"يبدو أنه دائمًا ما يكون ثملًا".. روي كين يهاجم والد هالاند بعد تشكيكه في حكم مواجهة إنجلترا والنرويج!

بعد أن هنأ ألف-إنجي الحكم كليمنت توربين بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أسطورة آرسنال رايت إلى أن النرويج لا تملك سوى أن تلوم أخطاءها الخاصة على الهزيمة بنتيجة 2-1 في ملعب هارد روك.

وفي حديثه خلال برنامج «Stick to Football»، الذي تقدمه «سكاي بيت»، استخف رايت بالشكاوى الصادرة عن عائلة هالاند. وقال رايت: «هل هذا مجرد تعبير عن الحسد من جانب ألف-إنجي هالاند، عندما هنأ بيلينجهام والحكم؟ أعتقد أن ذلك كان مجرد ضربة تحت الحزام من جانبه».

وتطرق بعد ذلك إلى ادعاءات محددة بشأن هدف تم إلغاؤه، مضيفًا: «لا يمكن أن يكون يشير إلى ذلك بالتأكيد لأن تلك كانت مجرد دفعة سخيفة [من هالاند]. في تلك اللحظة بالذات، كان أطول منه بحوالي ستة أو سبعة بوصات، فلماذا يحتاج إلى أن يكون بهذه العدوانية تجاهه؟ إنها مخالفة فادحة. لا يمكنك التحدث عن ذلك».