يبدو أن أرسنال مستعد لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو من أجله! فهل سيدخل نادي بايرن ميونيخ السباق على ضم لاعب المنتخب الإنجليزي؟

يُعدّ ملف غوردون كلاعب هجومي سريع ومتميز في المراوغة وذو قدرة تهديفية عالية أمرًا مثيرًا للاهتمام بشكل أساسي بالنسبة لبايرن ميونيخ. علاوة على ذلك، يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عمليًا في جميع المراكز الهجومية، رغم أنه يلعب هذا الموسم مع نيوكاسل بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط.

في الخط الأمامي لهجومه، لا يحتاج بايرن ميونيخ إلى أي تعاقدات جديدة في ضوء الموسم المتميز الذي يقدمه التشكيل الأساسي الحالي المكون من مايكل أوليسي وسيرج غنابري ولويس دياز وهاري كين. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بديلان من الطراز الرفيع هما الموهبة الفذة لينارت كارل وجمال موسيالا الذي تعافى منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يضغط الأخير بشكل متزايد للانضمام إلى التشكيلة الأساسية عند عودته إلى أفضل مستوياته.

ومع ذلك، يبدو أن بايرن ميونيخ يفكر في التعاقد مع جناح أيسر جديد في الصيف، ليكون بديلاً لدياز ويخفف العبء عن الكولومبي. كما تتكرر التكهنات حول بديل لكين في مركز الهجوم، حيث يُقال إن دوسان فلاهوفيتش من يوفنتوس تورينو هو المرشح.

في حين أن جوردون لا يمانع في الانتقال إلى ميونيخ، إلا أن نيوكاسل، وفقًا لتافوليري، لا تفكر حاليًا في التخلي عن لاعب المنتخب الإنجليزي.