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"يبدو أنه دائمًا ما يكون ثملًا".. روي كين يهاجم والد هالاند بعد تشكيكه في حكم مواجهة إنجلترا والنرويج!
رايت يرد على منتقديه الذين «لا يقبلون الهزيمة»
بعد أن هنأ ألف-إنجي الحكم كليمنت توربين بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أسطورة آرسنال رايت إلى أن النرويج لا تملك سوى أن تلوم أخطاءها الخاصة على الهزيمة بنتيجة 2-1 في ملعب هارد روك.
وفي حديثه خلال برنامج «Stick to Football»، الذي تقدمه «سكاي بيت»، استخف رايت بالشكاوى الصادرة عن عائلة هالاند. وقال رايت: «هل هذا مجرد تعبير عن الحسد من جانب ألف-إنجي هالاند، عندما هنأ بيلينجهام والحكم؟ أعتقد أن ذلك كان مجرد ضربة تحت الحزام من جانبه».
وتطرق بعد ذلك إلى ادعاءات محددة بشأن هدف تم إلغاؤه، مضيفًا: «لا يمكن أن يكون يشير إلى ذلك بالتأكيد لأن تلك كانت مجرد دفعة سخيفة [من هالاند]. في تلك اللحظة بالذات، كان أطول منه بحوالي ستة أو سبعة بوصات، فلماذا يحتاج إلى أن يكون بهذه العدوانية تجاهه؟ إنها مخالفة فادحة. لا يمكنك التحدث عن ذلك».
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كين يشكك في رصانة ألف-إنجي
أما أيقونة مانشستر يونايتد، كين، فقد قدم وجهة نظر أكثر توازناً بعض الشيء بشأن أداء الحكم، لكنه لم يستطع مقاومة توجيه انتقاد شخصي إلى هاالاند الأب. وأشار كين إلى أنه على الرغم من أن بعض القرارات كانت في صالح إنجلترا، فإن ذلك لا يُعد عذراً للنتيجة.
"أعتقد أن الحكم كان يمنح إنجلترا الكثير من القرارات، تلك التي تكون متساوية. أنا لا أتحدث عن القرارات الكبرى. بدا أنه كان يميل إلى جانب إنجلترا، وهو أمر يمكن أن يحدث في أي مباراة. أنا لا أجلس هنا وأقول: 'لقد كلف النرويج الخسارة'، لا على الإطلاق. لكن كانت هناك قرارات... كان من الممكن أن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس"، أوضح كين.
"هل سيتذكر المباراة؟ لأنه يبدو دائمًا أنه يشرب الكحول في المباريات، هذا الرجل. لا، إنه يتذكر! إذا كنت تشرب، فإنك ترى المباراة بشكل مختلف. اسمع، سأحاول دائمًا أن أميل قليلاً إلى الجانب الآخر [ضد إنجلترا]، إذا كانت الحالة متساوية، لكن الدفع هو دفع".
نيفيل ورايت ينفيان مزاعم «السرقة»
انضم نيفيل، أحد أساطير مانشستر يونايتد، إلى الأصوات التي أعربت عن عدم الموافقة على شكاوى النرويج، مقارنًا هذه المباراة بأداء إنجلترا في المباريات السابقة. وقال المدافع السابق: «لا، لم أعتقد أنها كانت مباراة شعرت فيها، بصفتي مشجعًا لإنجلترا، بأننا كنا محظوظين بفضل الحكم. أعتقد أننا كنا محظوظين في مباراة غانا، عندما لم تُحتسب ركلة جزاء كونساه، وهنا تكمن الحظوة، عندما تشعر أنك نجوت من موقف صعب».
كما دحض رايت أعذار النرويج بإشارته إلى إخفاقاتهم التكتيكية على مدار الـ90 دقيقة، قائلاً: «لو أن حارس مرمى النرويج قدم أداءً مذهلاً، وأبهر الجميع، ولم يرتكب ذلك الخطأ... لو أن [ألكسندر] سورلوث مرر الكرة عرضياً، لكانوا متقدمين 2-0 قبل نهاية الشوط الأول، ولما كنت لتقول أي شيء من هذا! لقد خسروا هذه المباراة لأنهم ارتكبوا أخطاءً فيها. ليس بسبب الحكم، أو اصطدام الكرة بحبل الكاميرا، أو أي شيء آخر يقولونه. هذا هراء!"
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هالاند يودع المباراة دون تسجيل أي هدف، وهو أمر نادر الحدوث
على الرغم من أن هالاند اختتم مشاركته الأولى الاستثنائية في كأس العالم بتسجيل سبعة أهداف، إلا أنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى الدور نصف النهائي بعد استبداله بجورجن ستراند لارسن في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد إنجلترا.
وأشار كين إلى أن المهاجم كان ضحية لقيود فريقه. وقال كين: «لن أقول إنه قدم مباراة سيئة! قبل المباراة، كنا نتحدث عن أنه يسجل هدفاً كل 14 لمسة، لذا فإن الحقيقة هي أنه في سياق اللعب العام... وأيضاً، بالنسبة للاعبين الآخرين الذين يواجهونه، فمن الواضح أن الأمر يعتمد قليلاً على التمريرات التي يتلقاها».
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