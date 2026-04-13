يبدو أن الخلافات تتزايد! مستقبل ماكس إيبرل في نادي بايرن ميونيخ يبدو مفتوحًا تمامًا

اعتبارًا من 1 يوليو، عندما يدخل كل من رئيس الشؤون الرياضية ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن السنة الأخيرة من عقودهم، من المقرر إجراء محادثات ملموسة حول مستقبلهم. ووفقًا لمجلة «كيكر»، يُنظر بشكل مبدئي في إمكانية استمرار فرويند في منصبه. ويُقال إن النادي راضٍ عن أداء النمساوي، الذي سيتولى في المستقبل إدارة شؤون مركز التدريب الوطني (NLZ) بالتعاون مع رئيس الحرم الجامعي يوخن ساور، والمدير الجديد لبرنامج تطوير المواهب مايكل فيزينغر.

ومع ذلك، من المشكوك فيه أن يظل فرويند يعمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط أو الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويقال إن الخلافات تتزايد. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكل الاثنان ثنائياً مشابهاً لثنائي هونيس ورومنيغه. بدلاً من ذلك، تصف مجلة "كيكر" الوضع بـ"زواج قسري". وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، لا يُفترض أن يتأثر الفريق بذلك. في البداية، ينصب التركيز الكامل على المباريات الحاسمة القادمة في دوري أبطال أوروبا (مباراة الإياب في ربع النهائي ضد ريال مدريد) وكأس ألمانيا (نصف النهائي ضد باير ليفركوزن).

وقد تشكل معسكران. من جهة، يقف إيبرل ومدير الكشافة نيلس شمادтке، الذي يُقال إن عقده قد تم تمديده مؤخرًا حتى عام 2027 - ومن جهة أخرى، يقف فرويند ورفيقه منذ سنوات طويلة ساور، اللذان عملا معًا بشكل وثيق في نادي ريد بول سالزبورغ. سبب الخلاف: بعد أن وقع إيبرل مع بايرن ميونيخ بعد نصف عام من انضمام فرويند، قام تدريجياً بتعيين أشخاص موثوق بهم، يُقال إنهم مقربون من المستشار مارك كوسيكي. ومن بينهم ماركوس فاينزيرل (المدير الرياضي لمركز تدريب الشباب، ينتهي عقده بعد نهاية الموسم)، وأندريه هيشلمان (كبير الكشافين، يعمل حالياً في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريس (كشاف)، وشماتكه نفسه.