"يجب اتخاذ إجراء جاد!" - أنطونيو كونتي يفتح الباب أمام عودته لتدريب المنتخب الإيطالي وسط حالة من عدم اليقين بشأن عقده مع نابولي

في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على ميلان مساء الاثنين، سُئل كونتي عما إذا كانت التكهنات المتزايدة تشكل مصدر تشتيت للانتباه. فبقي هادئًا، مشيرًا إلى أن الشائعات هي ببساطة جزء لا يتجزأ من طبيعة العمل كمدرب في أعلى مستويات كرة القدم الإيطالية.

""دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، كانت هناك أحاديث في وسائل الإعلام عن أنني سأغادر نابولي للانضمام إلى يوفنتوس، أليس كذلك؟" قال كونتي، وفقاً لما نقلته "فوتبول إيطاليا". "على وسائل الإعلام أن تكتب شيئاً ما، ومن الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنت رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لوضعت نفسي في الاعتبار إلى جانب الآخرين. ولأسباب عديدة، كنت سأضع كونتي في تلك القائمة."

يقترب كونتي من السنة الأخيرة من عقده مع نابولي. ومع ذلك، أكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن مستقبله مع النادي، حيث من المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى في ختام الموسم الحالي.

وأضاف: "لقد عملت بالفعل مع المنتخب الوطني وأعرف البيئة. أشعر بالفخر، لأن تمثيل بلدك أمر رائع. تعلمون جميعًا جيدًا أن عقدي مع نابولي متبقي منه عام واحد، وأنني سأجتمع مع الرئيس في نهاية الموسم لمناقشة الأمر".