وفقًا لما أفاد به الخبير الشهير في شؤون الانتقالات ساشا تافوليري، يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد اتصل بالفعل بمستشاري جوردون. ويُقال إن النادي الألماني الحائز على أكبر عدد من الألقاب لا يستبعد حاليًا على الأقل السعي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الصيف.
يبدو أن أرسنال مستعد لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو من أجله! فهل سيدخل نادي بايرن ميونيخ السباق على ضم لاعب المنتخب الإنجليزي؟
يُعدّ ملف غوردون كلاعب هجومي سريع ومتميز في المراوغة وذو قدرة تهديفية عالية أمرًا مثيرًا للاهتمام بشكل أساسي بالنسبة لبايرن ميونيخ. علاوة على ذلك، يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عمليًا في جميع المراكز الهجومية، رغم أنه يلعب هذا الموسم مع نيوكاسل بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط.
في الخط الأمامي لهجومه، لا يحتاج بايرن ميونيخ إلى أي تعاقدات جديدة في ضوء الموسم المتميز الذي يقدمه التشكيل الأساسي الحالي المكون من مايكل أوليسي وسيرج غنابري ولويس دياز وهاري كين. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بديلان من الطراز الرفيع هما الموهبة الفذة لينارت كارل وجمال موسيالا الذي تعافى منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يضغط الأخير بشكل متزايد للانضمام إلى التشكيلة الأساسية عند عودته إلى أفضل مستوياته.
ومع ذلك، يبدو أن بايرن ميونيخ يفكر في التعاقد مع جناح أيسر جديد في الصيف، ليكون بديلاً لدياز ويخفف العبء عن الكولومبي. كما تتكرر التكهنات حول بديل لكين في مركز الهجوم، حيث يُقال إن دوسان فلاهوفيتش من يوفنتوس تورينو هو المرشح.
في حين أن جوردون لا يمانع في الانتقال إلى ميونيخ، إلا أن نيوكاسل، وفقًا لتافوليري، لا تفكر حاليًا في التخلي عن لاعب المنتخب الإنجليزي.
إن التعاقد مع أنتوني جوردون بمبلغ باهظ لن يتماشى مع استراتيجية نادي بايرن ميونيخ
علاوة على ذلك، من غير المؤكد ما إذا كان جوردون مستعدًا لتقبل دور اللاعب الاحتياطي. ومن غير المرجح أن يكون بايرن ميونيخ مستعدًا لدفع مبلغ كبير من المال مقابل لاعب احتياطي. ففي النهاية، لا يزال جوردون مرتبطًا بعقد مع نيوكاسل حتى عام 2030، ويُقال إن «المغاريب» يتوقعون الحصول على تعويض يبلغ قرابة 110 ملايين يورو في حالة بيعه.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوردون مطلوب أيضًا لدى الأندية الإنجليزية الكبرى ذات القوة المالية. في نهاية فبراير، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي أرسنال، إلى جانب ليفربول، يبحث عن المهاجم. وبحسب التقرير، فإن "المدفعجية" مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو مقابل جوردون. وهو نفس المبلغ الذي من المرجح أن يطلبه أستون فيلا مقابل مورغان روجرز، الذي يُقال إنه موضوع نقاش في ميونيخ أيضًا، وفقًا لصحيفة "ميرور".
ومع ذلك، فإن مثل هذه الانتقالات الباهظة الثمن لا تتناسب على الإطلاق مع استراتيجية التوظيف التي يفكر فيها بايرن ميونيخ للمستقبل على المدى المتوسط، حيث يريد النادي، بعد التجارب الإيجابية مع اللاعبين الذين نشأوا في أكاديميته مثل كارل أو ألكسندر بافلوفيتش، منح المزيد من الفرص للمواهب من أكاديميته الخاصة، وبالتالي إعدادهم للعب على أعلى مستوى. ويثبت فينسنت كومباني أنه المدرب المثالي لهذا الغرض، حيث يفكر، على سبيل المثال، في نويل أسيكو، العائد من هانوفر 96 في الصيف، ليكون خليفة ليون جوريتزكا في مركز خط الوسط.
وباتباع مفهوم مشابه، يُقال إن بايرن ميونيخ يبحث أيضًا عن حل داخلي ليكون بديلاً مفضلاً لدياز. وهكذا، يمكن لأريجون إبراهيموفيتش، الذي لا يزال معارًا حتى نهاية الموسم إلى فريق 1. FC هايدنهايم المقرر هبوطه، أن يتولى هذا الدور بعد عودته إلى شارع زابينر في الصيف. يقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أداءً مقنعًا في هايدنهايم، وهو لاعب أساسي دائم في فريق FCH، مما مكنه من اكتساب خبرة قيّمة في الدوري الألماني. ولا يزال إبراهيموفيتش مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027.
نيك وولتميد ينتظر دوره: أنتوني جوردون هو المهاجم الرئيسي الأول في نيوكاسل حالياً
في غضون ذلك، انتقل جوردون في مطلع عام 2023 من نادي إيفرتون إلى نيوكاسل مقابل 45,6 مليون يورو. وقد لفت اللاعب المولود في ليفربول الأنظار هذا الموسم على الصعيد الدولي بشكل خاص، حيث سجل عشرة أهداف في اثنتي عشرة مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا. وقد لعب جوردون في بعض المباريات إلى جانب نيك وولتميد، لكنه استحوذ مؤخرًا بشكل متزايد على مركز الهجوم في نيوكاسل على حساب اللاعب الدولي الألماني.
لعب جوردون حتى الآن 17 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي (سجل هدفين). في تصفيات كأس العالم، أشركه المدرب توماس توخيل في بعض المباريات منذ البداية، وبلغ مجموع مشاركاته خمس مباريات في الطريق إلى الدور النهائي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل هدفاً في أكتوبر في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 في لاتفيا. فرص جوردون في الحصول على مكان في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم جيدة، حيث ستواجه "الأسود الثلاثة" كرواتيا وغانا وبنما في دور المجموعات.
مهاجمو نادي بايرن ميونيخ
اللاعب
المركز
العمر
مدة العقد حتى
جمال موسيالا
لاعب وسط هجومي
23
2030
لينارت كارل
لاعب وسط هجومي
18
2029
مايكل أوليسي
الجناح الأيمن
24
2029
لويس دياز
الجناح الأيسر
29
2029
سيرج غنابري
لاعب وسط هجومي / جناح أيمن / جناح أيسر / مهاجم
30
2028
هاري كين
مهاجم
32
2027
نيكولاس جاكسون
مهاجم
24
2026 (معار من تشيلسي)