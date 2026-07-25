"يايسله طار" .. أنباء عن رفض المدرب الألماني عرض الأهلي وتفاوضه مع الهلال

نشر البكيري في البداية تغريدة كتب فيها "ماتياس طار"، مع إعادة نشر فيديو للإعلامي غرم الله الزهراني من توقيت سابق يناقش فيه مفاوضات يايسله السابقة مع ميلان.

ثم عاد البكيري وأوضح معلومته وقال إن يايسله بين نادي سعودي محلي وآخر أوروبي، وذلك في تغريدة جديدة فجر السبت.

وكتب البكيري: "فشلت مفاوضات الوفد الأهلاوي المكون من (أحمد الشنقيطي وخالد طاش وحازم الحازمي) الذي طار قبل أيام إلى معسكر الفريق الكروي بالبرتغال في التوصل إلى حل بينه وبين مدرب الفريق الألماني ماتياس في تمديد العقد المتبقى منه سنة، بما يرضي الطرفين . حول الشروط الجزائية التي تطمع فيها الادارة الرياضية . ويراها ماتياس انها اجحاف بحقه ، خاصة بعد إسهامه في تشكيل فريق قوي وبطل لبطولتين قارتين. إضافة إلى انه لم يطلب أي زيادات مالية في عقده".

وختم البكيري: "وتتوقع مصادرنا ان تكون وجهة (الهر) الألماني نادي الهلال محليُا، وهناك أكثر من فرصة ان يقود إحدى الاندية أوروبية





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