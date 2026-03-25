يتصدر برايتون تشيلسي في السباق على ضم المراهق المتألق في الدوري الألماني وشقيقه الأكبر، بعد محادثات إيجابية مع والدة الثنائي
برايتون يقدم عرضًا نهائيًا لضم جناح كولونيا
وفقًا لصحيفة «سبورت بيلد»، يستعد نادي برايتون لتقديم عرض جديد لضم «الملا». وقد تابع النادي الساحلي أوضاع العائلة على مدار تسعة أشهر، وبعد رفض العروض السابقة، أصبح مستعدًا لتقديم عرض يصل قيمته إلى 35 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، وهو ما سيشكل رقمًا قياسيًا في قيمة رسوم الانتقالات الواردة إلى نادي كولونيا. يتمتع الفريق الإنجليزي بميزة واضحة، حيث إنه الطرف الوحيد المهتم بضم كل من الجناح وشقيقه مالك البالغ من العمر 20 عاماً. علاوة على ذلك، فقد أعطت والدة اللاعبين، سابرينا، التي تولت مؤخراً تمثيلهما وأنشأت شركة لإدارة الأصول، الضوء الأخضر للمفاوضات.
الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي تنضم إلى سباق الانتقالات
اكتسبت أخبار سوق الانتقالات زخماً جديداً عقب انفصال الأخوين عن وكيل أعمالهما السابق. وقد دفع هذا التغيير عدداً من الأندية الإنجليزية الكبرى إلى الاتصال بمسؤول التخطيط الفني في نادي كولونيا، تيم شتايدتن، الذي عمل سابقاً في نادي وست هام. ويُعد تشيلسي، الذي ذكرت صحيفة «سبورت بيلد» أنه اتصل بشتايدتن، ومانشستر سيتي من بين الأندية الكبرى التي تراقب الصعود السريع لهذا اللاعب الشاب، إلى جانب عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ.
على الرغم من الضغط المتزايد، يصر المدير الرياضي توماس كيسلر على أن النادي الألماني لا يزال هادئًا تمامًا بشأن الوضع. يخططون لاستغلال فترة التوقف الدولية الحالية لوضع استراتيجية داخلية واضحة بشأن بيع محتمل وتحديد الحد الأقصى الذي يمكنهم قبوله في المفاوضات.
إدارة التوقعات في ظل التقييمات الضخمة
يتمتع نادي كولونيا بموقف تفاوضي قوي، بعد أن ربط نجمه البارز بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، والذي لا يتضمن، بشكل حاسم، أي بند للإفراج. وسيتعين على أي نادٍ مهتم به أن يفي بالتقييم المالي للنادي بالكامل. وتطرق كيسلر إلى التكهنات المكثفة المحيطة باستراتيجية النادي، قائلاً: "لقد قمنا عمداً بربط سعيد بالنادي بعقد طويل الأمد قبل بداية الموسم لأننا مقتنعون بتطوره ولدينا خطة واضحة له. وفي الوقت نفسه، فإن التعامل مع الأمور المتعلقة بالسوق هو جزء من عملنا. ونحن نقوم بذلك بجدية وبالهدوء اللازم. بالنسبة لنا، ينصب التركيز على أن سعيد جزء مهم من مفهومنا الرياضي، ونتوقع أن يواصل مسيرته مع نادي كولن".
المدير يركز على تطوير اللاعبين داخل الملعب
في حين تحتل قيمة الصفقة البالغة 35 مليون يورو عناوين الأخبار، يظل لوكاس كواسنيوك، مدرب كولونيا، مركزاً على تنمية المهارات الكروية للاعب الشاب. وقد حقق المهاجم موسمًا مثمرًا، حيث سجل 10 أهداف على الرغم من مشاركته في كثير من الأحيان كبديل مؤثر. وشدد كواسنيوك على الأهمية المطلقة للصبر، موضحًا: "في النهاية، الأمر يتعلق دائمًا باللاعب، وكيف يمكننا دمج سعيد الملا في الهيكل العام وفي نفس الوقت تشجيعه وتحفيزه، لأنه ببساطة موهبة رائعة. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد في الماضي. هذا ما أراه في ملعب التدريب: أن الفتى مستعد تمامًا للتحسن في العديد والعديد من الجوانب. سيكون الأمر كارثيًا إذا لم يرغب في ذلك، لأنه في سن التاسعة عشرة، من المنطقي ألا تكون مثاليًا".