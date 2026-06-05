"يجب أن نواجه الأفضل.. وميسي لا يجب أن يخيفنا".. أسطورة إنجلترا يتذكر مواجهات رونالدو في كأس العالم!

وتنطبق هذه العقلية أيضًا على البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عامًا. فقد كان نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد شوكة في جانب إنجلترا من قبل، حيث ساهم في إقصائها بركلات الترجيح من بطولة يورو 2004 وكأس العالم 2006.

هل يمكن للأسود الثلاثة الاستغناء عن لقاء جديد في بطولة كبرى أخرى؟ أضاف فاولر عندما طُرح عليه هذا السؤال: "ربما كانت البرتغال عدوًا لإنجلترا، بوجوده في البطولات والمباريات المختلفة على مر السنين.

"مهما حدث في كأس العالم، سواء كانت الأرجنتين أو البرتغال، أعتقد أنه عليك مواجهة الفرق على أي حال. عليك أن تلعب ضد أفضل الفرق، وعليك أن تكون قادراً على المنافسة بالطبع. أنا أحدهم - الأمر يشبه، على سبيل المثال، كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا، حيث يقول الناس دائماً إنك لا تريد أن تواجه الفرق الكبيرة في الأدوار الأولى. كنت أستمتع بذلك، إذا كنت صادقاً تماماً، لأنه عليك هزيمتهم في وقت ما، وعليك أن تلعب ضدهم في وقت ما.

"ستكون مباراة صعبة، أنت تعلم ذلك، ولكن إذا كانت لديك طموحات حقيقية في أن تكون الأفضل، لا أعتقد أن الوقت الذي تلعب فيه ضدهم يهم، ولكن عليك أن تخرج إلى الملعب وتهزم الأفضل على أي حال. وإذا كان ذلك هو البرتغال، فليكن. وإذا كان ذلك هو البرازيل أو إسبانيا أو حتى أوروجواي والأرجنتين، فعليك أن تثق بنفسك وأعتقد أن هذا ما ستفعله منتخب إنجلترا."