع، يضع لاعبين اثنين لمراقبة أي لاعب يُكلف بمراقبته.

    لم يمنحه ريال مدريد نفس الرفاهية، وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة. عانى ألكسندر-أرنولد من جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وارتكب خطأين فادحين ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني. وفي يوم السبت، أدى فشله في اللحظات الأخيرة في مراقبة أحد لاعبي مايوركا إلى تعرض "البلانكوس" لخسارة محرجة وجهت ضربة قوية لآمالهم في الفوز باللقب.

    وكانت الصحافة الإسبانية قاسية عليه، حيث انتقدت صحيفة ماركا أداء ألكسندر-أرنولد الدفاعي في الهزيمة الأخيرة أمام سيلتا: "يعرف أي شخص يشاهد ليفربول بانتظام أن ترينت ليس بالضبط لاعبًا دفاعيًا؛ تكمن قوته في التقدم إلى الأمام وتوزيع الكرة بتمريراته الرائعة. لكن الدفاع؟ انسوا الأمر، كما ثبت مرة أخرى مع الهدف الأول لسيلتا. السؤال الوحيد هو ما إذا كان لا يعرف كيف يفعل ذلك أم أنه ببساطة لا يريد. لذا، إذا كنت من مشجعي ريال مدريد، فلا تغضب من الظهير الإنجليزي إذا لم تعجبك أدائه الدفاعي. بل إذا كان هناك من يجب أن تغضب منه، فليكن من وقع معه".

    كأس العالم على المحك

    لم يكن من الممكن أن تأتي تلك الأخطاء الأخيرة في وقت أسوأ من هذا بالنسبة لألكسندر-أرنولد فيما يتعلق بمشاركته في كأس العالم. فلم يختره توخيل للمشاركة في مباريات إنجلترا الودية ضد أوروغواي واليابان في مارس، وهو قرار أثار انقساماً في الآراء بين المشجعين ووسائل الإعلام. رفض توخيل الاقتراح القائل بأن ألكسندر-أرنولد يجب أن يكون جزءًا تلقائيًا من تشكيلته، واعترف بأن استبعاد الظهير الأيمن كان قرارًا "صعبًا"، لكنه أصر على أنه اتخذ هذا القرار لأسباب "رياضية". وبصراحة، لا يرى توخيل أن لاعب ليفربول السابق مناسب تمامًا لفريقه.

    الكثير ممن غضبوا من هذا القرار لا يشاهدون ريال مدريد أسبوعًا بعد أسبوع. لو فعلوا ذلك، لقالوا إن ألكسندر-أرنولد ليس في أفضل حالاته. وربما يمكن لمن يقفون إلى جانب ألكسندر-أرنولد أيضًا أن ينظروا إلى نظام توخيل ويعترفوا بأن الظهير الذي يتمتع بصفات دفاعية أفضل هو الأنسب بكثير لرؤية كرة القدم التي يتبناها الألماني.

    لذلك، فإن الوقت ينفد أمام ألكسندر-أرنولد لإثبات أنه يستحق العودة هذا الصيف. ومن المؤكد أن تقديم أداء جيد أمام أحد أفضل الجناحين في العالم في مباراة حاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سيساعده كثيرًا في إثبات جدارته. لكنه إذا تعرض للفضح، فإن أي أمل كان لديه في العودة قد ينتهي، ما لم يتعرض لاعبون آخرون للإصابة في خطة توخيل.

    من الأصدقاء إلى الأعداء

    في المرحلة الحاسمة من أكثر المسابقات نخبةً في كرة القدم، تُعد المواجهات الفردية هي العامل الحاسم. ولا شك أن بايرن ميونيخ قد ركز على الجانب الأيمن لريال مدريد باعتباره نقطة ضعف يمكنهم استغلالها. وبالطبع، تكمن المفارقة الكبرى هنا في أن لديهم في دياز اللاعب الذي ربما يكون الأكثر تأهيلاً لمواجهة ألكسندر-أرنولد. لا يسع المرء إلا أن يتخيل عدد المرات التي واجه فيها الاثنان بعضهما البعض في التدريبات؛ فإذا كان هناك من يعرف كيف يندفع ويتفادى ألكسندر-أرنولد، فهو اللاعب الذي سيقوم بمراقبته طوال 90 دقيقة.

    "لا أريد أن أقول إن المباريات الأخرى أقل أهمية، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الضجة حول مباراة ما وتكون الأنظار موجهة إليها، تعلم أنك يجب أن تقدم أداءً جيدًا. عندما تلعب لنادٍ مثل هذا، فإن التوقعات هي أن عليك الفوز"، قال ألكسندر-أرنولد عقب فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في دور الـ16. وبينما يجب أن تكون إنجازات الفريق دائمًا في مقدمة اهتماماته، فإنه يدرك جيدًا مدى أهمية هذا الأسبوع بالنسبة له شخصيًا.