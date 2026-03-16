"يا للأسف!" - كارلو أنشيلوتي يكشف تفاصيل الرسالة النصية التي أرسلها إلى فيديريكو فالفيردي بعد الأداء البطولي لنجم ريال مدريد الذي سجل ثلاثية في مرمى مانشستر سيتي

أخمد فالفيردي أي شكوك بشأن القوة الهجومية لريال مدريد في غياب كيليان مبابي، بتسجيله ثلاثيةتاريخية في الشوط الأول ضد مانشستر سيتي. وارتدى اللاعب الأوروغواياني البالغ من العمر 27 عامًا شارة القيادة، ولم يحتج سوى إلى 42 دقيقة ليحقق أول ثلاثية في مسيرته، تاركًا فريق بيب جوارديولا في حالة من الذهول في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. أظهر فالفيردي براعته التهديفية على أكبر المسارح، على الرغم من لعبه غالبًا في مراكز أعمق أو في مركز الظهير الأيمن لتغطية المراكز في حالة الإصابات. قبل هذه المباراة، لم يسجل لاعب الوسط أي هدف في مشاركاته الأوروبية الـ26 السابقة، مما جعل أدائه التهديفي أكثر إثارة للإعجاب حيث حقق "البلانكوس" تقدمًا بنتيجة 3-0.