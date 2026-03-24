من أجل سلسلة الأفلام الوثائقية التي تبثها قناة «ماجنتا» بعنوان «Wontorras World Cup – الأب. الابنة. كأس العالم»، قامت وونتورا برفقة والدها يورغ برحلة استباقية إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث زارت، من بين أماكن أخرى، مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في وينستون سالم بولاية كارولينا الشمالية.
"يبدو أن هناك شكوكًا كبيرة في كلامك": الاتحاد الألماني لكرة القدم يثير التساؤلات بتحديد مقر إقامته خلال كأس العالم في الولايات المتحدة
وكان تقييمها في هذا الصدد محبطًا إلى حد ما. ففي مؤتمر صحفي عقدته قناة «ماجنتا تي في» يوم الاثنين، صرحت المذيعة قائلة: «لقد كنا هناك. وأود أن أضع علامة استفهام على ذلك. إنه اختيار مثير للاهتمام للمقر. أعتقد أنه يمكن للمرء أن يستعد جيدًا ويكون مركزًا هناك، لكن لا يوجد أي نشاط على الإطلاق في المناطق المحيطة. وهذا دائمًا ما يكون موضع تساؤل إلى حد ما».
ورد اللاعب الدولي السابق ماتس هوملز، الذي كان حاضراً أيضاً في المؤتمر الصحفي، قائلاً: "أجد أنه من الرائع أن يتردد في كلامك هذا قدر كبير من الشك." بالنسبة له كلاعب محترف سابق، كان من المهم دائماً في أي بطولة الحصول على "روح جيدة" داخل الفريق: "أن يقضي الجميع الوقت معاً."
وقد برز بشكل خاص ملعب كامبو باهيا، حيث أقامت المنتخب الألماني خلال كأس العالم 2014 التي فاز بها. "كان الجميع معاً في الخارج، يتقابلون ويقومون بأنشطة مختلفة. وقد أدى ذلك إلى خلق روح جماعية قوية"، قال هوملز.
تعرضت أماكن الإقامة في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لانتقادات
خلال بطولتي كأس العالم المحرجتين لعامي 2018 و2022، كان اختيار مقر الإقامة محط اهتمام كبير أيضًا. فقد تعرض أوليفر بيرهوف، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم آنذاك، لانتقادات شديدة بسبب مقر الإقامة الألماني في مدينة واتوتينكي الروسية، والتي ركزت على البيئة الكئيبة والموقع المنعزل. وقد وصفت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" المجمع، الذي كان مخططًا له في السابق ليكون ملاذًا حصريًا لنخبة الحزب، بأنه "يتميز بمظهر عسكري أكثر من كونه مشهدًا شاطئيًا"، مقارنةً بـ"واحة الراحة" في كامبو باهيا قبل أربع سنوات. وتحدث يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بنفسه عن "سحر مدرسة رياضية جيدة".
كما كان مقر الإقامة خلال كأس العالم في قطر في الرويس مثيرًا للجدل للغاية بسبب عزلة الموقع. كان منتخب ألمانيا هو المنتخب الوحيد الذي أقام في الطرف الآخر من البلاد تقريبًا، بينما أقام معظم المشاركين في العاصمة الدوحة. ووصفت مجلة "كيكر" ذلك بأنه "وحدة فريدة من نوعها": "ربما لم يسبق أبدًا أن كانت محيط إقامة المنتخب الألماني على مدى كيلومترات عديدة بهذه الكآبة والاتساع كما في عام 2022."
وقد تسبب ذلك أيضًا في مشاكل لوجستية. فكان على المدرب هانسي فليك أن يسافر بانتظام لمدة ساعة بالسيارة إلى الدوحة لحضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية التي تعقدها الفيفا قبل المباريات. وقبل المباراة الثانية في دور المجموعات ضد إسبانيا، لم يحضر أي لاعب بسبب صعوبة الوصول، مما تسبب في مشاكل للاتحاد الألماني مع الفيفا.
ناجلسمان يتحدث عن مقر إقامة المنتخب في كأس العالم: "الهدوء اللازم وأماكن للاسترخاء"
سيقيم فريق المدرب الوطني جوليان ناجلسمان (38 عامًا) خلال بطولة كأس العالم هذا الصيف في فندق «ذا غرايلين إستيت» في وينستون سالم. يذكر هذا العقار بصريًا بقلعة من العصور الوسطى. توزع 85 غرفة مصممة بشكل فردي على مساحة تبلغ 55 هكتارًا. تم تشييد المبنى قبل ما يقرب من 100 عام كملكية خاصة، أما اليوم فتمتلكه وتديره الجامعة المجاورة.
وقد قام ناجلسمان بنفسه بزيارة المكان عدة مرات، وكان له دور في اختيار هذا المكان. وقال عند الإعلان عن مكان الإقامة: "لقد وجدنا كفريق في "أديداس هوم جراوند" في هيرتسوجيناوراخ مكانًا يتيح لنا الالتقاء مرارًا وتكرارًا، مع توفير الهدوء والخصوصية اللازمين. وقد وجدنا هذا المزيج الآن في "ذا جرايلين إستيت" أيضًا".