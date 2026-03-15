"يجب أن نضع له إطارًا" - هدف أردا غولر "الرائع" كان يستحق ثلاثة أضعاف سعر التذكرة، حسبما قال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا
لحظة سحرية لغولر
انطلق غولر، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني ليمنح فينيسيوس جونيور قسطًا من الراحة، نحو كرة طائشة بالقرب من دائرة الوسط، ورفع رأسه فلاحظ أن ماتياس ديتورو قد خرج عن خط مرماه. ودون تردد، أطلق لاعب الوسط التركي تسديدة دقيقة من مسافة 68.6 مترًا، حلق بها الكرة في سماء البرنابيو قبل أن تستقر في شباك المرمى. وكان ريال مدريد قد تقدم في النتيجة بهدفين سجلهما أنطونيو روديجر وفيديريكو فالفيردي ودين هويجن.ولم يقلص هدف مانويل موران إيبانيز في مرماه الفارق سوى إلى النصف.
أربيلوا يشيد بهدف غولر
بعد المباراة، أمطر أربيلوا تلميذه بالثناء. وأدلى مدرب ريال مدريد، الذي بدا متأثراً بشكل واضح بالأداء الفني، بتصريح لا يُنسى خلال مؤتمره الصحفي. «يجب أن تحضر إطاراً وتضع الصورة فيه. إنه أمر غير عادي. رائع. لقد رأيت الجميع يرفعون أيديهم بدهشة، وأنا أيضًا. الأمر يستحق أن تدفع ثمن تذكرة، أو اثنتين أو ثلاث، لترى ما فعله"، قال أربيلوا للصحفيين.
عودة «لا فابريكا»وبصرف النظر عن التألق الفردي الذي أظهره غولر، بدا أربيلوا متأثراً بشكل واضح بمشاركة خمسة لاعبين من خريجي أكاديمية النادي على أرض الملعب. وباعتباره قد تدرج في صفوف الأكاديمية بنفسه قبل أن يعود لقيادة الفريق من مقاعد البدلاء، وصف المدافع السابق هذه الأمسية بأنها ذروة مهنية في مسيرته التدريبية.
وأضاف: "أعتقد أنني سأموت سعيداً بعد ليلة مثل هذه. بالنسبة لشخص تدرج في نظام الشباب ووصل إلى الفريق الأول بعد قضاء سنوات عديدة هناك... انظروا، كنت أتحدث للتو مع يانيز وأغوادو، اللذين كانا أول لاعبين دربتهم عندما كانا في سن 13 أو 14 عاماً، والقدرة على منحهما فرصة اللعب في البرنابيو هي حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. أضف إلى ذلك كارفاخال، اللاعب المحلي النموذجي، وكذلك فران، تياجو، سيزار، جون... إنه أمر لا يوصف. أنا سعيد جدًا وفخور. الأمر لا يتعلق فقط بإشراكهم، بل بكيفية لعبهم. لقد دربتهم جيدًا، لأنهم أظهروا الكثير من الموهبة والجودة والشخصية. إنها أخبار رائعة. وجميعهم قدوة رائعة".
التطلع إلى مباراة مانشستر سيتي
يمنح هذا الفوز دفعة معنوية هائلة قبل مباراة الإياب الصعبة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي - وهي المواجهة التي يتقدم فيها «البلانكوس» بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين. لا يزال أربيلوا حذراً من قوة بطل إنجلترا، لكنه يعتقد أن العزيمة التي أظهرها الفريق أمام إلتشي والعودة المحتملة لكيليان مبابي قد توفران الميزة اللازمة في هذه المواجهة الأوروبية. وقال: "ستكون المباراة صعبة للغاية؛ سيدفعوننا إلى أقصى حدودنا وسنضطر إلى المعاناة. لدينا تقدم جيد، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. نعلم من السنوات السابقة أنه عندما يكونون في أفضل حالاتهم، فإنهم يسحقون أي فريق. علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نحافظ على تركيزنا، وأن نخرج للفوز بالمباراة، وإلا فإننا سنعاني كثيراً"، حذر أربيلوا.
