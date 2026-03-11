كان ما حدث في الشوط الثاني من مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين أتالانتا بيرغامو وبايرن ميونيخ أمراً غريباً. اضطر جوشوا كيميش ومايكل أوليس إلى التصرف بشكل غير رياضي، لكن ذلك لم يضرهما بل أفادهما. وبصراحة، يمكن القول إن من الأفضل إيقافهما مباشرة عن المشاركة في إحدى مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي، بدلاً من إعطائهما بطاقة صفراء "حقيقية" أخرى.
يجب إلغاء هذه القاعدة السخيفة على وجه السرعة! البطاقات الصفراء "المخادعة" التي حصل عليها بايرن ميونيخ لجوشوا كيميش ومايكل أوليس يجب أن توقظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)
ما يثير الغضب هو أنه من السهل جدًا منع كيميش وأوليس من الوصول إلى موقف يضطرهما إلى التمثيل على أرض الملعب. يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن يغير بشكل جذري لوائحه المتعلقة بحظر اللعب بسبب الحصول على بطاقات صفراء في مسابقات الكأس الدولية. في الواقع، لا يوجد ما يمنع من إلغاء هذا الحظر تمامًا، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى حل وسط في البداية، على سبيل المثال، تحديد أن أي لاعب يحصل على ست بطاقات صفراء في أول عشر مباريات من موسم دوري أبطال أوروبا سيتم حظره من اللعب لمباراة واحدة. وهذا كل شيء.
سيكون من الأكثر اتساقاً التخلي عنها تماماً. لحسن الحظ، تم التنازل عن عقوبة الحرمان من اللعب بسبب البطاقات الصفراء في المباريات النهائية منذ سنوات. لنتذكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، عندما اضطر ثلاثة لاعبين أساسيين في كل من بايرن ميونيخ (هولجر بادستوبر، ديفيد ألابا ولويز غوستافو) وتشيلسي (راؤول ميريليس، برانيسلاف إيفانوفيتش وراميريز) إلى مشاهدة أكبر مباراة في كرة القدم للأندية على مستوى العالم لأنهم حصلوا على عدد كبير من البطاقات الصفراء في المسابقة السابقة.
"هذا لا يمكن أن يكون في مصلحة كرة القدم"، انتقد المدرب الألماني آنذاك يواكيم لوف. وطالب كارل-هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ آنذاك، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بإعادة النظر في هذا الأمر، وهو ما حدث في نهاية المطاف.
لحسن الحظ، لم يعد من الممكن اليوم أن يفوت لاعب نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الحصول على بطاقات صفراء، حيث يتم حذف جميع البطاقات الصفراء بعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ولكن في الوقت الحالي، يجب المضي قدمًا وإلغاء الحظر بسبب البطاقات الصفراء مسبقًا أو على الأقل جعله أمرًا مستبعدًا للغاية. وبدلاً من ذلك، يجب الاكتفاء بعواقب الإنذار في المباراة المعنية: فاللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء يجب أن يحرص في المواجهات التالية على عدم الحصول على إنذار ثانٍ ليتم طرده من الملعب بالبطاقة الصفراء الحمراء. وهذا يجب أن يكون قيدًا كافيًا!
الطرد الأصفر الغريب الذي تلقّاه بايرن ميونيخ يثبت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يجب أن يعيد النظر في سياسة الطرد الأصفر.
كما أن جدول المباريات المزدحم – خاصة بالنسبة للفرق الكبرى التي تصل إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا – يدعم إلغاء أو تعديل عقوبة الحرمان بسبب البطاقات الصفراء. يجب تجنب إضافة عقوبة الحرمان بسبب البطاقات الصفراء إلى الإصابات أو الحرمان بسبب البطاقات الحمراء. وهذا من شأنه أن يصب في مصلحة كرة القدم.
ثم هناك الحالتان الصريحتان اللتان حدثتا مساء الثلاثاء في بيرغامو. بعد أن سجل أوليس الهدف الخامس في الدقيقة 64، وبذلك حسمت المباراة بعد مرور الثلث الأول من إجمالي 180 دقيقة، تحول التركيز عن كرة القدم إلى السؤال التالي: كيف تمكن أوليس وكيميش ودايوت أوبامكانو من الحصول على بطاقتهم الصفراء الثالثة في المسابقة الحالية، وبالتالي تفويت مباراة الإياب ضد أتالانتا التي أصبحت الآن عديمة الأهمية من الناحية الرياضية، وليس إحدى المباريات المهمة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي؟
على أي حال، كان الخبراءفي قناة Prime TV وبطل العالم ماتس هوملز وكريستوف كرامر متشوقين لمعرفة ما إذا كان أوبامكانو سيحصل أيضًا على البطاقة الحمراء التي كان يتوق إليها. في النهاية، "فشل" الفرنسي، بينما تساهل الحكم إسبن إسكاس مع أوليس في الدقيقة 77، عندما استغرق وقتًا طويلاً بشكل مثير للسخرية في تنفيذ ركلة ركنية.
كان الأمر أكثر إثارة بالنسبة لكيميش. في الدقيقة 83، رفض لاعب الوسط تنفيذ ركلة حرة وتظاهر بالبحث عن زميل له لتمرير الكرة إليه. وبما أن إسكاس، الذي كان على علم بالطبع، تردد طويلاً قبل أن يرضخ، سبقه يونس موسى لاعب أتالانتا، الذي ركض بسرعة جنونية نحو كيميش ودفعه. كان من المفهوم أن موسى، الذي حصل هو الآخر على بطاقة صفراء، قد اعتبر انتظار كيميش الطويل، الذي كان له دافع واضح، عدم احترام. وعلى الرغم من أنه من المفهوم أن كيميش وأوليس تصرفا على هذا النحو، إلا أن ذلك يشهد في الواقع على عدم روح رياضية من وجهة نظر أتالانتا. ومن المزعج أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فرض عليهم قواعد لتصرفاتهم.
بايرن ميونيخ: هل يواجه كيميش وأوليس نفس مصير راموس؟
ما جعل الأمر أكثر غرابة: بعد صافرة النهاية، لم يستطع كيميش حتى الاعتراف بفعلته وتفسيرها بغمزة، بل اضطر إلى إلقاء بيان معد مسبقًا بجدية تامة أمام الميكروفون. "في الواقع، لم يكن ذلك ضروريًا. كنت أبحث عن نقطة تمرير مناسبة. لا تريد أن تلعب في ظل الضغط. الخصم ترك توم (بيشوف) حرًا بعض الشيء. كان لدي شعور أنهم يتركونه حرًا فقط ليضغطوا عليه بعد ذلك"، قال نجم بايرن ميونيخ في برنامج Prime.
الخلفية: لم يكن مسموحًا لكيميش وجميع المسؤولين الآخرين في بايرن ميونيخ الاعتراف بأنهم حصلوا على البطاقات الصفراء عن قصد. ففي عام 2019، أوقفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) المدافع السابق لريال مدريد سيرجيو راموس لمباراتين، لأنه أشار بعد فوز ريال مدريد 2-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أياكس أمستردام، إلى أنه حصل عمدًا على بطاقة صفراء ثالثة قبل نهاية المباراة. في ذلك الوقت، انقلب الأمر عليه بشكل مزدوج: كان راموس واثقًا من تأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي، ولذلك فضل أن يغيب عن مباراة الإياب ضد أياكس بسبب الإيقاف. لكنه لم يُكشف فحسب ويُوقف لمباراتين، بل خسر ريال مدريد بدونه مباراة الإياب على أرضه بنتيجة 1-4 وخرج من البطولة.
لن يحدث هذا بالتأكيد لبايرن ميونيخ بدون كيميش وأوليس في المباراة ضد أتالانتا الأسبوع المقبل بعد الفوز الكبير 6:1 خارج أرضه. وسيكون من السخف أن تتصرف UEFA بنفس الطريقة مع نجوم بايرن ميونيخ كما فعلت مع راموس في ذلك الوقت، وتجبر اثنين من أفضل لاعبي بايرن ميونيخ على مشاهدة مباراة ربع النهائي المثيرة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي. بدلاً من ذلك، يجب التعامل بسرعة مع القاعدة التي جعلت هذه الحالة الغريبة جذابة لكيميش وأوليس.
الطريق المحتمل لبايرن ميونيخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
التاريخ الجولة الخصم 18 مارس دور الـ16، مباراة الإياب أتالانتا بيرغامو (على أرضه) 7 أو 8 أبريل ربع النهائي، مباراة الذهاب ريال مدريد أو مانشستر سيتي (خارج أرضه) 14 أو 15 أبريل ربع النهائي، مباراة الإياب ريال مدريد أو مانشستر سيتي (على أرضه) 28 أو 29 أبريل نصف النهائي، مباراة الذهاب باريس سان جيرمان / تشيلسي / غلطة سراي / ليفربول (خارج أرضه) 5 أو 6 مايو نصف النهائي، مباراة الإياب باريس سان جيرمان / تشيلسي / غلطة سراي / ليفربول (على أرضه)