يبدو أن سيني لامينز يوجه انتقادًا خفيًا لروبن أموريم، في الوقت الذي يثني فيه حارس مرمى مانشستر يونايتد على مايكل كاريك

تحدث لامينز بصراحة عن التحول الإيجابي الذي طرأ على الأجواء والأداء في كارينغتون منذ تولي كاريك دفة الأمور. حقق مانشستر يونايتد سلسلة نتائج رائعة تحت قيادة لاعب الوسط السابق المحبوب، حيث سجل سبع انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط في عشر مباريات، وهي سلسلة يعزوها لامينز إلى الابتعاد عن الخطط التكتيكية المفرطة في التعقيد.

وقال لـ"ذا أثليتيك": "أول شيء، منذ اليوم الأول، كان قدرته (كاريك) على توضيح كل شيء بشكل واضح وتقديم رسالة مباشرة. لم يجعل الأمر صعبًا جدًا أو معقدًا جدًا بالنسبة لنا"، في تصريح يمكن تفسيره على أنه انتقاد لمطالب أموريم التكتيكية الصارمة.