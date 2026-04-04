AFP
ترجمه
يتحمل ألفارو أربيلوا المسؤولية "الكاملة" عن هزيمة ريال مدريد، حيث "دفع فريقه الثمن" بتلقي ضربة قوية لآماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني
أربيلوا يتحمل المسؤولية الكاملة
تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا مساء السبت في الدوري الإسباني. وتقدم مايوركا في أواخر الشوط الأول، حيث سجل مانو مورلانس الهدف الأول في الدقيقة 43. رد ريال مدريد في الشوط الثاني، حيث أدرك المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو التعادل في الدقيقة 88. لكن مايوركا انتزع فوزاً دراماتيكياً في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سجل فيدات موريكي هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم الفوز لصالح أصحاب الأرض.
وقال أربيلوا: "هذه الهزيمة هي مسؤوليتي، مسؤوليتي بالكامل وبشكل مطلق. ما أريده منهم هو أن يبدأوا بالفعل في التفكير في مباراة الثلاثاء. عندما يغادرون غرفة الملابس، تكون هذه المباراة قد انتهت بالنسبة لهم. أنا من يتخذ القرارات، ومن يختار التشكيلة، ومن يجري التبديلات، ومن يختار الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وهذه الهزيمة تقع بالكامل على عاتق مدرب ريال مدريد".
- AFP
تحدٍ كبير في الدوري الإسباني
لهذه الهزيمة تداعيات كبيرة على سباق اللقب، حيث يجد ريال مدريد نفسه الآن في موقف المطارد، في فارق نقاط قد يتسع اعتمادًا على نتيجة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد. واعترف أربيلوا بأن الطريق نحو اللقب أصبح الآن أكثر صعوبة مما كان عليه قبل انطلاق المباراة، رغم أنه رفض الاستسلام تمامًا في السباق مع بقاء عدة مباريات لم تُخض بعد.
"الأمر أصبح أصعب مما كان عليه قبل بدء المباراة"، اعترف أربيلوا. "تبقى أمامنا ثماني جولات، وكما أخبرت اللاعبين، مهما كانت حالة الدوري، فإن هدفنا التالي هو الفوز في المباريات الثماني المتبقية. وللقيام بذلك، علينا أن نلعب بشكل أفضل من اليوم وأن نقدم أداءً أعلى بكثير. كل شيء أصبح أصعب، لكن هدفنا يجب أن يبقى كما هو".
الإحباط التكتيكي والغموض
وأشار أربيلوا إلى نقص الطاقة والصبر في الشوط الثاني باعتبارهما السبب الرئيسي وراء فشل فريقه في الاستفادة من سيطرته، مشيرًا إلى أن الفريق "عوقب" بسبب عجزه عن اختراق دفاعات الخصم المنظمة.
وأوضح المدرب: "بالتأكيد كان للسياق دور، وكذلك القلق من رؤية فريقك متأخراً في النتيجة، والصبر الذي كان علينا التحلي به... لقد أغلقوا المساحات بشكل أكبر وكانوا أكثر طاقة بعد أن رأوا النتيجة لصالحهم". "أكثر ما يؤلمني هو أننا لم نقدم شوطاً ثانياً أفضل بكثير مما قدمناه. في هذا المستوى، إذا فقدت تركيزك أو افتقرت إلى الوضوح، فإنك تدفع الثمن".
- Getty Images Sport
الأنظار تتجه نحو المواجهة الحاسمة مع بايرن ميونيخ
على الرغم من النكسة المحلية، لا يملك ريال مدريد متسعاً من الوقت للتفكير في النتيجة، حيث تلوح في الأفق مباراة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ. ويعول أربيلوا على صمود فريقه ودعم جماهير البرنابيو لتغيير مسار حظوظهم في أهم مسابقة أوروبية.
وقال أربيلوا: "أعرف ما يستطيع لاعبي فريقي فعله. أعرف أنهم يدركون أهمية مباراة الثلاثاء. هناك مباريات لا يكون فيها يومك، حيث لا تسير الأمور على ما يرام. يوم الثلاثاء، ستكون المتطلبات في أقصى مستوياتها، وأنا أعرف الدعم الذي سيقدمه لنا مشجعو مدريد. معهم، يصبح كل شيء أسهل. عندما يغادرون غرفة الملابس، عليهم فقط التفكير في بايرن".