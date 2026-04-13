وفقًا لمعلومات مجلة «كيكر»، ستناقش هيئة إدارة النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، بقيادة الرئيس هربرت هاينر والرئيس الفخري أولي هونيس والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيغه، مستقبل الإدارة الحالية إلى جانب التخطيط المعتاد لانتقالات الصيف، وذلك خلال اجتماعها الدوري المقرر عقده في نهاية مايو.
يبدو أن الخلافات تتزايد! مستقبل ماكس إيبرل في نادي بايرن ميونيخ يبدو مفتوحًا تمامًا
اعتبارًا من 1 يوليو، عندما يدخل كل من رئيس الشؤون الرياضية ماكس إيبرل، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن السنة الأخيرة من عقودهم، من المقرر إجراء محادثات ملموسة حول مستقبلهم. ووفقًا لمجلة «كيكر»، يُنظر بشكل مبدئي في إمكانية استمرار فرويند في منصبه. ويُقال إن النادي راضٍ عن أداء النمساوي، الذي سيتولى في المستقبل إدارة شؤون مركز التدريب الوطني (NLZ) بالتعاون مع رئيس الحرم الجامعي يوخن ساور، والمدير الجديد لبرنامج تطوير المواهب مايكل فيزينغر.
ومع ذلك، من المشكوك فيه أن يظل فرويند يعمل إلى جانب إيبرل على المدى المتوسط أو الطويل. فالعلاقة بينهما متوترة، ويقال إن الخلافات تتزايد. ولم يتحقق حتى الآن الأمل في أن يشكل الاثنان ثنائياً مشابهاً لثنائي هونيس ورومنيغه. بدلاً من ذلك، تصف مجلة "كيكر" الوضع بـ"زواج قسري". وبينما يغلي الوضع خلف الكواليس، لا يُفترض أن يتأثر الفريق بذلك. في البداية، ينصب التركيز الكامل على المباريات الحاسمة القادمة في دوري أبطال أوروبا (مباراة الإياب في ربع النهائي ضد ريال مدريد) وكأس ألمانيا (نصف النهائي ضد باير ليفركوزن).
وقد تشكل معسكران. من جهة، يقف إيبرل ومدير الكشافة نيلس شمادтке، الذي يُقال إن عقده قد تم تمديده مؤخرًا حتى عام 2027 - ومن جهة أخرى، يقف فرويند ورفيقه منذ سنوات طويلة ساور، اللذان عملا معًا بشكل وثيق في نادي ريد بول سالزبورغ. سبب الخلاف: بعد أن وقع إيبرل مع بايرن ميونيخ بعد نصف عام من انضمام فرويند، قام تدريجياً بتعيين أشخاص موثوق بهم، يُقال إنهم مقربون من المستشار مارك كوسيكي. ومن بينهم ماركوس فاينزيرل (المدير الرياضي لمركز تدريب الشباب، ينتهي عقده بعد نهاية الموسم)، وأندريه هيشلمان (كبير الكشافين، يعمل حالياً في مونشنغلادباخ)، وكريستوف كريس (كشاف)، وشماتكه نفسه.
لم تتحسن الأوضاع المالية في عهد إيبرل
كما يُنتقد الثنائي إيبرل/فرويند لأن الوضع المالي لم يتحسن إلا بشكل محدود. فحتى في حالة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب تحقيق رصيد مالي إيجابي. فقد تضاءل رصيد حساب الودائع الثابتة، كما أكد هونيس مرارًا وتكرارًا. ومن الأسباب الرئيسية لذلك المفاوضات المكلفة بشأن العقود، والرواتب التي لم يتم توفيرها تقريبًا، والمدفوعات الإضافية مثل المكافآت وأتعاب المستشارين عند الانتقالات.
وهذه أخطاء يتحمل إيبرل المسؤولية عنها بشكل أساسي. ولذلك فإن مستقبله غير مؤكد على الإطلاق. ويُنتقد، على سبيل المثال، لأنه قدم تنازلات كثيرة لدايوت أوبامكانو وجمال موسيالا عند تجديد عقودهما. بالإضافة إلى ذلك، لم ينجح في بيع اللاعبين المرشحين للرحيل. بدلاً من ذلك، من غير المستبعد على الإطلاق أن يعود جواو بالينها (توتنهام هوتسبير)، وبريان سرقسطة (روما)، وساشا بوي (غالطة سراي)، وألكسندر نوبيل (ف.ب. شتوتغارت) بعد انتهاء فترات إعارتهم، ليصبحوا عبئاً مالياً على النادي مرة أخرى.
علاوة على ذلك، كان من الممكن أن تكون العائدات أقل لو لم يستخدم مجلس الإشراف حق النقض ضد محاولات الانتقالات المخطط لها. لم يلق إيبرل آذاناً صاغية، من بين أمور أخرى، في حالة شافي سيمونز أو كريستوفر نكونكو، حيث كان يبحث عن بديل ليروي ساني وكينغسلي كومان. بدلاً من ذلك، انضم "فقط" لويس دياز (ليفربول) ونيكولاس جاكسون (تشيلسي، على سبيل الإعارة)، بينما برز لينارت كارل من صفوف الناشئين. لم يكن من المرجح أن يكون انضمام لاعب جديد آخر مفيداً لتطوره. كما سيتم الاستمرار في النهج المتبع المتمثل في تشجيع اللاعبين الشباب، مما سيؤثر بشكل كبير على تخطيط تشكيلة الفريق - ويقوي الثلاثي فرويند/ساور/فيسينجر في مركز تدريب الشباب.
كومباني ودياز: الورقة الرابحة الكبرى لإيبرل
في المقابل، يُنظر بإيجابية إلى التعاقدات مع دياز والمدرب فينسنت كومباني، اللذين تولى إيبرل زمام الأمور في إبرام كل منهما. لكن التقييم يأخذ في الاعتبار أيضًا أن بايرن ميونيخ قد قدم صورة سيئة على أقل تقدير في بحثه عن خليفة لتوماس توخيل. ومع ذلك، فإن النجاح الرياضي في هذا الموسم يبرر موقف إيبرل، مما يجعل أي انفصال محتمل أكثر صعوبة. وقد سبق أن رأينا أن اللجنة تتعامل برحمة في مثل هذه الحالات، كما كان الحال مع المدرب نيكو كوفاتش. ولأن فريق ميونيخ فاز بالثنائية على الرغم من وجود بعض الاستياء داخل الفريق، فقد بقي المدرب الحالي لـ BVB في منصبه. لكن بعد حوالي خمسة أشهر، فقد الثقة به وتولى هانسي فليك المسؤولية.
من المقرر أن توفر الجلسة التي ستعقد في مايو مؤشراً أولياً للمفاوضات التي ستبدأ في يوليو بشأن مستقبل إيبرل في النادي. وينطبق الأمر نفسه على دريسن، الذي تشير الدلائل، كما هو الحال مع فرويند، إلى تمديد عقده. ويحظى رئيس مجلس الإدارة، الذي ينتمي في الأصل إلى القطاع المالي ويعود إلى تولي هذه المهام منذ رحيل مايكل ديديريش، بتقدير خاص بصفته مسؤولاً عن التواصل.