"يا لي من محظوظ".. رسالة وداع مؤثرة من نجم الأرجنتين بعد اعتزال ميسي!

أكد ميسي مؤخرًا اعتزاله نهائيًا كرة القدم الدولية عن عمر يناهز 39 عامًا. وقد أعلن المهاجم الأسطوري إنهاء مسيرته مع منتخب الأرجنتين عقب وصول الفريق إلى نهائي كأس العالم 2026 الذي واجه فيه إسبانيا.

يغادر الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات الساحة العالمية بصفته اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات وسجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ منتخب بلاده. وقد ترسخ قراره نهائياً عقب الوفاة المأساوية لوالده، خورخي، في أوائل أغسطس.

ورداً على ذلك، نشر لاعب خط وسط تشيلسي فرنانديز منشوراً على إنستجرام لتكريم قائده الراحل. وتحدث اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن رحلة شخصية عميقة شهدت تحوله من مشجع شاب متوتر إلى زميل لميسي في الفريق الفائز بكأس العالم.



