يبدو أن لاعب ريال مدريد الشاب تياجو بيتارش قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله الدولي وسط صراع بين إسبانيا والمغرب
الصعود تحت قيادة أربيلوا
شهد بيتارش صعودًا صاروخيًا في صفوف ريال مدريد هذا الموسم. تحت إشراف ألفارو أربيلوا، استغل لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا الفرص التي أتيحت له في الفريق الأول، مستفيدًا من الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق ليثبت مكانه كلاعب أساسي في التشكيلة الأساسية. لم تقتصر براعته الفنية ونضجه في التعامل مع الكرة على إثارة إعجاب الجهاز الفني في مدريد فحسب، بل دفعت أيضًا العديد من المنتخبات الوطنية إلى السعي وراءه. وفي سيناريو مشابه لحالة إبراهيم دياز، الذي اختار في النهاية اللعب مع المغرب، كانت الدولة الأفريقية تراقب عن كثب وضع بيتارش على أمل إقناعه باللعب معها.
رسالة واضحة إلى الاتحاد الإسباني
في خطوة مهمة ستسعد مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، أعلن لاعب خط وسط ريال مدريد علنًا عن رغبته في تمثيل المنتخب الإسباني الأول. وقد تجلت تفانيه لهذه القضية بوضوح أثناء حديثه عن استدعائه الأخير للمنتخب تحت 21 عامًا والطريق الذي ينتظره. وفي حديثه إلى القنوات الإعلامية الرسمية للاتحاد، لم يخفِ الشاب طموحاته، قائلاً: "حلمي؟ أن أشارك لأول مرة مع المنتخب الأول وأن أفوز بالألقاب." وبالفعل، فإن بيتارش مصمم على تسلق السلم داخل الهيكل الوطني الإسباني بقوله: "إذا كنت هنا، فذلك لأنني أريد الوصول إلى القمة. خطوة بخطوة."
حملة المغرب الفاشلة لكسب التأييد
أبدى المنتخب المغربي تصميمًا شديدًا على ضم اللاعب الذي تخرج من أكاديمية ريال مدريد، والذي يحق له تمثيل المنتخب المغربي بفضل أصوله العائلية. وقد انضمت شخصيات بارزة في المعسكر المغربي إلى حملة التجنيد، حيث تحدث حارس مرمى إشبيلية السابق بونو، الذي يلعب حالياً مع الهلال، مؤخراً في محاولة لإقناع لاعب الوسط باختيار الدولة الشمال أفريقية. وبعد مباراة ضد الإكوادور، قال: "سنرحب به بأذرع مفتوحة. لديه عائلة هنا وفي إسبانيا. سيفعل ما يشعر به حقاً".
أعيش الحلم في مدريد
بالنسبة لبيتارش، كان صعوده إلى الصدارة ثمرة سنوات من العمل الجاد في فالديبيباس. ويحظى لاعب الوسط بفترة رائعة مع ناديه ومنتخب بلاده على حد سواء، مما أكسبه ثناء أربيلوا. وفي معرض حديثه عن تطوره، قال بيتارش: «أنا سعيد للغاية. أنا أعيش حلمي مع كل من ناديي والمنتخب الوطني. لقد كنت أعمل من أجل هذا منذ اليوم الذي بدأت فيه اللعب. إنه حلمي. لقد كافحت من أجله كل يوم - في التدريبات، وفي كل مباراة. والآن أصبح حقيقة".