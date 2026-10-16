يتدرب في برشلونة .. تطورات مهمة في مستقبل موهبة مانشستر يونايتد جابرييل

وصل الصراع على ضمّ جابرييل إلى ذروته، بينما يحافظ اللاعب الإنجليزي الشاب حاليًا على جاهزيته البدنية في كاستيلديفيلس، وهي مدينة ساحلية تقع على مشارف برشلونة.

وبحسب سبورت، فإن صانع الألعاب المهاجم يستغل المرافق المحلية لتنفيذ برنامج تدريبي شاق، حيث يبدأ حصصه في كثير من الأحيان تحت الأضواء الكاشفة في السابعة صباحًا. وتهدف هذه التدريبات عند شروق الشمس إلى الحفاظ على لياقة اللاعب المراهق في أفضل حالاتها البدنية، في وقت يدرس فيه العروض المهمة المطروحة أمامه حاليًا من مختلف أنحاء القارة.

ولا يتدرب جابرييل بمفرده، إذ سافر بصحبة شبكة دعم متكاملة لضمان استمرار تطوره في مساره الصحيح خلال هذه الفترة الانتقالية. ويتابع جهاز فني مكوّن من سبعة أو ثمانية متخصصين، بينهم أخصائي علاج طبيعي وأخصائي تغذية متفرغ، كل خطوة يقوم بها. كما يحضر والده أيضًا للإشراف على العمل اليومي بينما يستعد الشاب للفصل المقبل في مسيرته. ويبرز هذا النهج الدقيق مدى الجدية التي يتعامل بها محيط غابرييل مع رحيله المرتقب عن أولد ترافورد.