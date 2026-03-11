يجب إلغاء هذه القاعدة السخيفة على وجه السرعة! البطاقات الصفراء "المخادعة" التي حصل عليها بايرن ميونيخ لجوشوا كيميش ومايكل أوليس يجب أن توقظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

ما يثير الغضب هو أنه من السهل جدًا منع كيميش وأوليس من الوصول إلى موقف يضطرهما إلى التمثيل على أرض الملعب. يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن يغير بشكل جذري لوائحه المتعلقة بحظر اللعب بسبب الحصول على بطاقات صفراء في مسابقات الكأس الدولية. في الواقع، لا يوجد ما يمنع من إلغاء هذا الحظر تمامًا، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى حل وسط في البداية، على سبيل المثال، تحديد أن أي لاعب يحصل على ست بطاقات صفراء في أول عشر مباريات من موسم دوري أبطال أوروبا سيتم حظره من اللعب لمباراة واحدة. وهذا كل شيء.

سيكون من الأكثر اتساقاً التخلي عنها تماماً. لحسن الحظ، تم التنازل عن عقوبة الحرمان من اللعب بسبب البطاقات الصفراء في المباريات النهائية منذ سنوات. لنتذكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، عندما اضطر ثلاثة لاعبين أساسيين في كل من بايرن ميونيخ (هولجر بادستوبر، ديفيد ألابا ولويز غوستافو) وتشيلسي (راؤول ميريليس، برانيسلاف إيفانوفيتش وراميريز) إلى مشاهدة أكبر مباراة في كرة القدم للأندية على مستوى العالم لأنهم حصلوا على عدد كبير من البطاقات الصفراء في المسابقة السابقة.

"هذا لا يمكن أن يكون في مصلحة كرة القدم"، انتقد المدرب الألماني آنذاك يواكيم لوف. وطالب كارل-هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ آنذاك، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بإعادة النظر في هذا الأمر، وهو ما حدث في نهاية المطاف.

لحسن الحظ، لم يعد من الممكن اليوم أن يفوت لاعب نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الحصول على بطاقات صفراء، حيث يتم حذف جميع البطاقات الصفراء بعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ولكن في الوقت الحالي، يجب المضي قدمًا وإلغاء الحظر بسبب البطاقات الصفراء مسبقًا أو على الأقل جعله أمرًا مستبعدًا للغاية. وبدلاً من ذلك، يجب الاكتفاء بعواقب الإنذار في المباراة المعنية: فاللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء يجب أن يحرص في المواجهات التالية على عدم الحصول على إنذار ثانٍ ليتم طرده من الملعب بالبطاقة الصفراء الحمراء. وهذا يجب أن يكون قيدًا كافيًا!