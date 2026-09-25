بعد رقمه القياسي في كأس العالم.. بيلينجهام يتوج بجائزة خاصة في إنجلترا!

حصد بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للرجال للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدّر تصويت الجماهير عقب مشاركة دولية استثنائية. وتأتي هذه الجائزة تكريمًا مستحقًا للاعب فرض نفسه سريعًا ليصبح القلب النابض بلا منازع للمنتخب الوطني.

وفي معرض تعليقه على هذا التتويج، سارع لاعب الوسط إلى التعبير عن امتنانه للدعم المتواصل من جماهير إنجلترا. وقال بيلينجهام: "إنه شعور رائع. بالطبع، إنه شرف كبير أن يُكرّمني الجماهير مجددًا. ليس هذا ما تفكر فيه عندما تلعب لبلدك، لكنه بالتأكيد إضافة جميلة صغيرة إلى الصيف الرائع الذي عشناه".